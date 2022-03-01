Все еще верят в незаконные кредиты: как мошенники крадут у самарцев сотни тысяч рублей

В Самарской области с начала 2022 года зарегистрировано 757 преступлений, из которых 552 связаны с телефонным мошенничеством. Фото: Shutterstock

В Самарской области с начала 2022 года зарегистрировано 757 преступлений, из которых 552 связаны с телефонным мошенничеством. Практически ежедневно жители региона сталкиваются с мошенниками.

По данным ГУ МВД Самарской области, анализ сообщений о мошеннический действиях, совершаемых по телефону, показал, что злоумышленники становятся все изобретательнее и изощреннее. Мы проанализировали несколько последних случаев и выяснили, чего стоит бояться самарцам.

Сегодня самым актуальным способов телефонного обмана является сообщение о родственниках, которые якобы попали в беду. Неизвестное лицо по телефону сообщает, что родственник или близкий человек, к примеру, попал в ДТП и для избежания возможных проблем следует перевести деньги на неизвестный номер телефона.

Еще одним видом распространенного телефонного мошенничества является получение сообщение или звонка из банка или «специалиста банковского учреждения» о блокировке банковской карты или переводе денежных средств с рекомендацией перезвонить на номер. Зачастую, указанные номера схожи с номерами банков. Стоит только перезвонить на номер, как «сотрудник банка» тут же сообщает, что из-за попытки несанкционированного доступа средства на карте были заблокированы и для её разблокировки необходимо сообщить все реквизиты банковской карты.

В 2022 году схемы "развода" пополнились новыми способами мошенничества, базирующихся как на внутренней, так и на международной информационной повестке. Например, "обход отключения от SWIFT", ревакцинация на "Госуслугах", инвестиции и многое другое.

Совсем недавно в полицию региона обратилась 65-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что увидела рекламу о заработке путем вложения денег в акции крупной компании и решила начать инвестировать, однако стала жертвой мошенников. Тогда самарчанка решила вернуть свои деньги и обратилась в адвокатское бюро, телефон которого она нашла в Интернете. Женщина связалась с мужчиной, который представился юристом. Он сообщил, что все денежные средства женщины уже перечислены в банковскую ячейку и для того, чтобы ее «разблокировать» и получить обещанные дивиденды, клиентке необходимо перевести по указанным реквизитам 430 тысяч рублей. В течение нескольких дней женщина перечислила всю сумму на неизвестные ей ранее счета. Однако через некоторое время "юрист" вновь попросил самарчанку отправить деньги на "сопутствующие расходы". Тогда она поняла, что снова стала жертвой мошенников.

Подобная история произошла и с художником областной столицы, который поверил телефонному мошеннику и оформил на себя кредит в 850 тысяч рублей. 30-летний художник поверил лже-сотруднику банка и перевел на его "безопасный счет" почти миллион рублей. Мужчине позвонил неизвестный и представился "сотрудником службы безопасности банка", который сообщил, что на мужчину пытаются незаконно оформить кредит. Для того, чтобы этого не случилось, необходимо взять другой кредитный займ и перевести деньги на «безопасный» счет.

Для того, чтобы не стать жертвой телефонных мошенников внимательно проверяйте все поступающие квитанции и не переводите денежные средства на неизвестные счета. Если же вы уже пострадали от действий мошенников, незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы, будьте внимательны и осторожны.