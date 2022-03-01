«Цены росли каждые 15 минут»: самарцы рассказали, как возвращаются из-за границы после закрытия неба

Многим самарцам сейчас непросто вернуться домой из-за границы Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Закрытие неба и отмена авиасообщения с большинством европейских стран больно ударили по самарцам, которые в этот момент находились за границей. Многие оказались вынуждены возвращаться домой кружными путями и за немалый ценник. Самарские туристы рассказали журналисту «КП-Самара», как добирались из-за границы в условиях санкций, как к ним относились за рубежом и с какими трудностями пришлось столкнуться на пути домой.

«Набросились в магазине за русскую речь»

Самарчанка Светлана в момент отмены полетов оказалась на Кипре.

- Мы только прилетели, хотели немного отдохнуть от зимы, а тут все это началось. У нас с подругами были обратные билеты «Аэрофлота» Кипр-Москва и Москва-Самара. Но потом рейс Кипр-Москва из брони просто исчез, - рассказала Светлана журналисту «КП-Самара». - В авиакомпании обещали, что решат вопрос и организуют вывоз, однако без конкретики. Все рейсы «Аэрофлота» с Кипра, уже вчера в табло вылетов/прилетов были отмечены как отмененные. Первоначально мы должны были быть на Кипре до пятницы, но мои подруги запаниковали. В местных сообществах появилась информация, что украинец в Ларнаке набросился на женщину с кулаками в магазине за то, что она говорила по-русски. На Кипре вообще живет очень много и русских, и украинцев, и сейчас там напряженность повысилась. Поэтому мы решили возвращаться домой раньше.

«Урвали последние три билета на рейс»

В результате самарчанкам пришлось организовывать перелеты самостоятельно. Выбирались через Дубай.

- С Кипра на Дубай билеты на регулярный рейс Emirates купили без проблем, правда, недешево – в 40 тысяч рублей на человека, но это их обычная цена. Самолет был на четверть пустой, - рассказала Светлана. – А вот в Дубае билеты в Самару было достать уже сложнее. Мы урвали последние три места на рейс, и то цены повышались каждые 15 минут. В итоге этот второй перелет обошелся в 30 тысяч рублей на человека. Надеемся, что авиакомпания возместит нам хоть что-то. Но главное добраться домой.

«Рейс отменили и так же внезапно вернули»

О проблемах с возвращением домой сейчас сообщают многие самарцы.

- Мы должны были лететь из Шарм-эль-Шейха вчера шестичасовым вечерним рейсом, но его внезапно отменили – без объяснения причин он просто исчез из расписания, - рассказывает журналисту «КП-Самара» Ирина. – Мы начали искать варианты, звонить, пытаться связаться с авиакомпанией. Но внезапно наш рейс снова появился в расписании, правда, стоял уже на 20.00. Повезло, что мы вовремя его заметили, потому что пассажиров никто не информировал. И нам все-таки удалось вернуться домой.

Самарчанка Валерия, только вернувшаяся в Самару со Шри-Ланки через ОАЭ, сообщает, что трудности с переносом рейсов возникали в основном у самолетов, летящих в Москву.

- Видимо, нагрузка на столичные аэропорты повысилась, происходило перераспределение времени, поэтому пока мы сидели в аэропорту, московские рейсы все время переносили. Но у нас был прямой до Самары, и с ним проблем не возникло.

«Возвращаются через Дубай, Стамбул и Армению»

Как рассказала владелица небольшого туристического агентства Мария, которая сейчас помогает соотечественникам добираться домой из стран, закрывших авиасообщение с Россией, в целом сейчас регулярные рейсы зарубежных авиакомпаний сейчас отправляются без задержек.

- Многие туристы не дожидаются вывоза и вынуждены добираться самостоятельно. С Кипра можно спокойно улететь в Дубай, Стамбул, в Армению. И уже оттуда – в Самару, либо через Москву, либо напрямую, - объяснила Мария. – Те, кто застрял в Европе, чаще всего выбираются через Турцию, те, кто оказался на Кубе, в Мексике, Доминикане – летят через Дубай.

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