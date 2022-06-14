Провели ювелирную работу: самарские хирурги спасли новорожденного с редкой патологией

Врачи избавили малыша от редкой аномалии / Фото: правительство Самарской области

В Самаре хирурги детской больницы имени Н.Н. Ивановой спасли новорожденного мальчика с редкой патологией кишечника. Врачи провели уникальную операцию спустя всего три дня после появления малыша на свет.

Мальчик родился в начале марта 2022 года. В первые сутки он много спал, потом его состояние стало ухудшаться. Ночью медики забрали ребенка у матери. Утром стало известно, что у него может быть врожденная патология кишечника — мальротация. Она встречается примерно в одном случае на 6 тысяч новорожденных. При подобной аномалии кишечник занимает неправильное место в брюшной полости еще в эмбриональном периоде.

Юного пациента в срочном порядке доставили из Сызрани в самарскую больницу. Здесь врачи подтвердили диагноз. Малышу провели экстренную операцию. Ее выполнил заведующий хирургическим отделением Евгений Новоженов.

Сложнейшая операция прошла успешно / Фото: правительство Самарской области

— Мальротации не всегда классические. Они в какой-то мере нестандартные, приходится очень внимательно разбирать все спайки, чтобы ни одна не осталась. Это требует от хирурга ювелирной работы, — рассказал специалист.

По словам медика, операция прошла успешно. Примерно через полторы недели после этого состояние ребенка стало улучшаться. Через месяц малыша перевели в обычную палату, а затем отпустили вместе с мамой домой.

— Недавно приезжали на заключительную операцию, нам закрыли стому. Ян кушает хорошо и самостоятельно ходит в туалет, — рассказала мама юного пациента.

Теперь мальчик идет на поправку / Фото: правительство Самарской области

Медики около полутора месяцев выхаживали малыша в отделении реанимации недоношенных и новорожденных детей. Они следили за всеми параметрами и контролировали, чтобы ребенку не было больно. Сейчас Ян уже дома. Он идет на поправку. По словам врачей, со временем он полностью восстановится.