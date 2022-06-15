Завораживающее зрелище: огромная Луна взошла над Самарой 14 июня 2022 года

Накануне вечером Луна максимально приблизилась к Земле / Фото: vk.com/sam_mir_foto

Вечером во вторник, 14 июня 2022 года, жители Самары и области могли наблюдать красивое астрономическое явление — Суперлуние. Накануне спутник Земли максимально приблизился к нашей планете, дав возможность рассмотреть себя во всей красе. Так что марафон «Поймай радугу» в соцсетях сменил флешмоб «Покажи полную Луну».

На восходе Луна была розового цвета / Фото: Алексей Вальмонт / АстроСамара

Восход Суперлуния пришелся примерно на 22 часа. Поначалу Луну не было видно — ее скрывали тучи. Потом на востоке стал появляться розовый диск. Спутник так низко висел над Землей, что, казалось, кто-то включил зум на небосводе. По мере восхождения цвет Луны менялся с клубничного оттенка на персиковый, а потом пришел к привычному бледно-желтому.

По мере восхождения Луна сменила цвет на персиковый / Фото: Данил Куликов / Подслушано Самара

По словам астрономов, в среднем расстояние от Земли до Луны составляет 384 тысячи километров. Накануне оно сократилось до 357 тысяч км. Поэтому ночное светило выглядело больше обычного. Так что любой желающий мог заснять его на телефон, не прибегая к специальной оптике. Зрелище было завораживающее и очень романтичное.

Это было романтичное и завораживающее зрелище / Фото: vk.com/sam_mir_foto

Отметим, что самое большое Суперлуние ждет жителей Земли в июле 2022 года. Тогда Луна приблизится к нашей планете на 357 263 км. Пропустить такое явление никак нельзя.