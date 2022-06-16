В Самаре полуголые парни оторвали голову картонному Тому Харди

Голова картонного Тома Харди "переехала" в пакет / Фото: vk.com/labberry_smr

На днях в Самаре произошел вопиющий случай. Группа мужчин жестоко расправилась с британским актером Томом Харди. Правда, не с настоящим, а с картонным. Фигура звезды «Венома» стояла возле цветочного магазина на улице Полевой. Чем она не угодила хулиганам, остается загадкой.

- Многие видели и даже фотографировались с нашим Томом Харди. Во вторник, 14 июня, его у нас сломали. Группа мужчин, проходя мимо, решила доказать свою мужественность и ударила картонную фигуру. Она серьезно пострадала, и теперь больше не сможет радовать горожан, - написали в соцсетях представители магазина.

Момент нападения на картонного Тома Харди попал на видео. Уличная камера запечатлела пятерых мужчин. Судя по их полураздетому виду, они шли с пляжа. В руках – банки то ли с пивом, то ли с энергетиком. Один из парней решил вспомнить детство и задорно проскакал по нарисованным на тротуаре классикам.

А вот молодой человек, который замыкал веселую процессию, взял прямой курс на картонную фигуру. Он одним ударом кулака отправил Тома Харди в нокаут. Это заметила сотрудница магазина. Девушка выбежала на улицу и попыталась воззвать к совести мужчин. Однако они лишь развели руками и удалились.

Последствия нападения оказались серьезными. Картонному актеру оторвало голову. Теперь она печально и с долей осуждения выглядывает из бумажного пакета.

Жителей Самары такое поведение хулиганов возмутило. Они призвали парней взять на себя ответственность за содеянное.

- Надеюсь, эти мужчины еще раз докажут свою мужественность - придут в магазин, извинятся и возместят ущерб. А вообще, очень печально, что в нашем городе живут подобные люди, - написала одна из жительниц Самары.