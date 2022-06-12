В Самаре истекающая кровью лошадь насмерть раздавила напавшего на нее пса

Лошадь оказалась практически беззащитна перед агрессором. Фото: Дарья Петракова

В Самаре истекающая кровью лошадь насмерть раздавила напавшего на нее агрессивного пса. Хозяйка собаки даже не пыталась оттащить своего взбесившегося питомца от жертвы, а когда тот сам пострадал от своей агрессии – просто бросила его и скрылась.

«Лошадь оказалась беззащитна»

Вопиющий случай произошел в Самаре в пятницу, 10 июня. Все случилось в микрорайоне Крутые Ключи/Бавария, в частном секторе за жилыми домами. На лужайке паслась лошадь одного из местных жителей. Как рассказывают очевидцы, животное было стреножено и не могло передвигаться свободно.

В это время мимо проходила женщина с собакой бойцовой породы. По свидетельствам очевидцев, пес был без поводка и намордника. Увидев мирно пасущуюся лошадь, собака внезапно решила, что перед ним враг – и пошла в атаку. Без предупреждения пес набросился на лошадь.

- Лошадь была по сути обездвижена, - пишет в соцсетях самарчанка Дарья Петракова. – Поэтому она не могла должным образом дать отпор агрессору. И оказалась практически беззащитна перед собакой.

Животное сильно пострадало. Фото: Дарья Петракова

«Били поводьями и кричали»

Агрессивный пес воспользовался своим преимуществом. У лошади оказлись порваны морда, ноги и бока. Хозяева лошади пытались отогнать нападавшего.

- Хозяева лошади били собаку поводьями, но все было бесполезно. Такое впечатление, что собака решила драться насмерть. Удивительно, что еще на людей не переключилась! - рассказывают очевидцы. – Люди кричали, чтобы хозяйка поскорее забрала своего пса, но та ничего не предпринимала – просто стояла и смотрела.

Хозяйка сняла ошейник с мертвого пса и ретировалась. Фото: Дарья Петракова

«Забрала ошейник и скрылась»

Измученная нападением, окровавленная лошадь в итоге не выдержала и упала. Да не на землю, а прямо на агрессора.

- Она навалилась на пса и попросту задавила его насмерть, - рассказывают очевидцы. – Только после этого хозяйка подошла к своему питомцу. Но даже не попыталась забрать погибшего пса, чтобы его похоронить. Просто сняла с него ошейник, бросила собаку в траве и скрылась.

Сейчас неравнодушные самарцы разыскивают нерадивую хозяйку животного. Всех, кто узнал пса и обладает какой-то информацией, просят сообщить об этом зооволонтерам.