«За неделю пришлось дописать четыре песни»: молодые участники «САМ.ФЕСТа» поделились впечатлениями от фестиваля

Yanka Monkey поет о том, что близко каждому слушателю Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре второй день продолжается масштабный фестиваль авторской песни «САМ.ФЕСТ». На сцену стадиона «Солидарность Самара Арена» выходят не только известные на всю страну музыканты, но и молодые творческие коллективы и исполнители. Музыканты 12 июня поделились впечатлениями от участия в фестивале.

«Самаре не хватало фестиваля авторской музыки»

11 июня на сцену вышла самарская этно-рейв-группа Tramontana. Солистка Алина Прокофьева призналась – для Самары это направление можно назвать новаторским.

- Мы играем танцевальную музыку в этнической обработке, - рассказала Алина. – Группа существует около пяти лет, хотя в нынешнем составе – менее полугода. На стадионе выступали впервые – это восторг, шок, какое-то невероятное сумасшествие! Почему-то показалось, что левая половина трибун приняла нас лучше, чем правая, они громче кричали и хлопали. Когда вчера вышли со сцены, внутри все буквально кипело – я взяла бутылку воды и просто вылила на себя.

Самарская группа Tramontana впервые выступила на стадионе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Алина уверена, что фестиваля авторской песни в таком формате Самаре очень не хватало.

- Мы выступали и на «Метафесте», и на «ВолгаФесте», но тут – другое, тут сцена для авторской музыки. У меня были неудачные попытки с Грушинским фестивалем. Я пришла туда с гитарой, пела попсовую песню собственного сочинения, фальцетом, со вставками на английском языке. Бородатые мужики в жюри сидели, слушали. Потом говорят – извините, этот формат не для нас. И в этот момент я подумала, что нам не хватает фестиваля авторской музыки в Самаре. Сейчас он есть, и это круто.

«Благодаря фестивалю у меня появился альбом»

Автор-исполнитель из Екатеринбурга Яна Андропова выйдет на сцену «САМ.ФЕСТа» 12 июня последней из конкурсанток под псевдонимом Yanka Monkey. Девушка призналась, что нигде не училась музыке, однако всю жизнь писала песни.

Зрители тепло приняли молодых музыкантов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Когда я подавала заявку на конкурс, у меня было всего две полноценные написанные песни, - рассказала Яна. - Но внезапно мне сказали - вы проходите, нужна программа на 50 минут. Я подумала: классно, но у меня ничего нет! Пришлось за неделю до фестиваля дописывать еще четыре песни. Так что благодаря «САМ.ФЕСТу» у меня сейчас есть полноценный альбом, шесть песен, с которыми я сегодня и выступлю.

Девушка уверена, что прошла в финал, потому что ее творчество максимально близко к людям.

- Я пытаюсь быть подругой для каждого, разговариваю по душам с людьми через свои песни. Они о детстве, о любви, о дружбе, они понятны каждому, - говорит Яна. – Сам формат фестиваля- невероятно крутой, я мечтала о таком, думала – было бы классно, если бы молодых авторов позвали на сцену. Атмосфера настолько классная, что даже забываешь, что это конкурс. Я уже получила гораздо больше, чем ожидала. Хожу и периодически плачу от счастья. А еще уже есть задумки совместных проектов с другими музыкантами, с которыми я здесь познакомилась.