Олег Митяев в Самаре: «Нужно молиться, чтобы Грушинский фестиваль состоялся»

Олег Митяев выступил в Самаре 12 июня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Олег Митяев 12 июня выступил в Самаре. Бард стал одним из хэдлайнеров второго дня фестиваля авторской песни «САМ.ФЕСТ». После выступления знаменитый бард ответил на вопросы журналистов. Он рассказал о предстоящем Грушинском фестивале и посетовал на низкий уровень подготовки аудитории.

«Нам всегда что-нибудь угрожает»

В прошлом году Грушинский фестиваль был отменен буквально в последний момент. Поэтому журналист «КП-Самара» задал барду вопрос – не угрожает ли что-то фестивалю в этом году?

- Нам всегда что-нибудь угрожает, - вздохнул Олег Митяев. – К сожалению, я не могу нести за это ответственность. Молиться надо, чтобы Грушинский состоялся, вот и все.

Знаменитый бард исполнил любимые самарцами песни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Также музыкант пообещал, что зрителей на «Груше» обязательно будут ждать сюрпризы.

- Ради сюрпризов мы и собираемся, - отметил он. - Единственная новость на сегодняшний день – это талант. Приедут талантливые молодые люди, привезут новые песни, а мы будем слушать и наслаждаться.

«Это уже необарды»

На «САМ.ФЕСТе» выступало много молодых участников. У Митяева спросили, готовы ли видеть такую авторскую песню на Грушинском фестивале. Бард заверил, что они обязательно найдут там место.

Зрители тепло встретили музыканта и с удовольствием подпевали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- На Грушинском фестивале развиваются все направления, и рок, и даже поп, - отметил ОлегМитяев. – Даже не знаю, к кому в таком случае отнести самих бардов. Звезды поют свои песни, и делают это великолепно. Трудно отнести их к року, или бард-року, или бардовской песне - скорее это уже нео-барды. Но я уверен, что те, кто выступал на «САМ.ФЕСТе», найдут свое место и на Грушинской поляне.

«Авторская песня не терпит стадионов»

«САМ.ФЕСТ» проходил на большом стадионе «Солидарность Самара Арена», что не слишком согласуется с форматом классической бардовской песни. Однако Олег Митяев вспомнил и другие случаи, когда бардам приходилось играть перед большой аудиторией.

- Да, авторская песня не терпит стадионов, так всегда было. Но когда мы выступали на «Марше мира» в Казани в 1976 году, там был стадион на 30 тысяч зрителей, в Набережных Челнах было 16тысяч, потом мы выступали в Лужниках, - поделился воспоминаниями Олег Митяев. – Когда есть прекрасная аппаратура, летний вечер, закат, на сцене полушепотом поют Городницкий или Окуджава, а послушать их пришли подготовленные люди, которые знают эти песни наизусть – получается чудесный вечер. Мне кажется, мы уделяем слишком мало внимания подготовке аудитории. Уровень аудитории катастрофически падает. Просвещение, воспитание, образование – наша первоочередная задача. Даже если то, что сейчас делается, умножить на 20, все равно будет мало. Мы очень сильно сэкономим, если будет заниматься воспитанием - на замках, заборах, тюрьмах. А главное - всем будет приятнее жить.