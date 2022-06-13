«Умеют тусоваться и любят свой город»: что сказали хедлайнеры «САМ.ФЕСТАа» о самарцах

Хедлайнеры фестиваля оценили, как их встречали самарские зрители Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре завершился фестиваль авторской музыки «САМ.ФЕСТ». Артисты выступали на сцене на стадионе «Солидарность Самара Арена». Свои программы представляли молодые исполнители со всей страны, а Самару среду конкурсантов представлял коллектив Tramontana.

Хедлайнерами фестиваля стали популярные группы и исполнители, которые поделились своими впечатлениями о самарских зрителях и о городе (те, кто успел не только выступить, но и прогуляться по Самаре).

«Самарцы схожи с итальянцами»

Солистка группы IOWA Екатерина считает, что самарцы очень творческие и умеют радоваться за других Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Солистка группы IOWA Екатерина, которая выступала в первый день фестиваля, рассказала, что она и ее команда были шокированы после прогулки по самарской набережной. Екатерина отметила, что самарцы схожи с итальянцами, они умеют отпускать проблемы. По ее словам, самарцы очень творческие люди, которые умеют радоваться за других. На улицах города Екатерина видела, как многие гуляют с собаками и отметила, что и хозяева, и питомцы, очень похожи друг на друга.

Слава Марлоу увидел, что самарцы умеют тусоваться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Слава Марлоу был восхищен тем, как его встречают самарские зрители и обещал обязательно приехать снова. «В Самаре умеют тусоваться», - кричал он со сцены. После выступления он спустился со сцены и поприветствовал своих поклонников.

Павел Артемьев выступал со своей группой ARTEMIEV и хотел прогуляться по городу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Экс-солист группы «Корни» Павел Артемьев выступал со своим коллективом ARTEMIEV на второй день фестиваля. Он рассказал, что приехал в Самару непосредственно перед выступлением. Он отмечал, что ему хотелось бы посмотреть город, но после выступления еще нужно было успеть на поезд. «Успел только принять душ и съесть шавуху», - признался артист.

Дмитрий Артемьев из известной самарской группы VLNY высоко оценил мастерство самарских артистов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дмитрий Артемьев из известной самарской группы VLNY, которая была одним из хедлайнеров, оценил выступления другого местного коллектива – Tramontana. Ребята были лауреатами и в итоге получили приз зрительских симпатий. «Хорошая группа, хороший проект, яркая драйвовая подача. Молодым музыкантам хочется посоветовать никогда ни в кем случае не отчаиваться и слушать себя в первую очередь. А во всем остальном поможет трудолюбие», - сказал музыкант.

«В Самаре видно, что любят свой город»

«Шляпники» часто бывают в Самаре и в этот раз зашли в заведение «На Дне» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Солист питерского коллектива The Hatters Юрий Музыченко появился на сцене с непривычно длинными волосами. За последние шесть месяцев «Шляпники» побывали в Самаре уже в третий раз, а потому у коллектива и зрителей сложились настолько доверительные отношения, что солист группы смело прыгнул со сцены прямо в руки зрителям.

- Страшно? Да нисколько. Это работа наша. И мы очень доверяем нашим слушателям. Потому что если не доверять, то зачем мы вообще нужны? Мы как ниточка с иголочкой, как Шерочка с Машерочкой, - говорил музыкант после выступления.

Он рассказал, что со своей женой Анной, тоже участницей группы, побывал в заведении «На Дне» и поделился своим впечатлением. «Там тусовались панки, люди с татуировками на лице, движовые пацанчики и девушки в вечерних платьях и на каблуках. И все так хорошо сочетались, были на своем месте. А потом мы утром прошли – уже все чисто. В Самаре видно, что любят свой город», - рассказал музыкант.

Олег Митяев скоро будет выступать на Грушинском фестивале Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Одним из хелайнеров второго дня был Олег Митяев, который совсем скоро будет выступать на Грушинском фестивале. В прошлом году фестиваль был отменен буквально в последний момент. «Нам всегда что-нибудь угрожает. К сожалению, я не могу нести за это ответственность. Молиться надо, чтобы Грушинский состоялся, вот и все», - сказал Митяев.

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