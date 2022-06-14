Погода в Самаре на неделю до 17 июня 2022: возможны грозы и до 29 градусов тепла

В Самаре будет тепло, но могут пройти дожди
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области в ближайшие дни ожидается до 29 градусов тепла, а в конце недели возможны грозы. Об этом сообщили в Приволжском УГМС. Рассказываем, какая погода будет в Самаре на неделе до 17 июня.
По данным синоптиков, на этой неделе ожидается до 29 градусов тепла, а в ночное время будет от 9 до 16 градусов со знаком плюс.
В начале недели ожидается переменная облачность без осадков, а ближе к выходным возможны дожди и грозы.
Как отмечают синоптики, в прошедшие выходные в регион поступал холодный воздух из Скандинавии. В начале рабочей недели воздух начнет прогреваться, и температура достигнет значений, характерных для середины июня.
Если весной было преимущественно прохладно, то лето часто радует теплой погодой. Уже становится по-настоящему жарко, можно ходить на пляж и наслаждаться летом.