«Французские генералы отдали мне честь»: самарский художник рассказал, как познакомился с Жаком Шираком

Художник Владимир Терехин рассказал, как познакомился с Жаком Шираком и как его уговаривали остаться жить в Америке

В четверг 9 июня в Самаре состоялось открытие выставки художника-самоучки Владимира Терехина «Один на тропе», приуроченной к 50-летию его творческой жизни. Местом, где комфортно расположились картины автора, послужила галерея «Новое пространство» в областной универсальной научной библиотеке. Терехин заслуженно является одним из самых востребованных мастеров нашего региона, а в числе поклонников его творчества Жак Ширак, Алла Пугачева и королева Елизавета II. Журналисты «Комсомольской правды» решили выяснить у Владимира, можно ли стать художником без образования, как зарабатывать на искусстве и что его связывает с Катрин Денев.

Почему так вышло, что у вас нет профессионального образования?

- Желание стать художником пришло после возраста поступления в институт. Я был рокером, десять лет играл в группе, ставили на уши институты. И в процессе игры я осознал, что мы делаем компиляцию музыки – подражаем The Beatles, Rolling Stones - а своего выражения нет. Тогда я заинтересовался живописью, начал читать книги, дневники художников. Это дало мне больше смысла, чем обучение. Когда преподаватель учит юного художника – он буквально ломает его через коленку, заставляет переделывать, учит как надо. И этот студент приобретает профессиональные навыки, но собой не становится. Я не знал живописную школу, не владел какими-то навыками, но среди моих трех первых картин была «День рождения», которая находится сейчас в Самарском художественном музее, а также «Цирк» и «Сигма бесконечности», которые висят в галерее. И постепенно я стал заниматься этим настолько серьезно, что упражнялся каждый день, полностью прошел академический курс по книгам, овладел приемами, которые описывали Рембрандт и Ван Гог. Мне этого хватило.

Среди ваших работ часто встречаются букеты. Почему?

- В процессе работы и становления художником у меня не было мастерской. С женой и ребенком мы жили в двухкомнатной квартире, поэтому применение профессиональных растворителей было невозможно. Поэтому я начал писать картины на обратной стороне ДВП. Плюс я решил экспериментировать и пробовать соединить графику и живопись, как это пытались сделать Да Винчи, Рембрандт, Дюрер. И я использовал масло как растворитель – оно не пахло. И вот, когда я разводил палитру, настраивал оттенки и полутона – после написания картины нужно было чистить палитру, но мне было жалко, ведь получались такие абстрактные букеты, нужно было лишь чуть-чуть доработать. Так и получались абстрактные букеты.

Предыдущая выставка Терехина "Лица" прошла в Самарском художественном музее

Среди поклонников вашего творчества есть много известных людей – это Алла Пугачева, королева Елизавета II. А одну из своих картин вы вручили в свое время Жаку Шираку. Как так получилось?

- Было это, когда у нас открывался космический центр, и на это мероприятие приехал Ширак. А я всю жизнь проработал на заводе «Прогресс», считаю себя его воспитанником. И все думали, что подарить такому гостю, пытались определить его вкусы, угадать, что ему понравится. Я привез четыре свои картины. Перед визитом ко мне подводят девушку-француженку с переводчиком и говорят, что она определит, какую дарить. Девушка посмотрела на все картины и сказала, что выбрала бы все четыре. Но все-таки пришлось выбрать одну. А потом выяснилось, что девушкой этой была дочь Жака Ширака. И она была имиджмейкером у своего папы – одевала, подбирала галстуки. А дальше произошла еще одна нелепость, на мой взгляд – весь визит был расписан буквально по секундам, нужно было соблюсти протокол и меня должны были подвести к президенту, а получилось так, что он сам подошел. С ним были три генерала, супруга и переводчик. Я вручил ему картину, пожелал вспоминать о самарской земле, на что Ширак заявил, что был во всех музеях мира, но такого он не видел нигде. А после попросил жену оценить картину, которая собирает живопись, коллекционирует ее. И госпожа Ширак подошла и сказала одно слово – «Super». А когда мы расставались, я сказал «Разрешите пожелать благополучия и процветания и вам и всему французскому народу», на что три генерала, которые его сопровождали, отдали мне честь. А вместе с ними была Катрин Денев, которая, когда меня ей представили, сказала, что я напоминаю ей художника, у которого такие же голубые глаза. Я стал вспоминать – кого же я могу ей напоминать и не смог вспомнить художника с голубыми глазами. А недавно по телевизору я увидел документальный фильм «Катрин Денев украсит любой фильм», в котором я выяснил, что я напомнил ей русского режиссера, с которым она была знаком.

Невзирая на мировую известность и любовь зарубежных известных персон, вы продолжаете жить в Самаре. Почему?

- Я люблю наш город. В какое-то время я долго жил в Москве – у меня там были выставки, мероприятия в Совете федераций, Академии художеств. Был я там в 1991, 2001, словом постоянно. Дружил с генеральным директором художественного фонда Советского Союза. Но писать картины там у меня не получалось. Хотелось встать на железнодорожные пути и пешком отправиться в Самару. А когда я был в Америке с выставкой – там доходило до того, что детей подговаривали просить меня остаться. Предлагали жить у них на озере Изабелла. Но и это меня не прельстило. Мне самому было интересно, почему же мне хочется жить именно в Самаре. А потом увидел, что на карте видно, как Волга делает изгиб и буквально течет вспять. Больше нигде такого нет.

Герои некоторых картин Владимира выглядат фактурно, хоть и похожи на пластилиновые мультфильмы

Как вам кажется, зачем ходить на выставки?

- Сначала человек удовлетворяет базовые потребности. И когда он преодолевает эту ступень – он начинает испытывать потребность в чем-то духовном. И выставки такую потребность и компенсируют. Именно за этим люди и ходят на выставки. Раньше была такая фраза «Искусство принадлежит народу». И это относили к Владимиру Ильичу, но дело в том, что все его высказывания вырваны из контекста. Потому что полностью фраза звучит как «Искусство принадлежит народу только в том случае, когда народ в своем эстетическом понимании достигнет определенного уровня в потреблении этого искусства». А если он не проходит этот путь – ему ничего кроме как поесть и не нужно будет.