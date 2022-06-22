Актер драмтеатра в Самаре пожаловался на запрет демонстрации буквы Z

Юрий Машкин обратился за помощью к депутату Госдумы РФ / Фото: t.me/s/hinshtein

В Самаре в театре драмы произошел необычный случай. Актеру Юрию Машкину запретили демонстрировать символ спецоперации на Украине — букву Z. Все произошло после окончания спектакля «Корсиканка». Об этом артист рассказал на личном приеме у депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

— Выходя на поклоны к публике, заслуженный артист РСФСР Юрий Машкин нарисовал пальцами в воздухе Z. За это он подвергся давлению со стороны руководства. Главный режиссер театра Михаил Лебедев выразил 81-летнему актеру неудовольствие его поступком и потребовал воздержаться от выражения со сцены своих политических взглядов, — написал в своем телеграм-канале народный избранник.

Александр Хинштейн намерен разобраться в ситуации. Он направит обращение на имя губернатора Дмитрия Азарова. Редакция «КП-Самара», в свою очередь, обратилась за комментарием в региональное министерство культуры.

— Запрета на использование буквы Z в Самарском академическом театре драмы им. Максима Горького нет. По словам Михаила Лебедева, подобное действие в постановке не было предусмотрено. Так как поклоны — это часть спектакля, то главный режиссер попросил актера остаться в рамках созданного рисунка роли, — сообщили в ведомстве.

В Минкульте отметили, что актер Юрий Машкин по данному поводу к ним не обращался. Также там добавили, что театр драмы активно участвует в работе по оказанию помощи семьям военных — приглашает на спектакли. Кроме того, областные учреждения культуры выступают для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР, а также в военном госпитале.