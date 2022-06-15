Открытие в стиле 90-х: в Самарской области отец и сын устроили стрельбу в новом кафе

Происшествие зафиксировала камера видеонаблюдения Фото: скриншот с видео

На праздничных июньских выходных в поселке Серноводск Сергиевского района развернулась история в духе «лихих 90-х». 11 июня 2022 года один из жителей муниципалитета планировал отпраздновать открытие собственного кафе. На торжество съехалось множество гостей - родные, близкие и друзья владельца с детьми. А позже в заведение подоспели другие, менее приятные визитеры. В результате открытие кафе закончилось стрельбой, массовой дракой и уголовным делом.

«Хозяева серноводской земли»

Как сообщили «КП-Самара» очевидцы происшествия, в начале открытие кафе шло своим чередом. Но едва гости успели сесть за стол, как в помещение - нагло, без приглашения - вошли жители Серноводска Дмитрий С., его сын Лев и еще один мужчина.

- Они устроили настоящую Кущевку на открытии. Вели себя так, будто они тут хозяева - не только в заведении, но и вообще в поселке, - делятся очевидцы.

Они начали уверять, что открывать кафе на территории Серноводска без их ведома запрещено, поскольку они - цитата: «являются хозяевами всей серноводской земли». Кричали, что им плевать на все и всех, что они, мол, не боятся полиции.

- На просьбу покинуть заведение незваные гости отреагировали буйно: грозили сжечь здание кафе, угрожали, что убьют самого владельца, всех его родных и близких. В конце концов их спровадили, но перед уходом они сказали, что еще вернутся, - рассказал «Комсомолке» собственный источник, знакомый с ситуацией.

После ухода буйной компании все шло тихо и миро. Праздник уже подходил к завершению и, казалось, произошедшее осталось позади. Однако уже перед закрытием отец и сын вновь вернулись - как и обещали. Причем пришли не одни, а в компании других мужчин, вооружившись битами и оружием.

Вернувшись, они сходу начали кричать, бросать угрозы. Хозяин кафе вышел на улицу, пытался уладить конфликт мирным путем, однако те не шли на переговоры. По словам очевидцев, Лев С. достал ружье и начал стрелять сначала в небо, а затем в присутствующих. Стрелял хаотично и велел всем стоять на месте.

Кафе, рядом с которым произошло ЧП Фото: Валентина ПОЛИКАРПОВА

- Чудом никто не пострадал. Правда, одна гостья даже почувствовала на своей щеке порох. После этого детей и женщин завели в помещение, но стрельба продолжилась - стреляли по зданию, на нем остались дырки от пуль, - рассказал «КП-Самара» местный житель.

По словам очевидцев, разбирательства закончились массовой дракой. Владелец заведения и его друзья решили дать отпор - иного выхода уже не было.

- После драки Дмитрия С. погрузили в машину его друзья и быстро куда-то увезли. Насколько мне известно, они тут же начали обзванивать всех друзей и знакомых, пытались спрятаться. Знаю, что полицейские в итоге нашли их в другом районе, - сообщил «Комсомолке» собственный источник. - Вечером 13 июня они обратились в скорую помощь. И отцу и сыну диагностировали травмы головы, груди и ушибы. У Дмитрия зафиксирован закрытый перелом плюсневой кости.

«Держат в страхе весь Серноводск»

Как сообщают участники происшествия, после бойни 11 июня они начали искать сведения о напавших на них людей. Выяснилось, что семейство широко известно в Серноводске и за его пределами. И даже более - держит все село в страхе.

Неподалеку от Серноводска есть маленький поселок Красноярка. Его жители сообщили, что постоянно живут в страхе, опасаются эти люди причинят им тот или иной вред. Их боятся и жители самого Серноводска.

- Слышал, что несколько дней назад они избили одного человека. Он написал на них заявление, но был настолько запуган, что позже забрал его. Сами представители семейства заявляют, что у них есть влиятельные родственники и друзья. Мы также узнали, что один из нападавших 11 июня был начальником службы судебных приставов - делится местный житель.

Пострадавшие работники и посетители кафе намерены идти до конца, хотят сделать все, чтобы положить конец разбойной деятельности семейства. Они просят всех, кто пострадал от действий Дмитрия и Льва С., не молчать и сообщать о произошедшем правоохранительным органам. Сами это они уже сделали.

- 12 июня 2022 года в дежурную часть ОМВД России по Сергиевскому району обратился с заявлением местный житель 1968 года рождения. Следственным отделением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ - Хулиганство. Установлены и допрошены все участники конфликта, - рассказали «Комсомолке» в ГУ МВД по Самарской области.

Разбирательства продолжаются. «Комсомольская правда» следит за развитием событий.