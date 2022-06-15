Совращал мальчиков в строящихся домиках: в Самаре ищут неизвестного педофила по имени Андрей

Правоохранители сейчас разбираются во всех обстоятельствах случившегося Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В обстоятельствах жутких преступлений разбираются самарские правоохранители. В поселке Береза - в Красноглинском районе города - неизвестный домогался до маленьких мальчиков. Известно как минимум о двух случаях, возможно, их даже больше.

Все началось с того, что к стражам порядка на днях обратились взволнованные родители. Они заявили, что узнали от детей страшные вещи.

- Два местных мальчика - обоим сейчас по 14 лет, ученики 8 и 9 классов - признались близким, что стали жертвами сексуальных домогательств, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Злодей приставал к школьникам на территории дачного поселка. Это случилось в июле 2021 года - более точное время пока не установлено. Он втерся к детям в доверие, представлялся как Андрей. Развращал своих жертв негодяй в строящихся домиках, куда заманил их под различными предлогами. Ребята после произошедшего были так напуганы, что боялись что-либо рассказать близким.

Силовики провели проверку поступившей информации. Они опросили пострадавших и возможных свидетелей этих неприятных событий. В ходе разбирательств сведения подтвердились.

По фактам насильственных действий сексуального характера на днях было возбуждено два уголовных дела - по части 4 статьи 132 УК РФ. Сейчас подозреваемого пока нет. Расследование находится в активной стадии. «Комсомольская правда» следит за развитием событий.

Специалисты напоминают родителям, что нужно внимание следить за своими детьми. Подросткам же ни в коем случае нельзя налаживать какие-либо контакты с незнакомыми взрослыми людьми.

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