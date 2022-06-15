Тополиный пух, жара... апчхи! Самару охватило белое безумие, опасное пожарами и обострениями аллергии

Сам по себе пух не опасен, но как же его много! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Белые метели - это не зима

В Самаре вместе с летней жарой наступил сезон белых метелей. Ровным слоем тополиного пуха покрыта земля во дворах, карусели и качели, стоит подуть легкому ветру, он поднимается в воздух и доставляет множество неприятных моментов прохожим, путается в волосах, лезет в нос и уши.

- У нас на Безымянке тополя с пухом просто рядами выстроились, - рассказывают жители домов около проспекта Юных Пионеров.

- А что на проспекте Ленина творится, видели, - вторят им горожане, которые живут ближе к центру.

Везде растут пухонесущие тополя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кажется, во всем городе нет островка, где бы ни было снегопада. Корреспонденты «КП-Самара» прошлись по улицам города: асфальт, газоны, земля — всё кругом покрыто белым пушистым ковром.

- У нас во дворе еще и ребята пух поджигают, постоянно боимся, что может на машину или на детскую площадку перекинуться, - жалуются жители одного из домов на ул. Стара Загора.

- Для детей поджигать тополиный пух – излюбленная забава, после которой нередко приходится вызывать пожарных. Также и сами взрослые порой создают угрозу возгорания, бросая непотушенные сигареты или спички. Тополиный пух легко воспламеняется, горит моментально во всех направлениях, оставляя после себя только черные следы. Бороться с ним приходится не только пожарным, но и дворникам. Как показывает практика, уборка пуха – непростое занятие. Для того чтобы она прошла эффективно, пух необходимо сначала обильно смачивать водой, а затем – подметать, - рассказывают журналистам КП-Самара сотрудники одного из пожарных подразделений. Им в эти дни приходится выезжать на подобные выезды, но реже, чем годы назад - все же у детей появились и другие игрушки.

Все усеяно белым снегом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А если аллергия?

Страдают от пуха и аллергики - причем сам пух не является опасным аллергеном, но есть и другая проблема.

- В июне происходит сезон полинации растений. Тополиный пух является аллергеном от 3 до 10 процентов случаев. Однако часто бывает, что он абсорбирует на себя пыльцу и споры других растений, которые как раз и вызывают реакцию, проявляющуюся в виде насморка, покраснения глаз и кашля. В таких случаях требуется дополнительная диагностика. Для того чтобы эффективно бороться с аллергией, следует обратиться за помощью к врачу. В Самарской области работают опытные специалисты как в муниципальных медицинских организациях, так и в частных центрах. Обычно назначается фармакотерапия – лечение антигистаминными препаратами и интраназальными глюкокортикостероидами. Также эффективен метод аллергенно-специфической иммунотерапии. Им владеют все иммунологи и аллергологи в Самаре, - рассказывает самарский иммунолог Александр Жестков.

Ужасно много пуха Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Есть и более простые советы: частая влажная уборка в доме, солнечные очки на улице, минимум косметики. И постарайтесь не выходить на улицу в самое жаркое время.

А может их совсем убрать?

Жители каждый раз блуждая в белой метели задаются вопросом, а почему нельзя вовсе избавить город от тополей. В этом направлении городские власти двигаются, но вырубка всх деревьев невозможна.

- Пухонесущие тополя в удовлетворительном состоянии подвергают глубокой омолаживающей обрезке, увеличивая продолжительность жизни дерева и блокируя пушение. Для этого обрезают старые ветки. «Больные» и аварийные деревья убирают на основе заявок от жителей и при получении порубочного билета от администрации района. Работы осуществляют городские службы, - рассказали в департаменте городского хозяйства и экологии Самары.

Куда же девать этот природный подарок? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Так почему нельзя избавиться от тополей? Экологи говорят: тополя играют важную роль в сохранении кислородного баланса воздуха, они умеют удерживать металлосодержащую пыль. Сама древесина впитывает из воздуха вредные отходы. Так что для человека это дерево - помощник, особенно в крупных городах с загрязненным воздухом.

А вот качественная обрезка позволяет решить проблему пуха на 4-5 лет. И если делать это постоянно и последовательно, то количество пуха можно снизить.

Так и хочется собрать пух с веток пылесосом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

СПРАВКА КП

Активная высадка тополей в городах СССР началась в 50-е годы XX века. Именно это дерево выбрали из-за относительно невысокой цены, быстрого роста и неприхотливости. Более того, тополь - идеальный природный абсорбент, он перерабатывает почти 70% уличной пыли и испарений. В СССР развивали производство и промышленность, поэтому и очистке воздуха уделяли особое внимание.