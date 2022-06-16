Огненный Ил-2, «Красная гвоздика» и венки на воде: программа мероприятий в День памяти и скорби в Самаре

В этом году самарцы по традиции возложат к Вечному огню на площади Славы лампады и цветы Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

22 июня 2022 года в Самарской области пройдут памятные мероприятия. Жители областной столицы наряду со всеми соотечественниками отдадут дань памяти воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Рассказываем, какая программа запланирована в Самаре.

Одним из наиболее запоминающихся фрагментов программы станет огненный штурмовик Ил-2. Его изображение создадут волонтеры Победы и представители молодежных организаций. Картина будет состоять более, чем из 30 тысяч свечей и появится на площади Куйбышева. Работа над ней начнется в 18:00 21 июня, а в 22:30 изображение озарится светом.

В 4:00 22 июня самарцы присоединятся к акции «Свеча памяти». Она состоится у горельефа «Скорбящей Матери-Родины». В память о тех, кто отдал свою жизнь, защищая Родину, участники возложат к Вечному огню на площади Славы лампады и цветы. Здесь же, с 9:00 до 21:00 22 июня состоится молодежная акция «Перекличка Постов №1 - Этих дней не смолкнет слава».

Кроме того, Самара вновь присоединится к акции «Красная гвоздика». Жители смогут приобрести у волонтеров Победы значки, тем самым оказав помощь ветеранам. А воспитанники регионального отделения «Российского движения школьников» примут участие сразу в трех мероприятиях: во флешмобе «Письма, опаленные войной» и в акциях «Вечерний костер» и «Венок памяти». В рамках последней акции ребята своими руками сделают венки и пустят их по воде.

Отметим, что самарцы также смогут узнать судьбу своих родных, пропавших без вести или погибших в годы ВОВ. Для этого нужно будет подать заявку в Дом офицеров Самарского гарнизона (3 этаж, офис 20). Заявки будут приниматься с 18 по 21 июня с 10:00 до 18:00.

Кроме того, у жителей областной столицы появится возможность освоить поисковые навыки. В парке Победы для них будет работать «Школа молодого поисковика». Ее организуют бойцы самарского поискового движения. Посетить школу можно 18 июня с 14:00 до 18:00.