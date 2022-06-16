Андрей Майер: «Только совместными усилиями с президентом и губернатором мы сможем сохранить нашу историю»

Депутат уделяет внимание развитию культуры в регионе

В начале июня в Самаре прошло сразу несколько культурных мероприятий для жителей города и его гостей. Около драмтеатра собрались любители Александра Сергеевича Пушкина, которые читали стихи великого русского поэта и его произведения в прозе. А в музее Модерна и в гостинице «Жигули» прошли мероприятия в рамках федерального проекта «Куйбышев запасная столица». Все активности были организованы и проведены Фондом социального развития «Надежда». Председатель попечительского совета фонда, депутат Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района города Самара Андрей Майер рассказал «Комсомолке» о цели этих мероприятий и о том, что ждет самарцев в ближайшее время.

- Фонд социального развития «Надежда» возглавляемый Смирновым Владимиром Михайловичем проводит культурные мероприятия несколько лет, но именно сегодня роль культуры особенно актуальна. Важно рассказывать молодому поколению об истории родного края, воспитывать патриотические настроения молодежи. Ведь, не все даже знают, что наш город Куйбышев во время Великой Отечественной войны был запасной столицей, и статус этот до сих пор с города не снят. Именно об этом мы рассказывали в здании бывших посольств - гостиницы Жигули и музея Модерна. Эти места были выбраны не случайно - в годы Великой Отечественной войны, здесь размещались посольства США и Швеции.

В балах, которые проводятся в Самарской области, может принять участие любой желающий

Гости узнали много интересного и провели приятный вечер. В музее Модерна всем пришедшим, а вход был бесплатным, показали видео о пребывании шведской делегации в Куйбышеве. Гвоздем программы стала гости из московской консерватории и Самарского института культуры.

И в «Жигулях», и в музее Модерна состоялись светские приемы в стиле эпохи военных лет 40-х годов. По условиям, гости праздника должны были прийти в стилизованной одежде. Самарцы танцевали под мелодии Великой Отечественной войны и послевоенных лет со старых пластинок, которые крутили на советском патефоне.

- Без культуры невозможно формировать правильные взгляды у молодого поколения. Сейчас в интернете можно найти все, но насколько факты будут правдивы, это вопрос. Поэтому наш фонд «Надежда» доносит важную информацию до молодого поколения через вот такие доступные и интересные мероприятия. В эти дни к нам заходили и участники Российской студенческой весны, мы им рассказывали о самарской культуре и истории, - рассказал Андрей Майер.

Осенью выйдет очередной ежегодный поэтический сборник «Ода Пушкина» в рамках проекта, в котором будут опубликованы произведения самарцев. Необходимо, отметить, что проект «Куйбышев Запасная столица» реализован при поддержке Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

- В непростой социально – экономической ситуации, внешним недружественным отношением к нам и нашей стране мы своей просветительской деятельностью пытаемся рассказать о роли нашего государства в годы Великой Отечественной войны, о роли каждого города и района. Все это делается для того, чтобы сохранить межнациональное единство и укрепить суверенитет нашей страны. В то время, когда идет переписывание истории, принижении роли советского человека в переломе Великой Отечественной войны, мы обязаны не допустить искажения фактов и отстоять нашу решающую роль в разгроме фашистких пособников и подельников. Только совместными усилиями с президентом страны и губернатором Самарской области мы сможем сохранить нашу историю, – подытожил Андрей Майер.

Попасть на бал и почитать стихи

Культурные мероприятия, проводимые фондом «Надежда» проходят по всей Самаре круглый год. Масштабы у них разные - от литературных встреч во дворах до балов во дворцах культуры. Но все они радуют жителей и дарят положительные эмоции.

Фонд Социального развития «Надежда» и лично Андрей Майер уже готовятся к проведению следующего масштабного мероприятия. Это будет бал в родном для депутата Куйбышевском районе, который состоится осенью. За месяц до мероприятия любой желающий - и это не обязательно только жители Куйбышевского района - может посетить мастер-классы по бальным танцам. А после на балу продемонстрировать свои таланты. «Бал Надежды» будет состоять из двух частей. Первая - литературная гостиная, в котором будут читать авторы свои произведения стихи, поэмы. Вторая – сам бал, в котором по традиции могут принять участие все желающие.

Андрей Майер отмечает, что глава Куйбышевского района Алексей Коробков всегда идет навстречу и благодаря его поддержке реализуются инициативы фонда.

В районе проводили спектакли для детей из малообеспеченных семей по произведениям Александра Сергеевича Пушкина. Также Андрей Майер не смог не поддержать хор «Рябинушка», который отметил свое 40-летие. При поддержке депутата прошел концерт коллектива в мае 2022 года.

- Куйбышевский район зачастую жителями Самары воспринимается как окраина, но это не так. У района богатая история. Он развивается и молодеет. Мы постоянно здесь проводим интересные мероприятия и видим, как жители с радостью принимают в них участие. И что немаловажно, делают это очень талантливо, - уверен Андрей Майер.

Самарцы в Питере

В 2021г. ученики самарской школы №16 Октябрьского района побывали в Санкт-Петербурге в рамках «Дней культуры Самарской области в Санкт - Петербурге». Андрей Майер был вместе с ребятами в северной столице нашей страны в качестве организатора. Школьники посещали музеи, культурные места города, участвовали в литературных гостиных с самарскими и питерскими поэтами. И, конечно же, попали на настоящий бал во дворце. Данное мероприятие проходило при поддержке правительства Самарской области и сенатора Совета Федерации от Самарской области Фарида Мухаметшина.

Дни Самарской области в Санкт-Петербурге

- Ребята смогли окунуться в эпоху Александра Сергеевича Пушкина. Это наша история, наша культура, литература и мы ее хотим донести молодому поколению, - подытожил депутат.

Владимир Смирнов

- Неоценимый вклад в развитие Пушкинского движения и поддержанию творческой молодежи нашего города вносит Андрей Андреевич Майер. Благодаря его поддержки, мы развиваемся, издаем книги, проводим творческие мероприятия – балы, детские праздники, гостиные и светские мероприятия. Андрей Майер – человек слова и дела, - охарактеризовал работу Андрея Майера председатель Пушкинского общества Самары Владимир Смирнов.