«Покупайте в проверенных местах»: глава самарского Роспотребнадзора рассказала, как правильно выбирать клубнику и арбузы

Глава регионального Роспотребнадзора Светлана Архипова рассказала, как летом покупать ягоды и фрукты

В последний день весны в Самаре отменили масочный режим. А затем в регион пришло и жаркое лето. Но где кончается одно – там начинается другое. Именно этим правилом руководствуется региональный Роспотребнадзор. К тому же, в этом году служба отмечает свой 100-летний юбилей. О том, какие мероприятия готовятся к празднованию знаменательной даты и что за опасности подстерегают самарцев летом, журналисты «КП-Самара» узнали у руководителя регионального Роспотребнадзора Светланы Архиповой.

Близится 100-летний юбилей Роспотребнадзора. Чего достигла за это время служба и чего нам ожидать в этом году?

- Давно, 15 сентября 1922 года декретом совета народных комиссаров РСФСР «О санитарных органах республики» была создана наша служба, которая, на протяжении трудных моментов, происходивших в жизни нашего народа, несла свою роль и миссию, выполняя, возможно незаметно для многих, такие задачи как борьба с инфекционной заболеваемостью. Учитывая, что и в начале прошлого века, да и на всем его протяжении мы сталкивались все вместе с такими угрозами, как бешенство, различные тифы, дифтерия, малярия. Эти заболевания на территории нашей области уже не встречаются много лет, и современное молодое поколение даже не знает об их существование. А это все кропотливая работа санитарного врача и врача-эпидемиолога, которые вместе со своими коллегами лечебных специальностей выполняет роль защитника населения от инфекционных заболеваний. В прошлом веке на территории нашей области была создана Пастеровская станция, которая проводила работу по борьбе с бешенством. Появилась краевая противомалярийная станция, которая занималась исследованием комаров и всего их жизненного цикла. В послевоенный период, когда страна восстанавливалась, служба проводила контроль за рекреациями и организацией доброкачественного обеспечения питьевой водой населения. Организовывались трудовые рабочие коллективы больших промышленных предприятий, осуществлялся надзор за условиями труда. Все, что было связано с атмосферным воздухом, пищевыми продуктами – это попало в поле зрения наших коллег, наших предшественников. И именно на территории России впервые были установлены научно обоснованные предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе, в различных производствах, водоемах, продуктах питания. То есть, это та научная основа всех принимаемых решений, которая способствует комфортному проживанию жителей на территории наших городов населенных пунктов и даже малых сел, где есть какие-то производства. И, конечно, велась деятельность по разработке вакцин от таких болезней, как дифтерия, корь, эпидпаротит, полиомиелит, грипп. Праздничные мероприятия у нас предстоят в сентябре. В преддверии праздника хочется заранее пожелать всем коллегам доброго здоровья, уверенности в завтрашнем дне и целеустремленности. Учитывая, что наша профессия требует усидчивости, внимательности, компетентности, абсолютного погружения в профессию и того, что мы ежедневно работаем 24/7 - мы готовы отреагировать на любое проявление неблагополучия.

Как на работу ведомства повлияла отмена масочного режима? Стало ли больше свободного времени и свободных рук?

- Учитывая, что действия постановления главного государственного санитарного врача РФ распространялось в первую очередь на профилактику новой коронавирусной инфекции в преддверии эпидемического сезона и в разгар гриппа и других ОРВИ – пришел период, когда на территории Самарской области эпидемия этих инфекций подошла к концу. Показатели заболеваемости ОРВИ уменьшились, показатели заболеваемости коронавирусом стабилизировались - стало возможным временное приостановление действия масочного режима. Это связано с тем, что на протяжении нескольких лет коронавирусная инфекция в целом уменьшалась, и возможность населения использовать места отдыха дает возможность отдыхать, не применяя маски. На работу нашего ведомства это повлияло с той точки зрения, что мы продолжаем напоминать людям о вариантах профилактики, но надзорные мероприятия уже не проводятся.

Ношение масок рекомендуют тем, кто страдает от ежегодной аллергии на тополиный пух. Так ли это?

- Это проблема не столько санитарно-эпидемиологическая, сколько гигиеническая. Каждому, кто страдает такой аллергией, нужно руководствоваться советами своего лечащего врача, поскольку ряд препаратов может быть рекомендован на индивидуальную непереносимость. Как правило, маска не может в этом плане быть эффективным средством, потому что в первую очередь это средство барьерного типа при возникновении инфекционных заболеваний.

Насколько мы готовы к летнему сезону в плане контроля разных сфер деятельности, таких как общественное питание?

- В нашем городе и области достаточно замечательных мест, где можно отдохнуть. Наша главная задача, чтобы отдых в этих местах был безопасен. В предыдущие годы значительное количество мест общественного питания подвергалось плановому контролю обязательных санитарных требований с нашей стороны. В этом году ситуация немного иная – например, действуют специальные экономические меры. Так, действует мораторий на проверки малого и среднего бизнеса, поэтому мероприятия по контролю были заменены на обязательные профилактические визиты. Это относится и к предприятиям в сфере общественного питания. Исходя из текущей ситуации, в нашем плане остались проверки инфраструктуры детства – детские сады, школы, летние лагеря как стационарные, так и пришкольные, роддома, учреждения круглосуточного пребывания социального характера, а также юридические лица, которые занимаются подготовкой качества и безопасности питьевой воды для всего населения. Эти проверки в нашем плане остались.

На уличных лотках стали появляться клубника, черешню и многое другое. Какие нарушения чаще всего выявляются здесь и с чем мы пожаловали в лето 2022 года?

- Как правило, мы приобретаем продукцию такого летнего ассортимента в тех местах, которые нам близки – либо по дороге, либо не первый раз видим продавца. Нарушение бывает места торговли – то есть, если кто-то продает продукцию в неорганизованном месте. На тех же самых ярмарках или мини-рынках есть возможность, чтобы все продавцы организовывали свою работу по правилам – чтобы были весы, место для мытья рук и так далее. А если кто-то из нас приобретает по дороге, на бегу, у случайного продавца ягоду или иные продукты, требующие специальных условий хранения, то здесь человек принимает на себя риск, потому что такая продукция может быть не свежей или испорченной. Совместно с органами местной власти реализуется устранение такой торговли. А людям я советую покупать продукцию в проверенных местах. Второй риск – когда продукция не сопровождается документами. Сертификата может не быть у местного фермера, но если речь идет о значительном объеме торговле корзинками или ящиками той же самой клубникой – там лучше поинтересоваться местом происхождения продукции, чтобы понимать как долго она ехала, какие могли быть условия транспортировки. Само собой, ни в коем случае не стоит покупать ягоду, которая растрескалась, имеет следы порчи и повреждения, загнивания. И дома нужно ее тщательно промыть под проточной водой, поскольку с землей мы можем занести себе и паразитарное заболевание.

В Самаре стали появляться арбузы. По словам продавцов, везут их из Узбекистана, погода способствовала быстрому созреванию, так что якобы все с ними хорошо. Что в отношении этой продукции происходит у нас в регионе?

- Арбузы в июне пока что тема удивительная, потому что лет 5 назад такой темы не возникало. И для врача-гигиениста это вопрос немного странный. Мы привыкли доверять многолетнему опыту, что ягоды вызревают к осени, становятся тогда полезными, мы приобретаем их для себя и детей. Как и в случае с клубникой, большие партии должны иметь сопроводительную документацию – какое происхождение, как везли, подвергалась ли продукция производственному контролю. Мы доверчивы и нашу душу греет, когда улыбчивый продавец говорит, что все нормально. Но мы же должны быть современными и грамотными людьми, когда речь касается нашего питания и здоровья. Поэтому важно, чтобы были документы, правильно оформлено место торговли, арбузы не должны валяться в пыли. Если выявляются какие-то нарушения, то органы полиции будут работать по вашей жалобе.