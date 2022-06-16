«Она ни в чем не виновата»: эксперт прокомментировала ситуацию с извращенцем в самарском автобусе, который трогал пассажирку

Самарец трогал незнакомую пассажирку за попу Фото: принтскрин видео.

На прошлой неделе, 10 июня 2022 года, в социальных сетях завирусилось видео, где неизвестный мужчина средних лет прилюдно пристает к молодой девушке в автобусе в Самаре. На кадрах видно, как сначала извращенец будто нечаянно задевает пассажирку за ягодицы, после нескольких «случайностей» он в наглую положил руку на попу незнакомки. Девушка же не предприняла никаких попыток отдернуть руку извращенца и дать ему отпор, за пассажирку вступились двое мужчин, которые некоторое время наблюдали за действиями пенсионера.

«Почему она не защищается?»

В комментариях под видео помимо осуждения действий «автобусного маньяка» самарцы начали нападать и на девушку, которая ничего не сделала, чтобы предотвратить насилие над собой. Руководитель волонтерского проекта «Знание остановит гендерное насилие» (г. Самара) Анастасия Бабичева дала «КП-Самара» пояснения действиям всех участников неприятной ситуации в самарском автобусе.

- В комментариях под видео часто спрашивают, почему девушка не реагирует? Стоит напомнить, что одна из инстинктивных, то есть абсолютно естественных, но при этом и абсолютно бессознательных реакций человеческого мозга на опасность - это реакция «замри». Да, в этом ряду есть еще и хорошо известные «бей» и «беги». Однако так уж устроена наша психика, что выбирать или программировать инстинктивную реакцию "на берегу", то есть до наступления опасности скорее невозможно. Увы, диалоги о том, как нужно было поступить, или как бы поступила я в таких же условиях, не только бесполезны, то есть не несут пользы. Они еще и несут откровенный вред. Почему? Да потому что формируют категорически ложную установку о том, что я могу выбирать защитные реакции моего мозга. С точки зрения эволюции, довольно забавная иллюзия вида Homo Sapience.

Анастасия Бабичева приводит в пример третий сезон популярного сериала Sex Education, где главная героиня Эйми переживает домогательство в автобусе. Девушка «замирает» на очень длительное время, гораздо более длительное, чем поездка в том автобусе, но и о том, как она начинает терять себя и свою жизнь. Самарчанка же испытала не только один из самых разрушительных, но и самый стигматизированный вид насилия – сексуализированное насилие. При таком негативном опыте человек испытывает стыд, а бессознательная реакция мозга заставляет его «замирать».

- В голове человека, переживающего насилие, это работает примерно так: «Со мной происходит что-то ужасное. Это ужасно стыдно. Со мной что-то не так. Если со мной это случилось, значит, я виновата сама. С этим невозможно жить». Можно ли из этой выученной позиции, которую транслирует общество, как говорится, из каждого утюга, научиться отстаивать себя? Едва ли, - считает руководитель проекта против насилия.

Насилие абсолютно неприемлемо и недопустимо

Что касается самого пенсионера, то эксперт по противодействию насилия, не стала накладывать на него клеймо «извращенца». По ее словам, насилие совершают не извращенцы, то есть не носители девиаций или отклонений, не нездоровые люди с диагнозами, какие-то «не такие, как я». Насилие совершают люди, которые, как говорится, «попутали берега», то есть почему-то сочли, что применять насилие в этой конкретной ситуации, с этим конкретным человеком – можно.

- Если бы мы чаще говорили правду и призывали людей принимать ответственность за свои действия, а не просто кликать на ссылку, где показывают извращение, думаю, было бы гораздо больше шансов всё-таки снизить количество поводов для вот таких видео, - высказала свое мнение самарчанка.

Не нужно на насилие отвечать насилием

Также волонтер из Самары дала оценку действиям защитников, которые в агрессивной форме начали противодействовать странному пассажиру. По мнению Анастасии, было бы здорово, если бы защитники как минимум не только отвечали насилием на насилие, тем самым насилие умножая, а например, обеспечили справедливую защиту прав пострадавшей, поддержали её нарушенное чувство безопасности или хотя бы не осудили за то, что сама она лишь стоит, замерев. Кстати, в сериале Sex Education главной героине помогли «очнуться» такие же защитники, только не через агрессию за насилие, а через поддержку самой героини.

- Девушке, которая на этом видео насилие переживает, я бы очень хотела сказать: Ты ни в чем не виновата. И если тебе нужна поддержка, я могу и хочу помочь, - обращается к девушке руководитель проекта против насилия Анастасия Бабичева.

Если вы или ваши близкие оказались в ситуации домашнего насилия и нуждаетесь в помощи, можно обратиться к волонтерам проекта противодействия насилию:

В личных сообщениях в группе проекта «Знание остановит гендерное насилие»

По почте 911@help2stop.org

Телефон для Самары: 205-06-24

Для других регионов: +7 987 955-06-24

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