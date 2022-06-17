Платишь однажды, едешь дважды: в Самаре хотят в 2022 году ввести пересадочные билеты на общественном транспорте

Купив один билет, самарцы смогут пересаживаться бесплатно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре планируют ввести пересадочные билеты на общественном транспорте. Это может произойти уже в этом году. Первыми они появятся в Куйбышевском районе, на автобусах 5д маршрута. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказали замруководителя департамента транспорта Самары Юрий Тапилин и представитель «СамараАвтоГаза» Анна Замыцкая.

Разовый билет со свободной пересадкой

Юрий Тапилин отметил, что основные нарекания к работе общественного транспорта возникают у жителей отдаленных районов Самары – Куйбышевского и Красноглинского.

- Маршруты, которые обслуживают эти направления, длинные, едут долго, могут застрять в пробках, могут скопиться друг за другом, не успеть вернуться на конечную, чтобы пойти на новый круг, - пояснил Юрий Трапилин.

Одним из вариантов решения транспортной проблемы Куйбышевского района в мэрии видят введение пересадочных билетов.

- Идеология простая – жителю удаленного район должны быть доступны две возможности: во-первых, уехать из дома и домой, для этого мы работаем над сокращением интервала между автобусами, и во-вторых, попав на крупную остановку, у него должна быть возможность пересесть на другие маршруты, - пояснил Юрий Тапилин. - Пока мы смотрим в сторону маршрута 5Д, просчитываем параметры, варианты, считаем, во что это обойдется бюджету. Если сейчас человек при пересадке платит дважды, то после введения пересадочного талона будет платить всего один раз. Но затраты-то никуда не денутся, и их нужно будет компенсировать. По цене пересадочный талон пока предполагаем в формате обычной стоимости, чтобы это было максимально удобно для пассажиров. Хотя форматы бывают разные. В Москве, например, пассажир при пересадке ничего не платит, а вот в Питере в этом году запустили другую схему – первая поездка стоит одну цену, вторая при пересадке - со скидкой, третья – еще дешевле. Но мы больше склоняемся к формату разового билета и дальнейшей свободной пересадки. Сейчас попробуем обкатать эту схему на одном маршруте, а потом посмотрим, как пойдет и как это тиражировать.

В департаменте пояснили, что ввести пересадочные билеты в пилотном режиме для 5д маршрута в Самаре планируют уже до конца 2022 года.

Автобусы заедут в Волгарь

Кроме того, в департаменте сообщили, что для повышения транспортной доступности Куйбышевского района маршрут троллейбуса №6 восстановили в полном объеме. Напомним, на время строительства Фрунзенского моста он был сокращен – троллейбус ходил только до остановки «Хлебозавод».

Немало жалоб поступает от жителей микрорайона Волгарь – сейчас туда ходит только автобус 80 маршрута, на котором отсутствуют льготы.

- Мы планируем, что по проекту пересадочного билета автобус будет заезжать и в Волгарь, - отметил Юрий Тапилин.

А в компании «СамараАвтоГаз» рассказали, что прорабатывают варианты удлинения маршрутов 26 и 66 автобуса.

- Сейчас прорабатываем вопрос, чтобы они заезжали в микрорайон Волгарь, - пояснила Анна Замыцкая. – Наши специалисты уже выезжали на место, уточняли данные. Теперь предстоит проработать детали и согласовать их с департаментом транспорта.

Точка притяжения - стадион

Пересадочные билеты могут появиться и для жителей Красноглинского района. Правда, в 2022 году этого точно не произойдет.

- Проект пересадочных билетов для Красноглинского района прорабатывается в рамках создания транспортно-пересадочных узлов на станциях «Ягодная», «Пятилетка», у стадиона «Солидарность Самара Арена»,- отметил Юрий Тапилин. Там будут крупные точки притяжения транспорта. Думаю, мы еще увидим часто ходящий из Красноглинского района автобус, который будет забирать всех пассажиров и довозить их до стадиона, где можно будет пересесть на трамвай и уехать в любую точку города.

В компании «СамараАвтоГаз» пояснили, что уже сейчас горожане могут воспользоваться 50к маршрутом, чтобы доехать до Барбошиной поляны.

- Мы пускаем его по заявкам предприятий, когда на заводах заканчиваются смены, - отметила Анна Замыцкая.