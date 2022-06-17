«Талант не должен быть голодным»: Солист «Руки Вверх» Сергей Жуков рассказал, в чем завидует молодым исполнителям

Сергей Жуков с нетерпением ждет концертов в Самаре. Фото: предоставлено пресс-службой

18 и 19 июня Сергей Жуков даст два грандиозных концерта в самарском Дворце Спорта. Причем билеты распроданы практически полностью - местные поклонники ждали этого выступления два года! Накануне концерта задали солисту "Руки Вверх", которого особо любят в Самаре, несколько вопросов - о его отношении к городу, творческих планах и об умении до сих пор удивить поклонников стопроцентным хитом!

"Самарский зритель - родной"

- Вы несколько раз переносили стадионный тур. В итоге он состоялся почти спустя два года. За это время вы как-то изменили программу по сравнению с тем, что планировалось? Какое шоу в итоге увидят зрители?

Мы очень рады, что тур наконец стартовал в этом году. Пандемия сильно меняла наши планы, но мы упорно продолжали готовиться к стадионным концертам. За пару лет мы частично обновили программу, включили в нее новые песни, которые вышли за это время. В каждом городе нас ждут тысячи и десятки тысяч слушателей, и мы обязаны впечатлить их. Много сообщений получали со всей Самарской области, они писали, как сильно ждут этого события. И вот, наконец, 18 и 19 июня мы соберем всех в на два подряд концерта в Дворце Спорта, чтобы устроить большое классное шоу на 2,5 часа любимой музыки. Уже очень ждем нашей встречи!

Но вы не представляете, как же я соскучился по гастролям и нашим зрителям. Наш стадионный тур стартовал 2 недели назад. В Екатеринбурге было 35 тысяч человек, в Нижнем Новгороде – еще больше, сорок пять тысяч, аншлаг! И они хором пели “Чужие губы” и “Крошку мою”. Это - счастье! Уверен, что в Самаре «Руки Вверх!» ждут не меньше

Когда-то именно в Самаре начинался ваш путь в шоу-бизнес. А сегодня испытываете особенные чувства приезжая сюда на концерт?

Вы правы. Отсюда все начиналось. Первые диджейские опыты, первые записанные песни, первые выступления. Я же родился совсем недалеко от Самары, в городе Димитровград Ульяновской области. А в Самару переехал, когда поступил тут в институт культуры. Так что для меня тут очень много знаковых и знакомых мест. Хотя город очень сильно изменился за 25 лет. Обстроился, похорошел, но все равно остается родным

Чем отличается самарская публика?

Вы сами сказали: отсюда все начиналось у меня. Поэтому самарская публика – родная. Наверняка в зале будет сотни людей, с которыми нас связывают общие воспоминания, друзья или родственники. В Самаре всегда выступаю с особым волнением.

Что из самарского периода жизни иногда вспоминаете? И по чему скучаете?

Не поверите – по рыбалке! И в этот раз обязательно попрошу меня отвезти между концертами порыбачить. Хотя, говорят, сейчас не самый лучший клев, но все равно – прокатиться на лодке по Волге – особое удовольствие!

Афтепати пройдут в баре "Руки Вверх". Фото: предоставлено пресс-службой

"Отношения - это работа"

- С Региной вы уже больше 15 лет вместе. Как вы сумели сохранить такие нежные и трепетные чувства? А есть у вас какие-то лайфхаки, чтобы подогреть страсть в интимной жизни?

Ответ один - любовь. Это сложно объяснить словами, но я полюбил Регину однажды и продолжаю влюбляться в нее снова и снова. С ней я чувствую себя молодым романтиком, хочу совершать для нее поступки и делать все, чтобы она улыбалась. Очень важно оберегать любимого человека, заботиться о нем и искренне радоваться тому, что вы есть друг у друга. Наверное, именно благодаря тому, что мы не воспринимаем всё это как должное, нам удается сохранить такие трепетные чувства.

- Регина как-то рассказывала, что из-за того, что вы редко видитесь, не ссоритесь и еще больше цените друг друга. Как думаете, а если бы не было плотного гастрольного графика, у вас было бы больше ссор?

Будь это так, вряд ли у нас получилось бы создать крепкую семью. Конечно, мы иногда спорим, бывают разногласия, как и у любой пары. И тут не так важно, нахожусь я на гастролях или дома. Но отношения - это работа, и в какие-то моменты себя нужно преодолевать. Мы еще в самом начале договорились, что не будем скандалить и выплескивать эмоции друг на друга. Если мы в чем-то не сходимся, то даем себе время остыть, всё обдумать и обсудить проблему на трезвую голову. Ну а когда в гастролях появляется перерыв, или появляется выходной, мы обязательно всей семьей едем куда-нибудь в отпуск или в поездку, и в такие дни меня по работе отвлекать не стоит. Вся моя команда знает, что у меня семья на первом месте. Если у нас запланирован отпуск с семьей или поездка на выходные вместе, я это ни за что, не отменю, какие бы деньги не предлагали.

- У вас свой ресторанный бизнес: сеть кондитерских “Любовь и сладости”, кафе “Папа жарит мясо”, “Руки ВВерх! Бар”, “Руки Вверх Суши”. А вы с какими-то трудностями столкнулись в процессе импортозамещения?

Сложнее всего пришлось «Руки Вверх! суши» - нашему самому молодому проекту: стремительно подорожали лосось и тунец, пришлось искать новых поставщиков, корректировать цены, вводить эконом линейку. В остальных проектах тоже быстро преодолели все сложности – сказался профессионализм команды. Даже объявили заморозку цен в «Руки Вверх! Барах». Не стали наживаться на наших клиентах в отличии от большинства других ресторанов и барах. И посетителям это понравилось – у нас аншлаги. Кстати, официальные афтепати наших концертов пройдут в «Руки Вверх Баре» в Самаре. Ждем всех – продлим веселье после окончания концерта!

- Говорят нельзя вести бизнес с друзьями – можно испортить отношения. У вас семейный бизнес. Это тяжело? Никогда не возникают споры с Региной по каким-либо вопросам?

Сладкий бизнес только сближает нас с Региной. Мы вместе придумываем десерты, креативим, проводим дегустации. Но Регина намного больше меня вовлечена в этот проект, в «Любовь и сладости» она - главная. И в большинстве случаев, я ей уступаю. Она легко управляется с большим коллективом и достаточно сложным бизнесом, который продолжает развиваться и расти.

"Талант не должен быть голодным"

- Перед Новым годом у вас вышел сериал «Евгенич». В нем снялись многие российские звезды. Почему вы их пригласили сыграть в сериале?

“Евгенич” – это проект, которым я жил последние два года. Когда началась пандемия, объявили карантин и запретили концерты и прочие массовые мероприятия, я сначала загрустил. Никто не знал, как это надолго. А потом моя творческая натура потребовала выхода творческой энергии. Мы написали сценарий про сумасшедшего гения, который написал все хиты 90х, а потом добровольно ушел в изгнание, не зная, что наступили совсем другие времена с инстаграмом, ВКонтакте и стриммингом.

В этом сериале я выступил не только как генеральный продюсер, но и как исполнитель главной роли. У нас был классный актерский состав: Иван Охлобыстин, Владимир Сычев, Маргарита Аброськина, а также множество звезд в камео, - Ольга Бузова, Лолита, Даня Милохин, Игорь Акинфеев, Дима Билан, а также Клава Кока и Niletto. Всем им Евгенич (а на самом деле я) написал по песне. На каждую песню сняли клип и потом выпустили альбом-саундтрек. В июле приступаем к съемкам второго сезона. И он обещает быть не менее звездным.

Песни "Руки Вверх" прошли проверку временем. Фото: предоставлено пресс-службой

Недавно в Самаре прошел грандиозный фестиваль для молодых исполнителей — победители конкурсного отбора смогли выступить на стадионе перед толпой зрителей. У молодых талантов возможностей сегодня гораздо больше, чем лет 30-40 назад. Это их не портит? Юные таланты не должны быть голодными? А какой помощи вам не хватало в молодости?

Выступать перед большой аудиторией – это большое волнение и ответственность. И я рад, что такие фестивали проводятся, и у ребят появляется возможность выступить перед большой публикой.

Здорово, что у нового поколения музыкантов больше возможностей. И фестивали, подобные тому, о котором вы рассказываете, и интернет, и социальные сети. Нам 30 лет назад приходилось обивать пороги радиостанций и идти на поклон к продюсерам, чтобы нашу музыку услышали. Сейчас – все гораздо быстрее и проще. Но благодаря этому и ценность музыки снижается. Хиты живут по несколько месяцев. А вот «Крошку мою» поют уже почти 25 лет. Также как и «Алешку», «Чужие губы» и «18 мне уже» - хором всем стадионом. Знают слова наизусть. Они прошли проверку временем. А пройдут ли новые – посмотрим. Поэтому я не стал бы осуждать тех ребят, что быстро взлетели. Если у них останется голова на плечах и они сами останутся на сцене, буду только рад за них.

И нисколько не разделяю мнения, что талант должен быть голодным. Я вот был голодным и первый год в Москве питался только дошираком с колой, и подрабатывал кем угодно (от курьера до продавца дисков), чтобы иметь возможность жить в Москве и записывать свою музыку. Мне бы сейчас нынешние компьютеры, программы, соцсети и интернет… Но всему свое время. Верю, что тот, кто хочет, обязательно всего добьется. Этого всем и желаю

Многие песни вашей группы стали настоящими вечными хитами. Но и сейчас вы пишете новые композиции, которые сразу влетают на вершины чартов. Как-то сегодня поменялись требования слушателей? В чем секрет хита?

Тут нет секрета, у меня нет формулы хита, которую я храню в сейфе (как рецепт кока-колы). Есть наши песни, которые полюбились стране. И есть наша публика, которая год за годом ходит на наши концерты. Потому что они знают, что придя на наш концерт они снова станут молоды и счастливы. Мы любим говорить, что наши концерты похожи на путешествие на машине времени в те времена, когда все были юны, беззаботны и веселы. Приходите в субботу и воскресенье в Дворец спорта. Обещаем великолепное шоу, 2,5 часа любимой музыки и танцы нон-стоп!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Работал грузчиком и продавал компакт-диски на рынке»: Сергей Жуков рассказал о своей юности в Самаре

Бессменный солист группы «Руки Вверх!» поделился с «Комсомолкой» воспоминаниями о городе, в котором начинался его путь в шоу-бизнесе (подробности)