Куда сходить в Самаре на выходных 18-19 июня

В Самаре в выходные можно сходить на концерт или посетить музей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в эти выходные выступит легендарная группа «Руки Вверх», концерт состоится в новом Дворце спорта на Молодогвардейской. Любители искусства смогут посетить выступление артистов Мариинского театра, а побывав в самарском театре драмы можно будет узнать, о чем говорят мужчины в роддоме.

«Руки Вверх»

18-19 июня, Дворец спорта на Молодгвардейской, 20:00

Концерт легендарной группы 90-х дважды переносился и менял место проведения. Изначально группа планировала выступить в Самаре еще в 2020-м году. Сначала переносили даты, а теперь поменяли и место – вместо стадиона «Солидарность Самара Арена» концерт состоится в новом Дворце спорта на Молодогвардейской.

Мариам Мерабова и симфонический оркестр

Филармония

19 июня, воскресенье, 19:00

На сцене самарской филармонии выступит эстрадно-джазовая певица, композитор и автор песен, участница шоу «Голос» Мариам Мерабова. Среди исполнителей также финалист международного конкурса, финалист конкурса молодых исполнителей «Усадьба Jazz 2013» Манук Казарян. Академический симфонический оркестр выступит под управлением дирижера Михаила Щербакова.

Концерт Ансамбля солистов оркестра Мариинского театра

Театр оперы и балета

18 июня, суббота, 19:00

В Самаре выступят солисты оркестра Мариинского театра. В составе ансамбля на сцену выйдут пять заслуженных артистов РФ и концертмейстеров. Зрители смогут услышать звучание старинных инструментов, на которых исполнят произведения великих композиторов.

Спектакль «Весы»

Театр драмы

18 июня, суббота, 18:00

В театре драмы в Самаре продолжают показ спектакля «Весы», премьера которого состоялась этой весной. Спектакль рассказывает о встрече четырех незнакомых мужчин в роддоме, которые случайно оказались вместе. Актеры признаются, что еще во время репетиций пережили целую гамму эмоций, которые могут испытать и зрители, посетив театр.

Выставка немецкого фотохудожника Клауса Рудольфа

Самарский художественный музей

С 17 июня по 24 июля

Выставка мастера международной постановочной фотографии Клауса Рудольфа открывается в Самаре. Его искусство развивалось из театральной фотографии, а в дальнейшем он стал самостоятельно создавать фотоистории. Работая также как рекламный фотограф, он нашел уникальную манеру, которой придерживался на протяжении десятилетий. Оценить фотоискусство мастера смогут и самарские любители искусства.