«Пациент пел, перекрикивая бормашину»: Стоматолог из Самары вспомнила необычных посетителей и дала совет тем, кто не хочет потерять зубы

Диана Тренина рассказала о своей работа

В преддверии дня медика поговорили со стоматологом из Самары о вызовах современной медицины, необычных пациентах и психологических навыках зубного врача. Главврач стоматологической клиники Life Smile Диана Тренина рассказала, как пришла в профессию, зачем стоматологу все время учиться, чем удивляют пациенты и как сохранить зубы без огромных вложений.

Расскажите о себе, пожалуйста, сколько лет Вы в профессии?

В 2004 году я закончила Самарский государственный медицинский университет, стоматологический факультет. После этого мне нужно было пройти интернатуру. В то время было очень тяжело устроиться в государственную поликлинику, это считалось престижным. Но мне повезло - после года практики в 2005 году главврач, на тот момент Владимир Петрович Болонкин, оставил меня в больнице врачом-стоматологом.

В первый день, как я пришла в интернатуру, мой курирующий врач, на тот момент заведующая отделением, дала мне наконечник, пять боров и сказала: «Все, у тебя начался трудовой стаж, ты начинаешь вести прием пациентов». Я спрашивала – а как, а что. В ответ услышала: «Вот ты встаешь на прием и просто начинаешь лечить». В первый день мне попался кариес, и я его лечила чуть ли не всю смену. Сейчас мы делаем это за 40-45 минут. У меня вся спина и руки были мокрыми, думаю, у пациента тоже. Но все получилось, и так был преодолен первый рубеж в профессии.

Примерно через полтора месяца я смогла войти в нормальный режим приема. Вообще, в госполиклинике на одного пациента отводится 20 минут. Хочу поблагодарить своих тогдашних коллег, у которых уже был опыт, они помогали, поддерживали морально и контролировали.

Почему решили выбрать именно эту профессию?

Я с детства хотела быть врачом, всегда играла в «больницу», мне очень нравилась эта профессия, считала ее ценной и очень ответственной. Для меня врачи были как Боги, трепет испытывала перед ними. Ну а стоматологию уже выбрала, когда училась в старших классах. И тогда же начала готовиться, после 11-го поступила в Самарский государственный медуниверситет.

Были ли преподаватели, учителя, которые особенно вам запомнились?

У нас очень сильные были преподаватели. Они до сих пор работают, тогда они были кандидатами медицинских наук, а сейчас уже профессора, завкафедрами. Я им очень благодарна за то, что они были моими учителями.

Терапевтическую стоматологию нам преподавала Татьяна Михайловна Ткач, сейчас она работает на кафедре терапевтической стоматологии, ортопедическую стоматологию читал доктор медицинских наук, профессор кафедры Владимир Петрович Потапов, тоже до сих пор работает. И по хирургической стоматологии у нас был профессор Бариков, сейчас он завкафедрой челюстно-лицевой хирургии.

За почти 18 лет стажа наверняка было много запоминающихся случаев из врачебной практики. Расскажите о самом удивительном.

Совсем недавно, полгода назад, пришел пациент, который очень боялся, сильно нервничал, и в начале приема меня спросил: «А можно я буду петь?». Честно признаться, не представляла себе, как это вообще все у нас будет происходить с пением. Подумала, шутит, наверное. Но ответила, что пожалуйста, если вам так будет комфортно. И он реально запел. Когда проводилось препарирование зубов, он перекрикивал звук бормашины своим пением, исполнял композиции собственного сочинения. И чем громче работала бормашина, тем громче он пел. Потом я с психологом даже разговаривала, оказывается, так легче переносить страх или боль.

Он пришел второй раз, но песни были уже потише, более лирические, а на третий раз совсем успокоился. Понял, что здесь ему комфортно, никто ему больно не сделает. Сидел спокойно, и лечились мы уже без музыкального сопровождения.

Стоматолог должен быть немного психологом, к любому пациенту нужно найти подход. Несмотря на то, что современные технологии позволяют лечить зубы безболезненно, многие до сих пор испытывают страх, откладывают лечение до последнего. Всему виной, как правило, детский опыт. Раньше лечили по-другому. Задача доктора - до начала всех манипуляций убрать психологический барьер, ведь пациент чувствует себя комфортно, только когда доверяет врачу. Сейчас, кстати, все чаще и чаще пациенты говорят, что страха, как раньше, нет: когда трясется все, сердце колотится... Все знают, что визит к стоматологу – это совершенно безболезненно и вполне комфортно. Лежишь, отдыхаешь, слушаешь любимую музыку, либо смотришь любимые фильмы. Многие даже засыпают, релаксируют, отключаются. Если человек расслабляется, значит он на 100% доверяет врачу. И самому стоматологу, конечно, так комфортнее работать.

За что вы любите вашу работу?

По 12 часов иногда находишься в клинике, и к концу дня иногда бывает такая усталость, что хочется все бросить. Но приходит новый день, ты встаешь с утра и снова радостно бежишь на работу.

Люблю свою работу за то, что там никогда не бывает скучно. Медицина никогда не стоит на месте. А стоматология вообще развивается семимильными шагами. Не бывает одинаковых клинических случаев, они никогда не повторяются. То есть каждый новый пациент – это каждый раз новый случай, и для каждого нужно делать индивидуальный план лечения. Иногда клинические случаи очень схожи, но решения бывают совершенно разными.

Особенно интересно работать, когда какие-то сложные ситуации, когда задействованы все специалисты клиники, начиная от терапевта и заканчивая имплантологом. Это как детектив, который надо распутать. Пациент приходит с проблемой, а уже через полгода-год у него совершенно другая, красивая улыбка, самоощущение иное. Чем сложнее работа, тем интереснее, потому то в финале получается командный результат, и все с интересом следят за дальнейшей судьбой пациента,

Дайте совет, как сохранить здоровье зубов.

В первую очередь, это регулярный осмотр, который нужно проходить каждые 6 месяцев. Даже если вас ничего не беспокоит, все равно нужно проходить профессиональную гигиену полости рта и осмотр у стоматолога, потому что в этот период может начаться кариозный процесс, и убрать его, конечно, легче на начальном этапе. Профилактический прием займет 30-40 минут, и по финансам будут минимальные вложения. Чем дольше откладываешь лечение, тем дороже оно становится, не говоря уж про возможный дискомфорт и прочие неприятности.

Ну и, конечно же, это ежедневная гигиена полости рта. В домашних условиях нужно правильно чистить зубы и, желательно, не только зубы, но еще и язык, нужно чистить межзубное пространство (зубной нитью, например). Нужно следить за средствами индивидуальной гигиены: менять щетку раз в три месяца, пользоваться хорошей пастой.

Как правильно выбрать зубную щетку? Какая лучше, механическая или электрическая?

У электрической щетки очищающая способность намного выше, чем у механической, примерно на 30%. Лучше, конечно, пользоваться ей. Но если человек правильно чистит зубы, ему подойдет и обычная щетка.

Все индивидуально. Можно регулярно электрической чистить, а можно механической правильные движения делать и чистить два раза в день, утром и вечером, и в итоге налет не образуется. Ориентируйтесь, прежде всего, на личные ощущения.

Как не ошибиться с выбором зубной пасты?

Я бы посоветовала пользоваться профессиональными зубными пастами, которые можно купить в стоматологических клиниках. Ваш стоматолог должен вам порекомендовать, какими пастами пользоваться. В магазинах продаются все-таки профилактические пасты, а если вы хотите достигнуть конкретного результата – отбелить зубы или снять чувствительность, то покупайте этот продукт только в стоматологии. Пасты с лечебным действием в супермаркетах не продаются.

На что рекомендуете ориентироваться при выборе лечащего врача-стоматолога, стоматологической клиники?

Обращать внимание нужно на саму клинику. То есть клиника должна быть многопрофильная, в клинике должны быть в наличии узкие специалисты, начиная от терапевта и заканчивая имплантологом. Если терапевт пролечил вас в одной клинике, а потом направил в другую, это неправильно. Не понятно, кто потом будет нести ответственность.

Нужно обращать внимание на оснащение клиники. Ни один уважающий себя врач не будет работать без соответствующего оборудования. Уже не говорю про современное оборудование, но хотя бы какие-то элементарные вещи. Допустим, если в клинике не делают снимки - нет визиографа или рентгеновских снимков, это уже звонок. Потому что, в процессе лечени врач должен контролировать процесс с помощью визиографа. Если его нет, я бы задумалась, стоит ли идти в такую клинику.

Также в современной стоматологии мы не можем обходиться без увеличения. То есть в клинике должен быть дентальный микроскоп либо индивидуальные бинокуляры. Этот гаджет должен быть у каждого стоматолога.

Стоматолог должен даже не ежегодно, а несколько раз в год повышать свою квалификацию, ходить на специализированные семинары, мастер-классы. Иногда сидишь без выхода в свет в течение полугода, приходишь на очередной семинар, и кажется, что ты уже отстал, пропустил какие-то новинки. Регулярно нужно информацию обновлять. В этом смысле стоматологическая отрасль похожа на IT индустрию – постоянно выходят новые материалы, появляются новые технологии.

Раньше очень часто обращали внимание на возраст врача, ценился большой стаж. Сейчас этот критерий ничего вам не гарантирует. Молодые специалисты могут быть более умелыми, так как они постоянно улучшают свои знания, быстро учатся, легче осваивают цифровые технологии. И если врач-стоматолог имеет 30 лет стажа, но последние 10-15 лет не был ни на одном семинаре, конечно, он работает устаревшими методиками, некоторые из которых сейчас уже просто не допустимы. Например, 15 лет назад всем ставили мышьяковистую пасту, а сейчас это вообще запрещено.

Важно, не мой взгляд, и насколько честно клиника выстраивает договорные отношения с пациентом. Если вам не выдадут чек после каждого визита, вы не сможете компенсировать подоходный налог. Да и получить гарантийное обслуживание не сможете, хотя на словах вам это пообещали. В общем репутацию клиники или врача всегда нужно проверять. Вы же доверяете им самое ценное – свое здоровье.

Что пожелаете своим коллегам в ваш профессиональный праздник?

Желаю коллегам, чтобы они никогда не разочаровывались в этой профессии, всегда с гордостью говорили, что они врачи. Это одна из самых гуманных профессий, которая всегда вызывала уважение и благодарность у людей. И, главное, пусть все будут здоровы – и врачи, и наши пациенты.