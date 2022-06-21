Погода в Самаре на неделю до 24 июня 2022: ожидается потепление до +30 градусов

В Самаре дожди будут чередоваться с теплой погодой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на этой неделе потеплеет до +30 градусов, сообщили в Приволжском УГМС. Рассказываем, какая погода будет в Самаре до конца недели до 24 июня 2022.

По данным синоптиков, до конца рабочей недели в Самарской области сохранится неустойчивая погода, когда жара будет чередоваться с дождями и грозами (а местами по области даже возможен град).

В Приволжском УГМС дожди прогнозируют на каждый день до конца текущей рабочей недели, также возможно усиление ветра до 15-20 м/с при грозе.

Вместе с тем, в отсутствии дождей будет довольно жарко, температура окажется выше климатической нормы, характерной для текущего времени года. Во вторник прогнозируют в районе 23-25 градусов тепла, а в остальные дни столбик термометра поднимется до +30 градусов.

В ночное время в среднем по области ожидается от 12 до 17 градусов тепла.