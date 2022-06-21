Участником нацпроекта «Производительность труда» в Самарской области впервые стала аптечная сеть

Аптечная сеть стала участником национального проекта впервые в Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ООО «Аптека 245» прошла очный отбор и станет участником нацпроекта «Производительность труда», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Аптечная сеть стала участником национального проекта впервые в Самарской области. Помогать с внедрением бережливых технологий будут эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области.

Первая аптека будущего участника нацпроекта открылась еще 9 октября 1972 года в Автозаводском районе города Тольятти. Коллектив компании считает себя преемником традиций, заложенных еще в СССР. В 1993 году аптека приобрела статус юридического лица и продолжила развитие. За полвека своей работы ее коллектив получил множество заслуженных наград. Сегодня компания «Аптека 245» — это крупная сеть из 11 аптек. Она занимается как розничной, так и оптовой фармакологией, у компании имеется свой склад. Свое участие в нацпроекте компания объяснила желанием повысить производительность труда и улучшить качество предоставляемых услуг.

— С 2020 года к нацпроекту «Производительность труда» могут присоединиться не только производственные предприятия, но и торговые компании, а также поставщики различных услуг, — прокомментировал министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин. — Инструменты производственной системы универсальны и одинаково эффективно работают как для увеличения объемов производства, так и для ускорения офисных и складских процессов. Участие аптечной сети в нацпроекте крайне важно. Ведь скорость и качество обслуживания клиентов в аптеках — важнейший фактор, от которого зависит здоровье жителей нашего региона.

Сейчас в Самарской области 124 предприятия внедряют бережливые технологии в рамках нацпроекта «Производительность труда». К 2024 году необходимо вовлечь в проект 169 компаний, обеспечив при этом ежегодный рост производительности труда на 5%. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что рост производительности труда на местных предприятиях – ключевой элемент опережающего экономического развития региона.

С 2020 года к нацпроекту «Производительность труда» могут присоединиться не только производственные предприятия, но и торговые компании, а также поставщики различных услуг Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

— За время реализации национального проекта «Производительность труда» в Самарской области мы уже наработали успешные кейсы внедрения бережливых технологий в различных сферах. Теперь будем работать с аптечной сетью. Наша задача — помочь аптеке избежать увеличения расходов при организации торговли, сократить время доставки лекарств со склада, уменьшить издержки и увеличить скорость работы с клиентами, — отметил директор РЦК Константин Серов.

Напомним, что участие предприятий в национальном проекте «Производительность труда» бесплатное. Заявку можно подать на сайте «Производительность.РФ» или обратившись в региональное министерство промышленности и торговли Самарской области.

Для участников нацпроекта разработали дополнительные меры поддержки. Например, льготный займ под 1% годовых из средств федерального или регионального фондов развития промышленности. В первом случае сумма займа от 50 до 300 млн. рублей, во втором – до 100 млн. рублей. Эти средства предприятия могут направить на реализацию проектов по повышению производительности труда. Еще одна мера поддержки – инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль.