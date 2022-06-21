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Общество21 июня 2022 10:40

Море манит, но не светит: как самарцам добраться на юг этим летом и реально ли это

Самарцам рассказали, сколько стоят билеты на море летом 2022 года
Ольга АФАНАСЬЕВА
Ольга АФАНАСЬЕВА
На море очень хочется. Но как туда попасть?

На море очень хочется. Но как туда попасть?

Фото: Евгения ГУСЕВА

Это лето для отдыхающих, стремящихся на море, выдалось непростым. Не успел немного отступить с занятых заранее позиций коронавирус, как последовали новые ограничения. Из-за проведения специальной военной операции уже не первый месяц закрыты 11 аэропортов России, в том числе Краснодар, Симферополь, Ростов-на-Дону. Открыт только Сочи, но туда сейчас, как сами понимаете, нужно всем. Остаются поезда, цены на которые взлетели до небывалых высот, автобусные туры и речные круизы, распроданные практически под ноль уже в апреле.

Сочи: билеты не горят и отелей мало

- В этом году продажи на лето действительно очень плотные. В первую очередь тех, кто хочет на море, сейчас интересуют курорты Краснодарского края. Это Адлер, Сочи, туда летают самолеты. Анапа и Симферополь - добраться можно только по железной дороге. В Анапе много отелей с анимацией, работающих по системе «все включено», поэтому тут проявляют интерес семьи с детьми. Но вариантов осталось не так много, большинство отелей распределялись уже в мае. Хотя семейным туристам я как раз советую смотреть именно на Анапу - точечные предложения там еще остались, есть и места на поезда, - рассказывает заместитель директора туристической компании «Трэвел Эксперт» Анна Марченко.

Билеты на самолет в Сочи сейчас найти можно практически из всех приволжских городов, средняя цена - от 14 до 18 тысяч рублей на человека. Если 2-3 года назад можно было слетать на юг за 7-8 тысяч рублей, то сейчас это нереально. Минус - речь идет о билетах без багажа, а лететь с рюкзаком в 10 кило на курорт довольно затруднительно. Так что к цене сразу нужно прибавить еще 4-6 тысяч рублей, и это минимум

И еще одна статья расходов - оплата жилья. Как говорят эксперты, цены выросли процентов на 30-40, при этом чаще всего предлагают уже низкокачественное жилье, а вот отели переполнены уже с мая. Впрочем, конечно варианты есть - просто это жилье, которое не разобрали сразу же. Смотреть комнаты в гостевых домах или же в квартирах можно на таких порталах, как суточно.ру, авито, домофонд. Сами отдыхающие, которые уже уехали на юг, говорят, что процветают и владельцы жилья, ищущие жильцов прямо на перроне.

- Мы поехали с мужем отдыхать на поезде до Имеретинского курорта. Для меня было удивительно встретить прямо у поезда людей с табличками: сдам комнату, апартаменты, как в детство вернулась. Когда-то в конце 90-х мы так с родителями ездили. Мы забронировали дом заранее, но поняли, что на месте могло быть дешевле. Правда, есть риск - не знаешь, куда тебя привезут, можно потерять много времени, осматривая жилье, - рассказывает самарчанка Марина.

Быстрый серф по сайтам показал, что жилье можно снять от 2500 тысяч за комнату с общими удобствами ( цена за номер в гостевом доме в Лоо), за 2700 можно снять комнатус удобствами в отдельном доме в Лазаревском.

Крым: Двое суток на верхней полке

Ситуация с поездами везде разная. Эксперты говорят, что легче достать билеты на поезда в Анапу и Туапсе. В Сочи уехать можно - но нижних полок почти ни на одном поезде нет. Или у туалета, или на боковой, или сверху - а ведь добираться не меньше 2 суток. Из Перми билеты до Сочи обойдутся в 5 500/11 000 рублей за человека (плацкарт/купе). Самарцам проще - стоимость билетов ниже, так как поездов все же довольно много. Плацкарт будет стоить около 4 тысяч рублей, верхнюю полку в купе можно купить за 6 тысяч рублей, нижнюю - за 9 тысяч рублей. На август еще много билетов на фирменный двухэтажный поезд - дорога на человека обойдется в 7-7,7 тысяч рублей в одну сторону.

Из Уфы поездов немного - плацкарт обойдется в сумму от 5 тысяч рублей за верхнюю полку, купе стоит от 7 до 10 тысяч рублей. А вот из столицы Татарстана поезда на юг идут с завидной регулярностью. В июле в основном остались только верхние полки в плацкартных вагонах по 4,7 тысячи рублей, в 5-9 тысяч обойдутся поездки в купе. На август картина такая же, но остались еще и нижние полки.

Дешевле всего обойдутся билеты из Пензы в Анапу на июль - верхняя полка 3,4 тысячи рублей. Из Самары те же билеты - от 3,9 тысячи рублей. Из Перми эти билеты более дорогие - от 5,3 тысячи рублей.

Еще хуже ситуация с Крымом. Туда, увы, самолеты не летают. А из поездов ходит только фирменная «Таврия». Из Самары и Казани на нее мест нет до 10 августа. Да и позже найти нижнюю полку не получится, а верхняя полка в купе обойдется в 8,7 тысячи рублей! Удовольствие, безусловно, ниже среднего. Только верхние места остались в поездах до Крыма на август и в Перми (их стоимость от 6,5 тысячи рублей). Из Уфы верхняя полка обойдется в 4,9 тысячи рублей. Нижних мест тоже нет.

Однако возможность для бюджетных путешественников все же осталась. В этом году чуть меньшим спросом изначально пользовались автобусные туры, именно поэтому сегодня их можно купить за вполне адекватную цену. Так, тур на двоих в Крым обойдется в сумму от 23 тысяч рублей без питания в 2-звездочной гостинице.

Турция стала золотой

Конечно, можно отправиться и за границу. Вылеты из приволжских городов есть в Турцию и в Дубай, а через последний можно улететь и дальше - только доставай деньги.

- Из Самары цены, конечно, выросли по сравнению с прошлым летом. Но сейчас добавились рейсы еще одной чартерной компании, мы надеемся, что это позволит увеличить предложение, удовлетворить спрос и снизить цены, - говорит Анна Марченко.

По данным турэкспертов, сейчас цены выросли примерно на треть. Так, в среднем бюджетный тур сейчас обойдется в 80-90 тысяч рублей. А горящих путевок практически не получится найти.

А куда еще поехать летом?

Представители туроператоров отмечают, что летом у жителей Приволжья пользуются спросом и другие направления. Так, с прошлого года стал очень популярен Калининград, вернее, приморские города этого региона. Места во многих отелях в Зеленоградске и Светлогорске были разобраны еще в апреле.

- Очень много автобусных туров. На пике популярности туры в Дагестан, они не такие дорогие, как поездом или самолетом, но охватывают весь спектр удовольствий, - говорит Анна Марченко.

- Также растет интерес к нашим бывшим республикам, к странам СНГ. Так, едут отдыхать в Казахстан, Узбекистан, Азербайджан - есть интересные туры. В Казахстане открылся отель «Ренессанс Актау» по системе «все включено» и стал пользоваться огромным спросом, - приводит еще один пример исполнительный директор турагентства «Самараинтур» Вера Бастракова. Она же отмечает, что спросом пользуется и Санкт-Петербург - в этом направлении летом охотно отправляются в путь семьи с детьми.

- Конечно, сейчас не так много предложений, в том числе и по ценовому разнообразию. Но это лето, мы своим клиентам всегда советуем об отдыхе в этот период позаботиться заранее, - отмечает она.

Эксперты называют и еще одно популярное направление - курорты Кавказа пользуются особой популярностью и особенно среди них выделяются санатории с целебными источниками в районе Минеральных вод. Перелет из Самары обойдется в 9320 рублей туда-обратно без багажа, или же 14,5 тысяч рублей с человека с багажом. Но таких билетов на разные даты осталось совсем немного.

Впрочем, остается и местный - волжский туризм. Но и на теплоходах, отправляющихся в речные туры, мест практически нет. Как говорят эксперты, каюты остались на тех теплоходах, которые отправляются в 2-3 дневные круизы между ближайшими городами. Так, поездка Самара - Саратов - Волгоград - Самара обойдется в сумму от 18,7 тысячи рублей с человека, Самара - Астрахань - Самара - в сумму от 30 тысячи с человека. Пятидневный тур Пермь - Нижнекамск - Пермь будет стоить от 29,7 тысячи рублей с персоны, прогулка Пермь - Казань от 23 тысячи рублей, а большое путешествие до Санкт-Петербурга через Валаам - от 86 тысячи рублей. Из Казани же, например, можно отправиться по Золотому Кольцу, каюта будет стоить от 18,6 тысячи рублей.

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