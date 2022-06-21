На море очень хочется. Но как туда попасть? Фото: Евгения ГУСЕВА

Это лето для отдыхающих, стремящихся на море, выдалось непростым. Не успел немного отступить с занятых заранее позиций коронавирус, как последовали новые ограничения. Из-за проведения специальной военной операции уже не первый месяц закрыты 11 аэропортов России, в том числе Краснодар, Симферополь, Ростов-на-Дону. Открыт только Сочи, но туда сейчас, как сами понимаете, нужно всем. Остаются поезда, цены на которые взлетели до небывалых высот, автобусные туры и речные круизы, распроданные практически под ноль уже в апреле.

Сочи: билеты не горят и отелей мало

- В этом году продажи на лето действительно очень плотные. В первую очередь тех, кто хочет на море, сейчас интересуют курорты Краснодарского края. Это Адлер, Сочи, туда летают самолеты. Анапа и Симферополь - добраться можно только по железной дороге. В Анапе много отелей с анимацией, работающих по системе «все включено», поэтому тут проявляют интерес семьи с детьми. Но вариантов осталось не так много, большинство отелей распределялись уже в мае. Хотя семейным туристам я как раз советую смотреть именно на Анапу - точечные предложения там еще остались, есть и места на поезда, - рассказывает заместитель директора туристической компании «Трэвел Эксперт» Анна Марченко.

Билеты на самолет в Сочи сейчас найти можно практически из всех приволжских городов, средняя цена - от 14 до 18 тысяч рублей на человека. Если 2-3 года назад можно было слетать на юг за 7-8 тысяч рублей, то сейчас это нереально. Минус - речь идет о билетах без багажа, а лететь с рюкзаком в 10 кило на курорт довольно затруднительно. Так что к цене сразу нужно прибавить еще 4-6 тысяч рублей, и это минимум

И еще одна статья расходов - оплата жилья. Как говорят эксперты, цены выросли процентов на 30-40, при этом чаще всего предлагают уже низкокачественное жилье, а вот отели переполнены уже с мая. Впрочем, конечно варианты есть - просто это жилье, которое не разобрали сразу же. Смотреть комнаты в гостевых домах или же в квартирах можно на таких порталах, как суточно.ру, авито, домофонд. Сами отдыхающие, которые уже уехали на юг, говорят, что процветают и владельцы жилья, ищущие жильцов прямо на перроне.

- Мы поехали с мужем отдыхать на поезде до Имеретинского курорта. Для меня было удивительно встретить прямо у поезда людей с табличками: сдам комнату, апартаменты, как в детство вернулась. Когда-то в конце 90-х мы так с родителями ездили. Мы забронировали дом заранее, но поняли, что на месте могло быть дешевле. Правда, есть риск - не знаешь, куда тебя привезут, можно потерять много времени, осматривая жилье, - рассказывает самарчанка Марина.

Быстрый серф по сайтам показал, что жилье можно снять от 2500 тысяч за комнату с общими удобствами ( цена за номер в гостевом доме в Лоо), за 2700 можно снять комнатус удобствами в отдельном доме в Лазаревском.

Крым: Двое суток на верхней полке

Ситуация с поездами везде разная. Эксперты говорят, что легче достать билеты на поезда в Анапу и Туапсе. В Сочи уехать можно - но нижних полок почти ни на одном поезде нет. Или у туалета, или на боковой, или сверху - а ведь добираться не меньше 2 суток. Из Перми билеты до Сочи обойдутся в 5 500/11 000 рублей за человека (плацкарт/купе). Самарцам проще - стоимость билетов ниже, так как поездов все же довольно много. Плацкарт будет стоить около 4 тысяч рублей, верхнюю полку в купе можно купить за 6 тысяч рублей, нижнюю - за 9 тысяч рублей. На август еще много билетов на фирменный двухэтажный поезд - дорога на человека обойдется в 7-7,7 тысяч рублей в одну сторону.

Из Уфы поездов немного - плацкарт обойдется в сумму от 5 тысяч рублей за верхнюю полку, купе стоит от 7 до 10 тысяч рублей. А вот из столицы Татарстана поезда на юг идут с завидной регулярностью. В июле в основном остались только верхние полки в плацкартных вагонах по 4,7 тысячи рублей, в 5-9 тысяч обойдутся поездки в купе. На август картина такая же, но остались еще и нижние полки.

Дешевле всего обойдутся билеты из Пензы в Анапу на июль - верхняя полка 3,4 тысячи рублей. Из Самары те же билеты - от 3,9 тысячи рублей. Из Перми эти билеты более дорогие - от 5,3 тысячи рублей.

Еще хуже ситуация с Крымом. Туда, увы, самолеты не летают. А из поездов ходит только фирменная «Таврия». Из Самары и Казани на нее мест нет до 10 августа. Да и позже найти нижнюю полку не получится, а верхняя полка в купе обойдется в 8,7 тысячи рублей! Удовольствие, безусловно, ниже среднего. Только верхние места остались в поездах до Крыма на август и в Перми (их стоимость от 6,5 тысячи рублей). Из Уфы верхняя полка обойдется в 4,9 тысячи рублей. Нижних мест тоже нет.

Однако возможность для бюджетных путешественников все же осталась. В этом году чуть меньшим спросом изначально пользовались автобусные туры, именно поэтому сегодня их можно купить за вполне адекватную цену. Так, тур на двоих в Крым обойдется в сумму от 23 тысяч рублей без питания в 2-звездочной гостинице.

Турция стала золотой

Конечно, можно отправиться и за границу. Вылеты из приволжских городов есть в Турцию и в Дубай, а через последний можно улететь и дальше - только доставай деньги.

- Из Самары цены, конечно, выросли по сравнению с прошлым летом. Но сейчас добавились рейсы еще одной чартерной компании, мы надеемся, что это позволит увеличить предложение, удовлетворить спрос и снизить цены, - говорит Анна Марченко.

По данным турэкспертов, сейчас цены выросли примерно на треть. Так, в среднем бюджетный тур сейчас обойдется в 80-90 тысяч рублей. А горящих путевок практически не получится найти.

А куда еще поехать летом?

Представители туроператоров отмечают, что летом у жителей Приволжья пользуются спросом и другие направления. Так, с прошлого года стал очень популярен Калининград, вернее, приморские города этого региона. Места во многих отелях в Зеленоградске и Светлогорске были разобраны еще в апреле.

- Очень много автобусных туров. На пике популярности туры в Дагестан, они не такие дорогие, как поездом или самолетом, но охватывают весь спектр удовольствий, - говорит Анна Марченко.

- Также растет интерес к нашим бывшим республикам, к странам СНГ. Так, едут отдыхать в Казахстан, Узбекистан, Азербайджан - есть интересные туры. В Казахстане открылся отель «Ренессанс Актау» по системе «все включено» и стал пользоваться огромным спросом, - приводит еще один пример исполнительный директор турагентства «Самараинтур» Вера Бастракова. Она же отмечает, что спросом пользуется и Санкт-Петербург - в этом направлении летом охотно отправляются в путь семьи с детьми.

- Конечно, сейчас не так много предложений, в том числе и по ценовому разнообразию. Но это лето, мы своим клиентам всегда советуем об отдыхе в этот период позаботиться заранее, - отмечает она.

Эксперты называют и еще одно популярное направление - курорты Кавказа пользуются особой популярностью и особенно среди них выделяются санатории с целебными источниками в районе Минеральных вод. Перелет из Самары обойдется в 9320 рублей туда-обратно без багажа, или же 14,5 тысяч рублей с человека с багажом. Но таких билетов на разные даты осталось совсем немного.

Впрочем, остается и местный - волжский туризм. Но и на теплоходах, отправляющихся в речные туры, мест практически нет. Как говорят эксперты, каюты остались на тех теплоходах, которые отправляются в 2-3 дневные круизы между ближайшими городами. Так, поездка Самара - Саратов - Волгоград - Самара обойдется в сумму от 18,7 тысячи рублей с человека, Самара - Астрахань - Самара - в сумму от 30 тысячи с человека. Пятидневный тур Пермь - Нижнекамск - Пермь будет стоить от 29,7 тысячи рублей с персоны, прогулка Пермь - Казань от 23 тысячи рублей, а большое путешествие до Санкт-Петербурга через Валаам - от 86 тысячи рублей. Из Казани же, например, можно отправиться по Золотому Кольцу, каюта будет стоить от 18,6 тысячи рублей.