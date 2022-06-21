Грелись на солнышке: суслики помешали самолету из Санкт-Петербурга приземлиться в Самаре

Экипажу пришлось уйти на второй круг Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские суслики вновь нарушили планы пилотов пассажирского самолета. Очередной инцидент с участием грызунов произошел 20 июня 2022 года в аэропорту Курумоч.

По информации телеграмм-канала Aviaincident, самолет А-319 следовал рейсом SDM6233 из Санкт-Петербург в Самару. Примерно в 14:47 по московскому времени он должен был приземлиться в Курумоче, однако экипаж ушел на второй круг из-за занятости взлетно-посадочной полосы. Оказалось, что ВПП оккупировали суслики. В Самарской области эти животные внесены в Красную Книгу региона, так что причинять им вред нельзя. Да и для самолета посадка в таких условиях может оказаться небезопасной. Конечно же, в самарском аэропорту очень пристально следят за безопасностью посадочной полосы, вот только суслики здесь - коренные жители, так что бороться с ними и уничтожать их просто нельзя.

Вот такие суслики могут помешать посадке самолета Фото: Андрей АБРАМОВ

Отмечается, что в 15:01 (время московское - прим. ред.) самолету удалось приземлиться. Посадка прошла благополучно, без происшествий.

Интересно, что суслики не в первый раз протестуют против рейсов из Санкт-Петербурга в Самару. 28 апреля 2022 года они также «не пустили» самолет, прилетевший в Курумоч из Северной столицы. Воздушному судну пришлось уйти на второй круг, а в это время сотрудники аэропорта убрали с полосы мешающих грызунов.

Отметим, что суслики создают трудности работникам аэропорта и самолетам не из-за вредности. И выходят из своих нор отнюдь не из-за любопытства. Все дело в теплой погоде - животные выползают на поверхность, чтобы насладиться ласковым летним солнцем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В прокуратуре рассказали о сусликах, которые помешали посадить самолет в Самаре (подробности)