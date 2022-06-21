Суслики мешают самолетам садиться в Самаре. Что происходит и почему их жизнь дороже топлива

Милые зверьки стали нешуточной проблемой для аэродрома Фото: Андрей АБРАМОВ

20 июня самолет, следующий из Санкт-Петербурга в Самару, не смог с первого раза приземлиться в аэропорту Курумоч. Как выяснилось, виной всему стали… суслики. Маленькие зверьки грелись на солнышке прямо на взлетно-посадочной полосе. Чтобы не раздавить их, пилоты были вынуждены вновь поднять крылатую машину в воздух и зайти на второй круг, чем немало встревожили пассажиров. Это уже не первая подобная ситуация за 2022 год. Журналист «КП-Самара» выяснила, откуда в аэропорту суслики, и что мешает с ними бороться.

«Взрослые спят, детеныши играют на взлетно-посадочной полосе»

Как рассказал журналисту «КП-Самара» источник, знакомый с авиацией, на аэродроме аэропорта Курумоч сусликов действительно много. Причем извести пронырливых зверьков вовсе непросто.

- Суслики занесены в Красную Книгу Самарской области, - объяснил источник. – Поэтому убивать их не только негуманно, но и незаконно.

По информации источника, пилоты попросту не рискуют садиться на взлетно-посадочную полосу, на которой находится какое-то постороннее препятствие - ведь с высоты разглядеть в подробностях, что именно находится на полосе, сложно. А вдруг это, например, камень? Вот и уходят на второй круг.

Конечно, в аэропортах с незваными обитателями пытаются бороться – отлавливают их специальными ловушками, отпугивают ультразвуком, переселяют на другие территории. В этом году даже пошли на крайние меры: не стали косить траву, чтобы зверьки поскорее наедались и ложились спать. Но эта мера подействовала только на взрослых животных, а детеныши по-прежнему нарушают безопасность взлетно-посадочной полосы.

- Сусликам на территории аэропортов комфортно, там нет ни волков, ни лис, ни других хищников, птиц и то разогнали находящимися в штате аэропорта служебными соколами. А сами соколы на сусликов мало обращают внимания, - пояснил источник. – В этом году сусликов особенно много, это и становится причиной нештатных ситуаций.

Много растений и скошенная трава

Все три вида сусликов, обитающих на территории Самарской области, действительно занесены в Красную книгу. Старший научный сотрудник Самарского зоопарка Александр Кузовенко пояснил журналисту «КП-Самара»: в обилии сусликов на территории аэропорта нет ничего необычного.

- Суслики питаются растительной пищей, а в этом году ее много, поэтому неудивительно, что они расплодились, - объяснил Александр Кузовенко. – В этом году основные жалобы на обилие сусликов приходятся на «выбитые» места – обочины дорог, территории аэродрома. Тут тоже все просто – на этих территориях трава скашивается до того уровня, который удобен сусликам и обеспечивает им хороший обзор, чтобы быстрее замечать возможного хищника.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий

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