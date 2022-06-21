Своя вкуснее, но не дешевле: Самарская клубника не обрушит цены на сочную ягоду

Местную клубнику уже собирают Фото: Валентина ПОЛИКАРПОВА

С наступлением лета пришла пора вкусных, сочных ягод. Полакомиться ароматной клубникой жители Самарской области могут уже сейчас. При этом продукция будет не импортная - своя, самарская. Выращиванием клубники на территории региона занимаются специалисты АО «Сургутское». Работа на плантациях кипит, несколько партий свежей клубники уже отправились на прилавки. Рассказываем, как местные предприятия выращивают ягоду, где ее можно купить и, главное - по какой цене.

Ягодка к ягодке - слюнки текут Фото: Валентина ПОЛИКАРПОВА

«Крупная, сочная, своя»

Июнь только подходит к концу, а на территории яблочно-ягодного хозяйства в Самарской области уже зреют 30 гектаров клубники. Сельхозпредприятие «Сургутское» приступило к сбору сладкой ягоды. Здесь растет несколько сортов, самые основные - «Азия», «Брила», «Роксана» и «Джоли». Плантации в поселке Суходол Сергиевского района буквально усыпаны ароматными кустами, над который кропотливо склонились сотрудники предприятия. В летний сезон здесь работает порядка 300 человек. Рабочие трудятся не покладая рук, чтобы доставить самарцам вкусный ягодный урожай.

Средний урожай, как правило, составляет 7-8 тонн с одного гектара. Погода благоволит - летние дни выдались идеальными для садовода, как по заказу. К тому же, мы находимся в замечательном регионе, где сама природа позволяет нам вырастить красивую, экологичную продукцию - лучше, чем в южных странах, - поделилась исполнительный директор АО «Сургутское» Елена Кардополова.

В этом году урожай хороший Фото: Валентина ПОЛИКАРПОВА

Благодаря погодным условиям урожай действительно выдался на славу. Клубничный аромат встречает гостей уже при въезде на плантацию, а сама ягода поражает своими размерами. Плотная, сочная и невероятно вкусная, самарская клубника превосходит по качеству импортные ягоды, отмечают сотрудники.

Накормят всю Самарскую область

Реализация продукции предприятия только началась, поэтому клубника не задерживается на прилавках. Как сообщили в АО «Сургутское», ее разбирают практически с грядки. Но беспокоится не стоит, вкусных ягод хватит всем. Предприятие намерено накормить ароматной клубникой всю Самарскую область. Тем более, что планы на этот год масштабные - сбор более 80 тонн ягоды.

АО «Сургутское» использует в садоводстве интенсивные технологии, демонстрируя прекрасный результат. Это является импортозамещающим фактором в развитии сельского хозяйства Самарской области. Наличие собственного урожая плодоовощной продукции позволит нам не только обеспечить свою продовольственную безопасность, но и ограничить импорт продукции, которая заходила в регион до этого, - рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Евгений Афанасьев.

В этом году урожай хороший Фото: Валентина ПОЛИКАРПОВА

Купить свежую клубнику самарцы могут уже сегодня. Продажи осуществляются в трех точках: в магазине в поселке Суходол, на трассе М-5 «Урал» в Сергиевском районе и на трассе около села Сергиевск. А с этого года на предприятии заработал интернет-магазин - «ЯФО-маркет». Здесь жители региона могут оформить заказ и получить продукцию без лишних поездок по региону. Стоимость клубники в начале сбора - 350 рублей за килограмм.