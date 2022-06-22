Команда Сызранского НПЗ взяла «золото» и «бронзу» на ХVII Летних спортивных играх НК «Роснефть»

команда Сызранского НПЗ на ХVII Летних спортивных играх НК «Роснефть». Фото: АО «СНПЗ»

В Мещерском крае, под Рязанью, завершилась традиционная спартакиада НК «Роснефть» - уже ХVII Летние спортивные игры. В течение 3 дней более 320 нефтяников из Москвы, Удмуртии, Саратова, Оренбурга, Рязани и Самарской области состязались в десяти дисциплинах. Спортсмены Сызранского НПЗ по итогам первенства увезли четыре награды с пьедестала почета.

Но обо все по порядку. Готовиться к спартакиаде заводчане начинают задолго до нее. Точнее говоря, для тех, кто представляет СНПЗ на спортивных первенствах, тренировочный процесс не прекращается вовсе. Благо для этого есть все условия: сотрудники завода имеют возможность бесплатно заниматься спортом в современном заводском физкультурно-оздоровительном комплексе «Надежда», а также им компенсируются занятия в фитнес-клубах города. Есть желание – тренируйся хоть каждый день, как это делают многие. Готов соревноваться – заявляйся на межцеховую спартакиаду «Здоровье» более чем по 20 видам спорта, которая проходит в течение года. Самые лучшие команды и сильные спортсмены выходят поддержать честь завода на городских и областных соревнованиях и первенствах «Роснефти».

Атлетика: от легкой до тяжелой

ХVII Летние спортивные игры начались с легкоатлетических забегов – эстафеты и индивидуальных гонок.

- На корпоративных стартах всегда очень высокий уровень и жесткая конкуренция, но мы упорно тренировались и подошли к спартакиаде в очень хорошей форме. Настрой был боевой: мы приехали, чтобы взойти на пьедестал почета, - рассказывает инженер отдела организации проектно-изыскательских работ СНПЗ и физорг своего цеха Илья Эзбин.

В жесткой конкурентной борьбе Илья Эзбин занял третье место в индивидуальной гонке на 1000 м. Фото: АО «СНПЗ»

Сложность была в том, что и эстафета, и индивидуальная гонка проводились в один день, и после первого старта спортсмены чувствовали себя выжатыми. Но… волю в кулак, кроссовки на ноги – и вперед!

- Лидер в этой гонке определился сразу, а вот за 2-4 места шла жесткая борьба, но я сказал себе, что обязательно буду в числе призеров, - вспоминает Илья Эзбин.

И он действительно вошел на пьедестал почета – с «бронзой» в личном зачете. И еще одну «бронзу» получила мужская команда СНПЗ в эстафете.

В этой спартакиаде сызранцы трижды поднимались на третью ступень. Еще одним призером, уже в суровом гиревом спорте, стал оператор установки каталитического крекинга Сызранского НПЗ Алексей Тюков.

- Я участвую в корпоративной спартакиаде в пятый раз. Считаю, что подобные соревнования дают стимул тренироваться еще упорнее, ведь ты оцениваешь свое выступление в сравнении с другими спортсменами. В планах – серьезная подготовка к летним играм 2023 года, - говорит Алексей Тюков.

Алексей Тюков пятый раз участвовал в спартакиаде и наконец выиграл «бронзу»! Фото: АО «СНПЗ»

Баскетбольное «золото»

«Золото» баскетбольной сборной стало отличным подарком коллективу к юбилею завода. Ровно через месяц СНПЗ отметит 80-летие со дня выпуска первой продукции.

Каждый из бойцов этой спортивной дружины шел к своему «золоту» на корпоративных летних играх НК «Роснефть» несколько лет. Дважды до этого заводская команда завоевывала «бронзу». Благодаря чему удалось сейчас подняться на вершину пьедестала почета?

- Конечно же, упорные тренировки трижды в неделю на нашем заводском ФОК «Надежда». Сплоченность команды: мы выступаем в этом составе уже лет семь и сейчас на стартах действовали, как единый организм. К сожалению, с нами не смог поехать наш тренер С. Елистратов, поэтому предстартовую установку давал я: мы должны выложиться на максимум, сыграть на пике своих сил. Наконец, я отмечу очень взвешенную работу судейской бригады, - перечисляет лучший форвард турнира, капитан сборной, оператор установки сероочистки Сызранского НПЗ Сергей Мостолярчук.

Свое «золото» в баскетболе сызранцы посвящают 80-летию завода. Фото: АО «СНПЗ»

В финале сызранцы сражались с командой Саратовского НПЗ, и заслуженную победу увезли парни с СНПЗ.

- Мы были самой возрастной командой баскетболистов на этом первенстве: наш средний возраст 36 лет против 25-30 у соперников. Поэтому нам важно, чтобы подрастала достойная смена, - отвечает на вопрос о дальнейших планах Сергей Мостолярчук. – К счастью, для этого есть все необходимое: на заводе спорт поддерживается всеми руководителями, активно помогает профком, есть много способной молодежи.

К слову, СНПЗ и НК «Роснефть» растят спортивные кадры не только внутри своего коллектива, но и заботятся о массовом спорте: в Сызрани на средства нефтяников построен крытый первый в городе каток, открыты новые многофункциональные спортивные площадки в школах №21 и №3.