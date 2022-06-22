Сохранить город зеленым: в Тольятти заводчане вышли на уборку уникального дендропарка

Заводчане с готовностью откликаются на инициативы по формированию комфортной городской среды. Фото: КуйбышевАзот

Тольятти не случайно считается по-настоящему зеленым городом – кроме обширных лесных зон между районами на его территории расположился уникальный дендропарк Института экологии Волжского бассейна РАН. Большие территории, занятые редкими растениями, требуют тщательного ухода, а у сотрудников Института не всегда хватает на это имеющихся ресурсов. К счастью, на помощь приходят неравнодушные горожане. В минувшие выходные работники тольяттинского предприятия «КуйбышевАзот» помогли привести дендропарк в порядок – на благо города и горожан.

Сотрудники КуйбышевАзот в минувшие выходные вышли на субботник в дендропарк. Фото: КуйбышевАзот

Ценная коллекция

Тольяттинскому дендропарку скоро исполнится шесть десятков лет. Первые посадки здесь были сделаны в 1964 году, вскоре после основания биостанции, которая позже выросла в целый Институт экологии Волжского бассейна РАН.

- Изначально здесь было открытое пространство, участок степи, - рассказал журналисту «КП-Самара» замдиректора Института экологии Волжского бассейна РАН Станислав Саксонов. - Растения привозили и присылали со всего Советского Союза. Сегодня на территории более 10 га растут более 300 видов растений, как типичных только для Самарской области, так и вовсе ей несвойственных. Эта коллекция ценна не только как материал для изучения биологами, но и как генетический фонд многих редких растений, занесенных в Красную книгу.

Неравнодушные заводчане расчистили дорожки и убрали ветки. Фото: КуйбышевАзот

«Содержать сложно, бросить – невозможно»

Поддерживать в порядке такое обширное хозяйство непросто. Во всяком случае, усилий сотрудников Института для этого всегда оказывается недостаточно.

- Содержать и поддерживать дендропарк в должном виде силами Института очень сложно, - признается Станислав Саксонов. – Но и отказаться от такой ценной коллекции, бросить ее на произвол судьбы – совершенно немыслимо. Поэтому мы всегда очень благодарны за помощь со стороны неравнодушны горожан, и социально ответственных предприятий, таких как «КуйбышевАзот», искренне заботящихся о сохранении экологии.

На просьбу о помощи на «КуйбышевАзоте» откликнулись с готовностью. В минувшие выходные заводчане вышли на субботник, чтобы сделать важное и нужное дело. Председатель Совета молодых специалистов «КуйбышевАзот» Максим Гаврилков признается, что собрать добровольцев не составило труда. Заводчане всегда с удовольствием отзываются на предложения принять участие в экологических акциях.

Работы хватило всем. Фото: КуйбышевАзот

Дружная и отзывчивая команда

Многие из участников субботней акции оказались в дендропарке впервые и с интересом рассматривали уникальные растения. Но и о работе не забывали – дружно взялись за дело и расчистили немало дорожек. Предстояло убрать ветки, сухостой, излишние заросли, чтобы горожанам и гостям Тольятти было комфортнее находиться на территории парка.

Дендропарк Института экологии Волжского бассейна РАН славится своей коллекцией ценных растений. Фото: КуйбышевАзот

Помогать тем, кто в этом нуждается, для «КуйбышевАзота» не в новинку – здесь всегда готовы откликнуться на просьбу о помощи. Заводчане нередко выезжают в приюты для животных, ежегодно высаживают лес и озеленяют город, участвуют в патрулировании лесов и ликвидации несанкционированных свалок. Перечислять список добрых дел можно бесконечно долгою

- Для нашего коллектива всегда было важно, чтобы родной город был уютным и благоустроенным. Поэтому мы с большим удовольствием поддерживаем подобные добрые инициативы и мероприятия, которые помогают формировать комфортную городскую среду. Порядка 25% заводчан, так или иначе, участвуют в социальных и благотворительных проектах. Это очень важно для нас, это важно для всех жителей Тольятти, которым небезразлично его настоящее и самое главное будущее, - отметила директор по персоналу ПАО «КуйбышевАзот» Татьяна Герасименко.