Умные роботы заботятся о комфорте

Компания «Ростелеком» продемонстрировала в Самаре свою продукцию, которая стала по-настоящему дружественной для клиентов

Компания «Ростелеком» продемонстрировала в Самаре свою продукцию, которая стала по-настоящему дружественной для клиентов. Это умная колонка Маруся и виртуальный ассистент.

Хозяйственная и общительная Маруся

- Маруся, как ты выглядишь?

- По свидетельству очевидцев – безупречно!

Умная колонка Маруся смело отвечает на самые сложные вопросы. Когда в Самаре показали виртуальную девицу широкой публике, в общении с ней никто не стеснялся, специально стараясь найти тему, которую робот не сможет поддержать. Но даже если она чего-то и не знала, не терялась, давала остроумный ответ.

Как отмечают в компании, колонка будет особенно актуальна для семей с детьми. Ведь родителям не придется отвечать на постоянные вопросы, предоставив возможность блеснуть интеллектом Марусе. Робот может почитать сказку на ночь или озвучить историю, которую читает мама, дополнив рассказ шумом ветра, пением птиц, музыкальными заставками. Она, кстати, может по голосу определить, что с ней общается ребенок, и не допустить даже случайного включения нежелательного контента.

Колонка окажется интересным приобретением и для пожилых людей. Она сможет управлять системами умного дома «Ростелекома», находить и включать фильмы, песни или аудокниги видеосервиса компании Wink, с ней можно поговорить на интересные темы.

В целом Маруся понравится всем, ведь она умна и сообразительна и, как сама заверяет, просто красавица. Существует два вида колонок:большая и маленькая. Вторая окажется значительно дешевле и кроме прочего может исполнить функцию ночника.

Виртуальную помощницу можно купить на сайте «Ростелекома», через справочную службу (8 800 1000 800), обратиться в офисы отдела, либо в группу активных продаж.

Это умная колонка Маруся

Голосовой помощник делает общение эффективнее

«Ростелеком» также продемонстрировал своим клиентам, как действующим, так и потенциальным, виртуального ассистента для многоканального телефона 122 по вопросам, связанным с COVID-19. Это сервис с искусственным интеллектом для роботизации служб технической поддержки.

Бот умеет многое: рассказать об особенностях и симптомах болезни, составить анамнез, дать консультацию и предоставить алгоритм действий, записать на приём к врачу.Виртуальный ассистент на основе собранной информации о симптомах самостоятельно примет решение о вызове скорой помощи или доктора на дом.

При создании голосового помощника «Ростелеком» применил технологии машинного обучения. С каждым новым диалогом робот учится понимать особенности речи людей, интонации и эмоции, с которыми они разговаривают.Он может реагировать на панику или агрессию, успокаивая собеседника. При этом у него не сдают нервы, он не устает, работает круглосуточно без праздников и выходных дней.С применением виртуального ассистента можно сократить нагрузку на операторов контакт-центра на 90%.

В отличие от технологии IVR, которая предполагает, что звонящий сначала прослушает все меню, а потом последовательно будет нажимать предлагаемые кнопки на панели телефона, виртуальный ассистент сразу определяет тему по ключевым фразам и запускает один из сценариев разговора. Со временем голосовой помощник сможет выписывать рецепты, заказывать доставку лекарств, оформлять листы нетрудоспособности.

Робот самообучаем: в будущем «Ростелеком» планирует поручить ему напоминалки пациентам с хроническими болезнями о необходимости приема лекарств, обследованиях и визитах к врачу.

Маруся – это не просто акустическая система, а надежный друг, который может управлять умным домом, сервисами Wink, поддерживать беседу с детьми и взрослыми и даже мурлыкать, когда ее погладят.

Клиенты оценили удобство и комфорт

Познакомившись с Марусей и виртуальным ассистентом, многие посетители захотели продолжить общение с ними в обычной жизни.

- Молодцы, что придумали такие сервисы, - говорит Светлана, которая побывала на демонстрации продукции «Ростелекома». – Они действительно полезны, с ними можно быстрее решать разные вопросы.

Во время демонстрации Александр очень долго общался с Марусей – задавал хитрые вопросы, просил ее перевести слова на разные языки. «Конечно, Марусе еще есть, чему поучиться, но, думаю, она сможет стать еще умнее. Интересно, смогла бы она подружиться с той колонкой, которая у меня уже есть?», - рассуждает Александр.

Познакомив своих клиентов и потенциальных партнеров с технологичными продуктами, «Ростелеком» в очередной раз продемонстрировал приверженность стремление сделать жизнь своих потребителей проще, технологичнее и интереснее.