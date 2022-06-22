Онлайн-сервисы, с которыми проще платить за газ

Михаил Смирнов продемонстрировал возможности онлайн-сервисов компании. Фото ООО «Газпром межрегионгаз Самара"

Без внедрения онлайн-сервисов невозможно представить эффективную работу крупной компании. А именно такой является «Газпром межрегионгаз Самара», которая обеспечивает газом 1 миллион 150 тысяч жителей Самарской области и более 5000 промышленных предприятий. Чтобы взаимоотношения поставщика и потребителей были более удобными и эффективными, компания недавно запустила сайт samararegiongaz.ru. На нем можно передать показания приборов учета без регистрации, легко и просто. И оплатить оказанные услуги без комиссии. Для этого нужно нажать на кнопку «Оплата онлайн», ввести показания лицевого счета, показания счетчика, сумму и свой электронный адрес. И перейти к оплате. Такая же схема у сервиса PayGas. Как говорят в компании, каким из них пользоваться - дело вкуса.

Дома, в транспорте, на даче можно легко заплатить за газ онлайн через мобильные приложения «Мой Газ» и PayGas, которые доступны в AppStore и Play Маркет. В них можно передать показания прибора учета, произвести оплату, узнать информацию о начислениях, об истечении межповерочного интервала прибора учета. Также есть возможность подключить сразу несколько лицевых счетов и, к примеру, помогать оплачивать газ родственникам.

В помощь потребителям у «Межрегионгаза Самара» также работает голосовой помощник по телефону 8-800-201-04-04, который ответит на основные вопросы. Пообщаться с оператором можно, послав SMS на номер +7(917)142-57-77 или написав в Telegram.

Эти услуги уже востребованы у абонентов компании. В личном кабинете зарегистрировано 392 693 пользователя, 124 571 абонент платит через него за газ. А голосовой робот и операторы call-центра передали уже 349 677 показаний.

Генеральный директор «Газпром межрегионгаз Самара» Михаила Смирнов надеется, что эти цифры будут только расти, ведь своевременная передача показаний счетчиков и оплата за газ ведет к прозрачности отношений поставщика и потребителя и не дает вносить хаос в квитанции.

- Напоминаю, что передавать показания приборов учета необходимо до 17 числа текущего месяца. Соблюдать платежную дисциплину - в интересах населения. И мы делаем все возможное, чтобы это было делать проще. Разрабатываем и запускаем онлайн-сервисы с расширенным функционалом, - говорит Михаил Смирнов.

Онлайн-сервисы компании особенно актуальны с учетом комиссий, которые могут брать кредитные организации за оплату коммунальных услуг. В каких-то банках, потребитель уже сможет почувствовать это на себе. При оплате газа через мобильные приложения или сайт компании комиссия за оплату не взимается.

В «Газпром межрегионгаз Самара» рассказали и показали журналистам, как жители Самарской области могут оплатить квитанции за газ, не выходя из дома. Фото ООО «Газпром межрегионгаз Самара"

Без долгов за газ

Михаил Смирнов еще раз призвал жителей Самарской области соблюдать платежную дисциплину. Он рассказал, что с начала 2022 года «Газпром межрегионгаз Самара» направило должникам 19 367 уведомлений об ограничении поставки газа. Большая часть абонентов погасила задолженность. Тем не менее за пять месяцев сотрудники компании отключили от системы газоснабжения 1 553 абонента, которые задолжали за 55,1 млн руб.

Отключение газа является крайней мерой и применяется к недобросовестным абонентам, которые систематически не исполняют свои обязанности по оплате поставленного газа.

КСТАТИ

В этом году ООО «Газпром межрегионгаз Самара» первая в стране среди региональных компаний по реализации газа ввела в эксплуатацию электронный сервис по автоматическому сбору данных о расходе газа - Единый Пульт Управления Системами Телеметрии. Он автоматически собирает данные о расходе газа с контроллеров телеметрии и интеллектуальных счетчиков газа, установленных у потребителей.