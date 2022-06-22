«Они кинулись на помощь и не дали ему уйти»: школьники спасли 18-летнюю девушку от изнасилования в Самарской области

Теперь девушка называет своих спасателей братьями Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Жители Жигулевска восторгаются поступком двух-друзей школьников. Они помогли девушке, которую агрессивный незнакомец затащил в кусты. Лишь вмешательство парней помогло спасти ее от изнасилования и страшных последствий.

НАПАЛ СЗАДИ И ПОВАЛИЛ В КУСТЫ

ЧП произошло на улице Морквашинской поздно вечером 20 июня - этот район в городе называют просто Моркваши. 16-летний Егор и 14-летний Миша спокойно катались на велосипедах и уже собирались по домам, когда заприметили подозрительные события.

Они увидели в темноте возле кустов какую-то драку или что-то подобное. Они подъехали, а там какой-то мужик тащит девушку в кусты, - рассказывает корреспонденту «КП-Самара» мама Егора - Марина Назарова.

Ребята не испугались, не проехали мимо, а ринулись к месту событий, стали кричать на злодея и тем самым спугнули его. Преступник не смог реализовать свои жуткие намерения.

Юные герои узнали, что пострадавшую зовут Елизавета. Ей 18 лет. Он была очень напугана.

- Миша пошел провожать Лизу до дома, а Егор поехал за нападавшим на велосипеде, караулил его везде, где он был. Потом Миша подъехал к Егору и они вызвали на то место полицию, - добавляет Марина.

Близкие несостоявшейся жертвы очень благодарны ее спасителям и тем, кто их воспитал. Они не скрывают восторженных отзывов.

- Ребята на самом деле герои! Они спасли нашу дочь! Она шла домой и в один момент почувствовала, что к ней кто-то приближается. Обернулась, за что получила толчок! Нападавший повалил ее в кусты, затыкал рот, когда она кричала, - делится с журналистом «Комсомолки» мама потерпевшей - Лилия Калмыкова. - И не знаю, чем бы это закончилось, если бы не эти ребята. Не испугавшись они кинулись на помощь, не дали ему уйти, вызвали полицию. Только благодаря им, Слава Богу, худшего не случилось.

По словам нашей собеседницы, вся семья еще в шоке. Лиза после пережитого держится хорошо, но время от времени плачет. Извинений со стороны ее обидчика пока не было.

- А с мальчишками мы встретились, пообщались, отблагодарили, - отмечает Лилия.

Добавим, что и сама Елизавета очень тронута поступком Миши и Егора. Сама она говорит, что у нее появились два новых брата.

УЖЕ СУДИМ ЗА УБИЙСТВО

Случай на Морквашинской - второй за полчаса для злоумышленника. За 30 минут до этого он набросился на еще одну молодую горожанку - уже на улице Вокзальной. Та смогла отбиться сама. Схема та же - схватил и повалил. Почувствовав сопротивление - убежал.

С места, где нарушителя спокойствия «сторожили» Егор и Миша, дебошира увезли в местный отдел полиции сотрудники ППС. Арестант был очень пьян - еле держался на ногах, от него шли неприятные запахи, вел себя неадекватно. Позже, немного протрезвев, он уверял, что ничего не делал.

- Подозреваемым оказался 40-летний Евгений П. из Тольятти. Накануне в дежурную часть поступило информация о том, что он в вечернее время 19 июня ушел с СНТ «Наука» и бесследно исчез, - сообщил «Комсомольской правде» источник, знакомый с ситуацией. - 20 июня его видели в магазине «Красное-Белое» на улице Громовой. 21 июня инициаторы розыска обнаружили мужчину в отделе МВД России по Жигулевску.

На Евгения завели административный протокол. Задержанный в 2007 году был признан виновным в убийстве. Судимость погашена, однако неизвестно, как могло все обернуться, если бы не смелые школьники.

Сейчас разбирательства продолжается. Не исключено, что дойдет до уголовного дела. Samara.kp.ru следит за развитием событий.

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