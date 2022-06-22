Вкусы старой Самары: как в городе появились хлебозавод, старейшая в стране макаронная фабрика и знаменитая кондитерская

Самара славится своими пищевыми производствами

Часто, приезжая в другой город, люди попробовать его на вкус и увезти с собой местную изюминку в виде чего-то съестного. В своё время Самара стала знаменита конфетами фабрики «Россия», но есть и другие славные страницы в истории пищевой промышленности региона. В программе «Самарские истории» на радио «Комсомольская правда», 98,2 ФМ вспомнили первую в городе механизированную пекарню и старейшую действующую в стране макаронную фабрику.

Треугольный хлеб

В начале XIX века в Самару из деревни перебрался Гавриил Михрютин. Здесь он преуспел и решил сменить свою фамилию на более, по его мнению, благозвучную — Неклютин. Его сын Николай в 1891–1896 и 1902–1904 гг. был городским головой Самары, а внук Константин — талантливым инженером. Именно последний в 1912 году основал первую в городе механизированную пекарню. Дом семьи располагался на нынешней улице Венцека, 48 и занимал центральную часть квартала между Молодогвардейской и Чапаевской. Здесь и расположилось новое предприятие.

Первая в городе механизированная пекарня появилась на улице Венцека

Вообще выпечка хлеба не было основным делом для семьи. В числе прочего у Неклютиных была своя мельница. Сам Константин Неклютин вообще увлекался авиацией и незадолго до открытия пекарни создал собственный глайдер — планёр, который запускали с помощью автомобиля. Он также закупил во Франции мотор, чтобы сделать аэроплан, но первый полёт был неудачным. Довести аппарат до ума Константин не успел.

Хлеб в то время выпекали круглым, булка весила около 2,3 кг. Неклютин предложил очень простое, но крайне эффективное решение — выпекать треугольные буханки. Загружаемость печей увеличилась на 40%. Кроме того, эксперименты показали, что, если хлеб выпекать в металлических формах, то он будет подниматься лучше и из муки более низкого сорта получится более белый и вкусный хлеб. На каждой буханке оставался специальный отпечаток, так что продукция механизированной пекарни была узнаваема. Нововведения позволили в 1915 году во время Первой мировой войны снизить цену с 10 до 9 копеек за килограмм хлеба.

В 1916 году пекарне пришлось увеличить количество выпускаемой продукции — в Самару послали мобилизованных солдат, которых не могли прокормить небольшие провинциальные города. На выпечку хлеба для них тратили до 40 тонн муки в день.

В октябре 1917 года пекарню заняли большевики. Спустя несколько недель конвейер перестал работать. Вместо этого наняли сто женщин, которые стояли в ряд и передавали хлеб из рук в руки. Качество хлеба упало, а за ним и продажи.

Константин Неклютинбыл последним председателем Самарского биржевого комитета и министром продовольствия и снабжения в правительстве Колчака. После Гражданской войны он эмигрировал в китайский Харбин, где построил хлебозавод. Позже Неклютин эмигрировал в США. Там он начал с простого инженера в компании «Боинг» и вырос до вице-президента крупной фирмы.

140-летняя история самарских макарон

В 1874 году уроженец немецкого Франкфурта Оскар-Карл Кеницер открыл в Самаре предприятие по продаже высококачественных сельскохозяйственных машин. Ко всему он подходил основательно и стремился не просто делать бизнес, но и просвещать. К покупателям машин Кеницер ездил сам и объяснял, как работать с агрегатами. Также он приложил руку к созданию сквера Пушкина.

Оскар-Карл Кеницер запустил производство макаронных изделий в Самаре

В 1882 году Кеницер на улице Садовой запустил производство макаронных изделий из муки высшего качества белотурки, которую растили в степных районах Новоузенского и Николаевского уезда Самарской губернии. Это была вторая макаронная фабрика в Российской империи — первую основали в Одессе. На предприятии Кеницера работали 130 человек, там была паровая машина мощностью 6 лошадиных сил.

В 1886 году на Казанской сельскохозяйственной выставке «Самарский паровой макаронный завод за разнообразие и удовлетворительность выставленных изделий» был удостоен похвального листа от Общества содействия русской промышленности и торговли. К 1900 году на фабрике трудились уже 150 человек, а позже фирма превратилась в торговый дом «Кеницер и К°». Ежедневно производилось 800 пудов или 12,8 тонн макаронных изделий. Почти всю продукцию реализовывали в Самаре: на каждого жителя города приходилось по 21,4 кг макарон в год. Для сравнения, сейчас рекорд у итальянцев — 24 кг в год, а россияне съедают по 7,8 кг.

Знаменитый паровой макаронный завод

Завод выпускал такие виды изделий: Русская лапша, Вермишель, Макароны прямые, Макароны рожки, М. итальянские, М. неаполитанские, Алфавит, Кольца, Звезды, Чечевица, Самарская смесь, Полумесяц, Лазань витая, Макаронная крупа.

Сам Кеницер был также пайщиком Товарищества Жигулевского пивоваренного завода, а какое-то время — одним из трех его директоров. При макаронной фабрике выдавали «даровые обеды» из столовой Немецкого общества, где фактически питалисб 208 человек из 53 русских и немецких семей. Сын Льва Толстого отмечал роль Кеницера в борьбе с голодом 1891 года.

Дела испортила Первая мировая война. В 1914 году Самарский Биржевой комитет исключил Торговой дом «Кеницер и К°» из Биржевого общества, так как владельцы предприятия были германскими подданными. Компанию переоформили на компаньона Кеницера российского подданного Карла Шлегера. В 1918 году завод национализировали, с 1922 по 1923 годы он находился в аренде у того же Шлегера, а позже попал в подчинение Самарского губернского союза потребительских обществ. Предприятие работает и сегодня — ныне это фабрика «Верола».

В 1912 году «Кеницер и К°» выпустили брошюру с рецептами макаронных блюд. В нём были даже описаны гигиенические условия работы: врач проверял здоровье сотрудников 4 раза в неделю, а заводское белье меняли через день, дезинфицировали и стирали в паровой прачечной. В брошюре были рецепты пудинга, пирогов и паштета из макарон, макарон пастьянши, макарон О-Гратэн, а-ля Миланэз, а-ля Болонез, а-ля-Рэн, по-флорентийски — всего 54 рецепта. А в одном из них предлагалось добавить в блюдо «10 капель “maggi”».

Бабушка самарской «шоколадки»

Куйбышевские конфеты любила вся страна

Кондитерских в Самаре начала XX века было много — так, в справочнике за 1913 год указаны предприятия Корунова, Косолапова и Решетникова, Гребежова, Федорова и самая известная — Ильи Каргина и Александра Савинова. Сладости производил и дед Эльдара Рязанова Михаил Шустерман.

Отец будущего кондитера, Алексей Савинов вел в Самаре игольно-галантерейную и бакалейную торговлю. В 1986 году 13-летний купеческий сын Александр, окончив пять классов городской гимназии, уехал в Казань, где работал продавцом в магазине некоего купца Кузнецова. Спустя 4 года он возвращается в Самару, а в 1897 году женится на дочери известного купца Ильи Каргина Любови и служит у тестя. Александр Савинов начал свою бакалейную торговлю, открыл лесопильный, ящичный и кирпичный заводы.

Александр Савинов открыл кондитерскую в 1898 году на Молодогвардейской

Кондитерская появилась в 1898 году на улице Соборной (ныне ул. Молодогвардейская, 33). С 16 февраля 1900 года на базе кондитерской фабрики Савинова создан Торговый дом И.В. Каргина и А.А. Савинова. Начали с карамелей, а в 1904 году в ассортименте значилось более 250 наименований – это 70 сортов карамели, разные сорта монпансье, заливных фруктов, драже, шоколад, халва, 86 видов шоколадных конфет с разными, иногда совершенно фантастическими начинками, огромный выбор печенья, рогаликов, баранок, бубликов, пряников. Слава была у продукции всероссийская.

Кондитерская фабрика Губсоюза но Кооперативной

Чтобы представить себе масштабы производства, стоит прочесть детские воспоминания уроженца Самары, народного артиста СССР Алексея Попова (на фабрике работал его отец):

«Количество сладостей буквально потрясло мое детское воображение. Вдоль стен стояли длинные столы, как в пекарнях, и на них лежали горы цветной конфетной массы. Фабрика делала фруктовую карамель. Мастера забавляли меня тем, что запускали свои сильные руки в гущу цветной, как бы стеклянной массы и быстрым, ловким движением рук загоняли воздух внутрь этого теста. Моментально вздувался огромный шар, наподобие детских воздушных шаров. Мастера били кулаками по вздувшемуся пузырю; он с шумом лопался, и… в воздухе дрожали искорки сладкого стекла. Но еще большее впечатление производил на меня пол этой мастерской: я ходил по кочкам из конфетного теста. Такое расточительство не укладывалось в моей детской голове. Домой я уходил с полными карманами дешевой карамели.

Продукция от Савинова уходила на прилавки в красивых упаковках

Подлинным крезом в моем представлении был сын карамельного фабриканта. Впервые встретился я с ним на улице, это было весной. Мутные ручьи талой воды с шумом катились в Волгу. Мы, уличные ребята, засучив штаны выше колен, пускали по воде самодельные пароходы. Из ворот фабрики вышел 39 хозяйский сын. Это был мальчик старше нас года на три, чисто одетый, на ногах у него были лаковые сапожки гармошкой, а карманы набиты карамелью. Ему, видимо, захотелось похвастать, пофорсить перед нами. Широким жестом сеятеля он стал разбрасывать конфеты вдоль улицы, мы с криком бросились ловить сладости на лету и выуживать их из воды. Пароходы наши были забыты, они уплыли в Волгу. “Фабрикант”, довольный своей “щедростью”, скрылся в воротах, а мы делили добычу».

Предприятие, которое основал Савинов, продолжит работу и в советское время. Именно на него придёт будущий знаменитый директор кондитерской фабрики «Россия» Елена Шпакова. Производство переедет в другое место, а обёртки с видами Самары разойдутся по стране.

В сентябре 1917 года Савинов продал кондитерскую фабрику Средне-Волжскому союзу потребительских обществ. В 1919 году он перебрался в Харбин. В эмиграции Савинов не забыл кондитерское дело — в 1934 году он открыл конфетно-шоколадную фабрику «Флорида», куда взял в компаньоны своего зятя Чинарева. В 1939 году они продали это предприятие японскому предпринимателю и открыли новое, которое назвали «Русь». Имя Савинова станет чуть ли не нарицательным — его фамилия будет появляться на кондитерских изделиях, но уже не самарских.