Романтичные оборки и дерзкая прозрачность: чем удивили самарские дизайнеры на Московской неделе моды

Самарские дизайнеры привезли в Москву более 10 различных нарядов / Фото: Московская неделя моды

Бренд из Самары BURU UNIQUE в коллаборации со стилистом Галой Борзовой принял участие в Московской неделе моды. Вместе они презентовали коллекцию весна-лето 2023. Показываем, чем дизайнеры из 63 региона удивляли столичных любителей моды.

Яркое платье-облако из фатина

Основатель бренда – Алена Чипура. Она является не только дизайнером, но и фэшн-фотографом. Ее работы можно увидеть во многих глянцевых журналах. Совместное творчество Алены и Галы Борзовой началось с создания фатинового платья-пончо. Его представили на Венецианском балу.

Короткий топ и шорты с полупрозрачной юбкой

Коллекция весна-лето 2023 – это более десятка различных нарядов из невесомого фатина и сетки. Среди них: платья необычного кроя, короткие топы и шорты, блейзеры. Среди украшений – блестки и рюши. Вся одежда выполнена в пастельных и нежных тонах. Преобладают белый, розовый, сиреневый и бежевый цвета. Все это характеризует коллекцию BURO UNIQUE и Галы Борзовой как Crazy Couture.

Платье-мини из латекса и полупрозрачными рукафами-фонариками

Романтичное платье без бретелей

Воздушное платье, которое почти полностью скрывает верх и открывает ноги

Комплект из топа и шорт с удлиненным блейзером

Нежно-розовое платье с капюшоном

Необычное платье с блестками и оборками

Полупрозрачное платье-накидка с объемным воротником