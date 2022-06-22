Учитель-блогер из Сызрани пригласила на Волгу бабушку Шумахер, которую судят в Германии за плакат о Путине

Тот самый плакат, который вызвал скандал Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Учитель-блогер из Сызрани Самарской области Надежда Доронина пригласила на Волгу бабушку Клару Шумахер, которую сейчас в Германии судят за плакат с добрыми словами о Путине. Видеоролик с обращением Надежда Доронина опубликовала в своем телеграм-канале. Педагог рассказала журналисту «КП-Самара» о причинах своего поступка.

«Выбивали стекла, закидывали яйцами»

Напомним, жительницу города Квиршид (Саар, Западная Германия) Хайдемарию Клару Шумахер судят за плакат со словами поддержки Президента России Владимира Путина. Рукописный плакат с коротеньким текстом женщина вывесила на своем окне.

- Спасибо Путину! – написала Клара Шумахер. - Ты удалил закабаленное нацистское правительство из Киева и сделал Украину снова свободной.

Соседи действий пожилой женщины не оценили и сообщили в полицию. Как пожаловалась сама немка, этим все не ограничилось.

- Это моим любимым согражданам не понравилось, они меня обижали и угрожали, - говорит Клара Шумахер в видеообращении. - Выбивали стекла, закидывали яйцами. Говорили, что меня должны определить в психиатрию или я должна ехать в Россию к «любимому Путину». Это вообще здоровая ситуация?

Сейчас 64-летнюю женщину обвиняют в нарушении статьи 140 УК ФРГ — «поощрение и одобрение преступных действий».

«Полиция ворвалась в шесть утра»

Ситуация вызвала искреннее негодование у многих жителей России. Среди них – и учитель истории из Сызрани, автор популярного блога «Ваш историк в телефоне» Надежда Доронина.

Надежда Доронина пригласила Клару Шумахер на Волгу. Фото: скриншот

- К бабушке Кларе - а ей 64 года! - рано утром, в 6 утра врывается полиция, - возмущается в своем видео Надежда Доронина. - Оказывается, накануне она разместила на собственном окне рукописную надпись в поддержку России. Она никого ни к чему не призывала, там не было никакой угрозы, агрессии, просто поддержка России, действий президента Путина! Теперь бабушке Кларе грозит либо тюремный срок, либо огромный штраф. Мы привыкли думать, что где-то там за рубежом все лучше, что там действительно соблюдаются права человека, а у нас что-то не так. Вот вам реальный пример, что человек даже не может высказать свое собственное мнение на собственном окне.

«Это был порыв души»

Надежда обратилась к Кларе Шумахер и пригласила ее приехать в Поволжье.

- Мы готовы вас принять, готовы вас обогреть, успокоить и принять со всей щедростью российской души, - сказала Надежда Доронина.

Педагог объяснила журналисту «КП-Самара», что приглашение стало следствием порыва души.

- Это была нормальная человеческая реакция, желание поддержать человека, оказавшегося в сложной жизненной ситуации, - пояснила Надежда Доронина. – Уверена, что на Волге бабушке Шумахер понравится – у нас тепло, у нас область в форме сердца, очень добрые и отзывчивые люди. Подписчики меня тоже поддержали, мы очень переживаем за судьбу этой женщины.

Увидела ли Клара Шумахер щедрое приглашение блогера с Волги – пока неизвестно. Во всяком случае, Надежда Доронина ответа от нее пока не получала.

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