Сезон для «КС» начнется в Оренбурге, зато завершится в Самаре против «Спартака». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» готовятся к новому сезону Российской премьер-лиги. В прошлом они финишировали на восьмом месте. Смогут ли самарцы повторить или превзойти это достижение, скоро узнаем – новый сезон РПЛ стартует 15-17 июля. Публикуем календарь игр ФК Крылья Советов в РПЛ на сезон 2022/2023 – расписание игр, матчи, время, с кем играют.

Сезон подопечные Игоря Осинькина начнут против соседа – «Оренбурга». Матч пройдет на стадионе «Газовик» в один из дней с 15 по 17 июля. Следующий тур «Крылья» снова проведут на выезде, но уже в Петербурге, где сыграют с чемпионом страны «Зенитом». Матч запланирован на 22-24 июля.

Первая домашняя игра пройдет 29-31 июля. В один из этих дней на «Солидарность Самара Арену» приедет еще один дебютант РПЛ московское «Торпедо».

Первый круг завершится волжским дерби в Самаре – 28-30 октября «Крылья» примут «Пари Нижний Новгород». После этого до зимней паузы останется два тура, на перерыв самарцы удут после домашней игры с «Ростовом» 11-13 ноября.

Весной чемпионат возобновится 3-5 марта. «Крылья» в один из этих дней сыграют в Москве с «Динамо».

Завершат сезон волжане дома. Вывеска громкая – 3 июня «Крылья» примут «Спартак».

Первый круг

1 тур. 15-17 июля. «Оренбург» – «Крылья Советов»

2 тур. 22-24 июля. «Зенит» - «Крылья Советов».

3 тур. 29-31 июля. «Крылья Советов» - «Торпедо».

4 тур. 5-7 августа. «Крылья Советов» - «Динамо».

5 тур. 12-14 августа. «Локомотив» - «Крылья Советов».

6 тур. 19-21 августа. «Крылья Советов» - «Факел».

7 тур. 26-28 августа. «Ахмат» - «Крылья Советов».

8 тур. 2-4 сентября. «Крылья Советов» - ЦСКА.

9 тур. 9-11 сентября. «Химки» - «Крылья Советов».

10 тур. 16-18 сентября. «Ростов» - «Крылья Советов».

11 тур. 30 сентября – 2 октября. «Крылья Советов» - «Краснодар».

12 тур. 7-9 октября. «Спартак» - «Крылья Советов».

13 тур. 14-16 октября. «Крылья Советов» - «Сочи».

14 тур. 21-23 октября. «Урал» - «Крылья Советов».

15 тур. 28-30 октября. «Крылья Советов» - «Пари Нижний Новгород».

Второй круг

16 тур. 4-6 ноября. «Торпедо» - «Крылья Советов».

17 тур. 11-13 ноября. «Крылья Советов» - «Ростов».

18 тур. 3-5 марта. «Динамо» - «Крылья Советов».

19 тур. 10-12 марта. ЦСКА – «Крылья Советов».

20 тур. 17-19 марта. «Крылья Советов» - «Ахмат».

21 тур. 31 марта – 2 апреля. «Крылья Советов» - «Оренбург».

22 тур. 7-9 апреля. «Сочи» - «Крылья Советов».

23 тур. 14-16 апреля. «Крылья Советов» - «Химки».

24 тур. 21-23 апреля. «Пари Нижний Новгород» - «Крылья Советов».

25 тур. 28-30 апреля. «Крылья Советов» - «Зенит».

26 тур. 5-7 мая. «Краснодар» - «Крылья Советов».

27 тур. 12-14 мая. «Крылья Советов» - «Локомотив».

28 тур. 19-21 мая. «Крылья Советов» - «Урал».

29 тур. 26-28 мая. «Факел» - «Крылья Советов».

30 тур. 3 июня. «Крылья Советов» - «Спартак».