Жаловался на операции и двойников: какие тайны открывал самарцам Юрий Шатунов

Юрию Шатунову было 48 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг 23 июня всю страну шокировала новость о том, что умер Юрий Шатунов. Бывшего солиста «Ласкового мая» слушали и любили миллионы. «Седая ночь», «Белые розы», «Детство» и другие хиты музыканты звучат на каждых ретро-дискотеках. Не чужой Юра и для самарцев. Гастроли артиста здесь всегда проходили ярко, а сам он делился чем-то личным. «Комсомолка» вспоминает, чем Юра Шатунов запомнился для жителей региона.

БЕЗ ВСПЫШКИ, ПОЖАЛУЙСТА

В феврале 2010 года Шатунов колесил по местной глубинке. Так, в Чапаевске он буквально совершил переворот в истории ДК имени Горького. Старое, построенное более полувека назад здание удивило тех-персонал поп-идола. Они просто не могли подключить свое суперновое звуковое оборудование. Кончилось все тем, что Юра сам сел за пульт звукорежиссера и начале настраивать себе микрофон, а за полчаса до начала концерта ДК полностью обесточили и в темноте начали менять проводку.

Журналисты «КП-Самара», освещавшие тот тур певца, вспоминают, что выступление было на гране срыва. У самого Шатунова настолько испортилось настроение, что он отказался обедать. К счастью, концерт все же состоялся.

- Я в таком же зале начинал 20 лет назад, прям как в прошлое вернулся! Извините за задержку, этот ДК не предусмотрен для нашего оборудования. Слава богу, подключили, теперь будем петь, - обратился тогда главный герой вечера к публике, забившей зрительские места до отказа.

Шоу получилось ярким и даже исцеляющим.

- Давление 190, диабетик, думала, не доеду до ДК, - признавалась пенсионерка Валентина Ивановна, - всю ночь не спала, переживала, приедет Юра или не приедет. Вдруг что дорогой с ним случится? Очень люблю его, как сына, прямо умираю. Сейчас так хорошо, светло на душе, слов нет! Мне кажется, что давление даже нормализовалось!

Уже через час Юра прибыл в соседний Новокуйбышевск. ДК не заполнили до отказа, потому что СМИ писали, что оно закрыто пожарными. Но гостей тем не менее было много и они охотно писали записки кумиру. Дамы признавались в любви, кто-то спрашивал про бизнес, про сына. Мужчины и вовсе приглашали Шатунова на рыбалку.

После мероприятия Юрий немного пообщался с прессой. Новокуйбышевская журналистка ослепила его вспышкой и он обратился лично к ней с просьбой:

- Без вспышки, пожалуйста…. пожалуйста.Поверьте, это не прихоть, я после операции на глаза, мне просто нельзя.

Проблемы со зрением Шатунов старался не афишировать, но его продюсер строго запрещает фотографам пользоваться вспышкой во время интервью и на концертах. Как признался певец «КП-Самара», проблемы возникли из-за солидного стажа в шоу бизнесе и связанными с этим профессиональными болячками.

- Уже много операций на глазах было и все равно, достаточно проехаться с туром и опять зрение садится. Свет, который используют на концертах, вредит глазам, вспышки - тем более. А что поделаешь? Народными средствами я не пользуюсь, а операций хватает примерно на год, - говорил певец.

Перед концертами он не спал, возился с компьютерной программой, подбирал партитуру света для каждой композиции.

- Юра три ночи вообще почти не спал, возился с компьютерной программой, которая меняет «партитуру света», - признался «КП» местный организатор гастролей. – Он на этом деле «повернут», как на компьютерной игрушке. Каждую песню раскрашивал светом, как художник - картину. На каждую музыкальную фразу сам подбирал подходящую комбинацию световых линий.

ЦИТИРОВАЛ «КОМСОМОЛЬСКУЮ ПРАВДУ» СО СЦЕНЫ

А еще в ОДО - уже в областном центре - Юрий Шатунов цитировал «Комсомольскую правду». Он прокомментировал вопрос о заметке, в которой сообщалось, что кассирша украла около 100 тысяч рублей во время его гастролей в Бугурусланском ДК. Вырезку из газеты ему передали прямо на сцену.

- О! Так это я уже читал, - улыбнулся Юра, разворачивая газету. - Да, правда, что обокрали, хорошо, что не убили! Если от этого кому-то легче стало, то на здоровье! Вдруг кому-то деньги нужны гораздо больше, чем мне! Со мной такого за двадцать лет еще не было, даже в лихие 90-е!

Перед визитом в Самарскую область в 2013 году Юрий Шатунов разговаривал с корреспондентом «Комсомолки» по телефону. Обсудили и то, что музыканта всегда принимают за двойника - в том числе и в самарских городах:

- Так все время бывает. Потому что всегда есть сомнения, что приедет настоящий артист. Хотя, по моему мнению, можно сомневаться, если группа приезжает. Если один человек, сложно народ обмануть. Тем более, люди в последнее время научились различать. Если вы сомневаетесь в подлинности, зайдите на мой сайт, в раздел «Гастроли». Если в списке есть ваш город, значит, я у вас. Если его там нет, значит, левый.

А еще Шатунов сказал тогда о том, почему не купается в проруби на Крещение.

- У меня большой гастрольный тур, каждый день концерты, - хмыкнул он. - И если я пойду в прорубь, можно будет снимать большую часть тура. Заболеть я, может, и не заболею, но голос посажу точно.

Юрию Шатунову было 48 лет. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Ему пытались оказать помощь врачи, но спасти артиста не удалось. Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования родным, близким и поклонникам певца.

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