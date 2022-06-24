«Комсомолка» и волонтеры нефтеперерабатывающих предприятий благоустроили родники в Красноярском районе

В акции приняли участие Куйбышевский НПЗ, Новокуйбышевский НПЗ и Новокуйбышевский завод масел и присадок. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области более полутора тысяч родников. Некоторые из них очень популярны и хорошо оборудованы, но есть и такие, о которых известно только нескольким десяткам людей. Но все они - важная часть водного баланса нашей земли и заслуживают деликатного внимания и бережного отношения со стороны человека. Как минимум, чтобы при посещении родников не разрушали их русла и не мусорили на прилегающей территории. Это по силам каждому. И уж совсем хорошо принять участие в очистке и благоустройстве природных источников.

Экология - принципиальная позиция

Чтобы привлечь внимание к этой теме, «Комсомолка» уже несколько лет проводит акцию «Родники Самарской области», которая является частью движения «Экоравновесие», посвященного разным аспектам экологии в Самарском крае. Мероприятие проходит при поддержке министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, глав муниципальных образований, экологов и ФБУ «Самарский Центр стандартизации, метрологии и испытаний», который проводит анализ проб воды, взятой в родниках.

- Родники зачастую служат источниками поверхностных водоемов, играют важную роль в поддержании водного баланса и сохранении стабильности биоценоза. Поэтому мы можем только приветствовать такую замечательную традицию медиахолдинга «Комсомольская правда», - отмечает министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Максим Шаго.

А главная движущая сила акции «Родники Самарской области» - сотрудники предприятий региона, для которых тема бережного отношения к природе и защита экологии - принципиальная позиция. Их руки собирают мусор и «укрощают» заросли, чтобы к родникам было удобно подходить, благоустраивают территорию, где надо, ремонтируют и красят ограждения, делают и многое другое.

В предыдущие годы акция проходила в Сызранском, Кинельском, Кинель-Черкасском районе, а также под Новокуйбышевском. В этом году «Комсомолка» вместе с сотрудниками Куйбышевского НПЗ, Новокуйбышевского НПЗ и Новокуйбышевского завода масел и присадок отправилась в Красноярский район, поселение Большая Каменка.

Увидели на дороге мусор — надо убрать! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вода славится

Нас встретили и проводили к первому роднику глава сельского поселения Большая Каменка муниципального района Красноярский Олег Якушев и ведущий специалист отдела по охране окружающей среды Красноярского района Валерий Фонда.

- В Красноярском районе было обустроено девять родников, которые наиболее активно использовались людьми, в том числе Заглядовский, Березовый, Подлесный и вот этот источник в Большой Каменке, - рассказывает Валерий Фонда. - Несколько лет назад воду из них сдавали на анализ в лабораторию. Исследование показало, что вода по биохимическому составу пригодна для питьевого водоснабжения, за исключением родника в Большой Раковке, где содержание железа выше нормы.

Хороша водичка! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подъехали к первому роднику. Как рассказал «Комсомолке» Олег Якушев, место это посещаемое не только жителями села и его окрестностей - приезжают гости и из Самары.

Рядом с источником – купель, построенная взамен старой, сгоревшей по случайности от замыкания проводки два года назад. Но внутренняя отделка купели еще не завершена.

- Вода из нашего родника славится, сколько я себя помню. И, конечно, важно содержать его в порядке, - оценил наше намерение старожил села Большая Каменка Николай Косымов.

Родник порос бурьяном и доступ к нему затруднен: надо расчистить. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Такой труд в радость

Волонтеры оценили фронт работ. Дел предстояло немало. Источник на то и источник, чтобы питать землю, да и дождей выпало немало: вокруг родника буйная растительность, которая мешает к нему подойти, да и выглядит неаккуратно. Хорошо, что у волонтеров с Куйбышевского НПЗ есть с собой триммер: с его помощью привели территорию в порядок. К сожалению, был и мусор - его убрали, как и охапки выстриженной зелени, стало чисто и красиво. А затем волонтеры взяли привезенные с собой банки с краской и кисти и обновили покрытие беседки, выстроенной над родником. Целый час ушел на эту работу, зато на результат приятно посмотреть.

Убрали мусор, расчистили заросли, будем красить беседку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Довольны и сами волонтеры. Немного устали, но такой труд в радость.

- Волонтеры Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода - активные участники разнообразных экологических акций. Их мы организуем сами и поддерживаем инициативы коллег с других предприятий и организаций, - поделилась инженер отдела охраны окружающей среды АО «КНПЗ» Надежда Лызина. - Мы очищаем берега водоемов от мусора, благоустраиваем родники, выпускаем мальков рыб в реки, чтобы поддерживать биоразнообразие, собираем макулатуру, пластиковые крышечки, батарейки. Как эколог и сотрудник завода я считаю, что забота об экологии - важнейший аспект нашей работы. А сама лично я хотела бы, чтобы в Самарской области было как можно больше красивых мест и достопримечательностей, которые можно было бы посетить и насладиться природой. И мы просто обязаны сохранить эту красоту в чистоте.

После расчистки заново покрасили беседку над родником. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После всех работ по благоустройству сотрудницы «Самарского ЦСМ» взяли пробы воды из родника на анализ. Ведь все течет, все меняется - мог измениться и состав воды.

- Чаще всего в родниках чистая вода, но бывают и отклонения, связанные с «оформлением» источника. Если вода собирается в чашу или в деревянный колодец, то она более загрязненная, чем проточная, - объясняет начальник испытательной лаборатории пищевой и сельскохозяйственной продукции ФБУ «Самарский ЦСМ» Наталья Кварацхелия. - В этом роднике излив свободный, так что проблемы загрязнений быть не должно. Скорее всего, эта вода действительно пригодна для питья, подробнее мы исследуем ее в течение недели на микробиологические, органолептические и физико-химические показатели. По окончании будет выдан протокол испытаний.

Воду из родника взяли на анализ: результат будет через неделю. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Богата земля Самарская

Наш путь лежит к следующему источнику в Красноярском районе, его называют Студеным. Расположен он в перелеске, войдя в который, волонтеры сразу поняли: работать придется быстро - вокруг комары. Неугомонный триммер Куйбышевского НПЗ, ловкие руки волонтеров, собирающие траву и мусор в мешки, двадцать минут времени и все готово.

Вода «Магниевая»: и вкусна, и для жителя мегаполиса очень полезна! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пока не готов анализ из этого родника, волонтеры утоляли жажду бутилированной водой «Магниевая» от «Чистая вода «Кристальная». «Магниевая», которую специально для этой акции предоставила компания «Чистая вода» (торговая марка «Кристальная»). Эта новинка – то, что надо для жителя мегаполиса, который постоянно подвергается воздействию стресса. Магний оказывает расслабляющее воздействие на нервную систему и на мышцы внутренних органов, что особенно важно для сердечно-сосудистой системы, повышает выработку серотонина (что делает нас счастливее!) и улучшает усвоение витамина D, который мы сейчас активно получаем с солнцем.

- Выезжая на природу и делая что-то для нее полезное своими руками, мы понимаем ее ценность. Меня очень радует участие в этой акции, и хочется всем рассказать об этих чудесных местах, - делится ведущий специалист пресс-службы Новокуйбышевского НПЗ Елена Мещерякова.

Третий родник убираем так же быстро: сказывается опыт, приобретенный в течение дня.

После работы — полное погружение в быт славянской общины в музее каменных изваяний. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Живой «реквизит» музея каменных изваяний. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эти экспонаты можно разглядывать часами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В конце этого наполненного трудом и эмоциями дня заезжаем в удивительное место Красноярского района - историко-этнографический музей каменных изваяний россо-ариев. Нас ждет погружение в быт славянской общины: гуси, куры, кабан Пумба, кролики, деревянные избы с орнаментом, инсталляции из находок древних каменных артефактов, травяной чай из самовара со свежайшей выпечкой «Самарского хлебозавода №5» и истории от хранителя музея Сергея Кулькова, который лично провел экскурсию для волонтеров. Богата разными историями земля Самарская, как и родниками!

Свежая выпечка от «Самарского хлебозавода №5» отлично подкрепляет силы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

P.S.: результатами протокола исследования воды из источников Красноярского района мы обязательно поделимся на сайте samara.kp.ru!