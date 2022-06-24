Почему тополя в Самаре меняют пол и чем это грозит горожанам

Эксперты уверяют, что источниками пуха являются только женские особи тополей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Летом 2022 года Самару накрыл особенно обильный «урожай» тополиного пуха, последствия которого на себе ощутили практически все горожане. Помимо благоприятных климатических условий одной из причин эксперты называют смену пола у тополей. Почему это происходит и что делать – обсудили эксперты в эфире радио «Комсомольская правда» в Самаре.

«Растет быстро, защищает хорошо»

В мэрии уверяют – бальзамические тополя, которые обильно одаряют город пухом в начале лета, в Самаре уже много лет не сажают.

- Все, что сейчас растет на улицах города – это деревья, высаженные в 70-80-х годах 20 века, либо новые деревья, высаженные на заброшенных территориях, - пояснил начальник отдела по благоустройству и озеленению Департамента городского хозяйства экологии Самары Леонид Дюгаев. - Мы используем тополь пирамидальный и другие сорта, которые не пухоносят. Бальзамический тополь активно высаживался в 20 веке на городских улицах по нескольким причинам – во-первых, это быстрорастущее дерево, и может быстрее начать выполнять функцию по защите воздуха. Кроме того, у него высокая выживаемость в зоне сильной загазованности, вдоль крупных магистралей, промышленных предприятий. Также тополь лучше многих других деревьев защищает воздух от вредных выбросов. Сейчас во многих парках и скверах бальзамические тополя заменили на другие растения. Например, на пирамидальный тополь, который не пухоносит. Там, где остались старые тополя – например, в парке Гагарина – они были подвергнуты глубокой омолаживающей обрезке.

Мальчик становится девочкой

Эксперты объясняют: причина, по которой тополь пухоносит, очень проста - это двуполое растение. Женские особи после опыления формируют семена, а пух служит для того, чтобы ветер разносил их как можно дальше.

- Когда высаживали тополя, про пух знали, но были идея, что, мол, мы будем высаживать только мальчиков, - рассказывает муниципальный депутат Октябрьского района Самары, урбанист Вадим Алексеев. – Но, во-первых, скорее всего допускали ошибки и высаживали и девочек. А во-вторых, тополя могут менять пол, и в этом случае тополь-мальчик становится тополем-девочкой.

Удивительные свойства тополей по смене пола подтверждают и ученые. Заместитель директора Института экологии Волжского бассейна РАН Станислав Саксонов в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал: с 2020 года ученые-биологи проводили исследования и выяснили, что тополя действительно могут менять пол.

- Это происходит очень редко, - пояснил Станислав Саксонов. – Как правило, причинами выступают стрессовые условия, засуха, загрязнения или серьезные механические повреждения, например, обрезка. Также есть мнение, что многие тополя поменяли пол в 2010 году, во время аномальной жары и засухи, однако научно это не доказано, поэтому говорить о массовой смене пола тополями неправильно.

По словам эксперта, определить пол тополя на стадии черенка крайне трудно.

- Вряд ли в Светском Союзе пух считали серьезной проблемой, - говорит Станислав Саксонов. – В любом случае самый простой способ предотвратить большое количество пуха – это обрезка дерева. Использовать какие-то препараты для смены пола растения на мужской – очень дорого, а результат сомнителен.

Достойных претендентов, которые могли бы заменить тополя на улицах Самары, найти непросто.

- Из местных пород более-менее подойдет липа, но липа очень долго растет, - говорит Станислав Саксонов. - Сосна очень плохо переносит городские условия. Дубы быстро заболевают и погибают. Можно посоветовать растить разные виды кленов за исключением американского, и различные растения, выведенные селекцией под условия городской среды. Во дворах можно подумать о березах, каштанах. А вот вдоль дорог, трасс вполне можно оставить тополя.

Пылесосы и вода

Как сообщили в мэрии, обрезкой тополей должны заниматься обслуживающие каждый конкретный участок организации – управляющие компании, ТСЖ и т.д.

- Цели снести все тополя в Самаре у нас нет, как минимум потому, что далеко не всегда на месте снесенного дерева можно посадить новое – нормативы поменялись, и теперь мы постоянно сталкиваемся с охранными зонами инженерных коммуникаций, - отметил Леонид Дюгаев. – Сносим только аварийные деревья, остальные обрезаем почти полностью – после этого у них вырастает новая крона и в это время тополя не пухоносят.

Для уборки тополиного пуха в Самаре используют специальные пылесосы, а также поливают пух водой – после этого он уже не поднимается в воздух.