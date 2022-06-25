Новый гендиректор ЦСК ВВС Юрий Ковтун: «Сделаем ставку на самарских хоккеистов, ищем спонсоров»

Юрий Ковтун стал гендиректором ЦСК ВВС в начале лета.

В начале лета в хоккейном ЦСК ВВС сменился генеральный директор. Эту должность занял Юрий Ковтун. Функционер ранее возглавлял самарский детский хоккейный клуб «Олимп».

Новый гендиректор пришел на фоне финансовых проблем и слухов о понижении ЦСК ВВС в классе. Корреспондент «КП-Самара» поговорил с Юрием Ковтуном и расспросил его о том, что будет с командой в ближайшее время, где она будет играть, как руководство планирует решить финансовые проблемы, а также о том, не собираются ли в клубе сменить название.

В новом сезоне все-таки ВХЛ-Б?

- Да, ВХЛ-Б. Чего душой кривить, мы знаем, что у клуба есть проблемы, которые не позволяют остаться в лиге выше. Но прогресс есть, уже за 2021 год выплатили все долги по зарплатам хоккеистам и тренерам, в скором времени выплатим и за 2022 год. Спасибо министерству спорта за помощь, дело идет быстро. Есть еще задолженности по налогам, но мы и их скоро погасим. Стараемся найти общий язык с контрагентами, чтобы клубу не насчитывали лишние деньги, пытаемся прийти к мировым соглашениям. Как только будет готова дорожная карта наших дальнейших действий, вместе с ней мы подадим и заявку на участие в Первенстве ВХЛ.

ВХЛ-Б – это временно? Клуб планирует возвращаться в ВХЛ?

- Да, конечно. Когда планируем вернуться? Не знаю, но хотелось бы уже через сезон. Но для начала восстановим материально-техническую базу, сформируем костяк команды, вместе с тренерским штабом выстроим стратегию.

Обсуждался вариант с Молодежной хоккейной лигой. Почему отказались от него в пользу ВХЛ-Б?

- В МХЛ все устроено строже, чем в ВХЛ, поэтому решили остановиться на Первенстве и это не повод отчаиваться. В ВХЛ-Б хорошие команды. Сейчас пишут, что там будет 5-6 участников, но, думаю, к началу сезона их количество увеличится. Лига направила запрос в Белоруссию, возможно, что добавятся команды и оттуда. Если наберется 8-10 команд, то это будет неплохо.

Кто будет главным тренером команды?

- Главным тренером будет Юрий Мордвинцев. Помогать ему будут Сергей Шиханов и Олег Кузнецов. Никита Скатов остается тренером вратарей. Комплектовать команду будем ближе к августу, когда закончится отбор игроков в ВХЛ. С самарскими ребятами уже разговаривал, сейчас у нас на примете 15 местных воспитанников, которые готовы за нас играть. Это и те, кто выступал за ЦСК ВВС в прошлом сезоне, и самарские хоккеисты из других клубов. На данный момент многие поехали попытать счастье в команды ВХЛ, но, если у кого-то не сложится, они всегда могут вернуться, и мы обязательно пойдем на встречу. Ставку будем делать на своих парней. Планируем заключить около 40 просмотровых контрактов, будем проводить отбор. Ставим перед собой самые высокие задачи и состав будет подбираться под них. Что касается зарплат, то для команды ВХЛ-Б они будут достойными. Мы хотим, чтобы ребята решившие выступать в Первенстве ВХЛ, выбирали из представленных клубов именно нас.

В новом сезоне команда будет выступать дивизионом ниже. Фото ХК ЦСК ВВС.

Какие ближайшие планы у команды? Медосмотр, сборы?

- Уже 15 июля планируем собрать команду, провести медосмотр. Может быть, будут сдвиги, но незначительные – на 2-3 дня. Тренировочные сборы пройдут в Самаре на льду спортивного комплекса «Маяк». Сейчас тренерский штаб решает вопросы по контрольным матчам, планируем несколько вариантов: игры Челнах, в Альметьевске или сыграем с тольяттинской «Ладьей».

Как обстоят дела с поиском спонсоров?

Ведем переговоры – и я, и министерство спорта – с потенциальными спонсорами. Уже заключили договор с рекламным агентством, которое будет заниматься маркетингом. Думаю, что скоро наберем пул спонсоров, пусть даже и небольшой, но уже с их помощью сможем решим некоторые задачи.

Юридическое лицо у клуба прежнее?

- Юридическое лицо прежнее. Все остается по-старому.

Не поднимался ли вопрос о смене названия команды или смене логотипа? Может быть, обсуждали ребрендинг клуба?

- Все остается: и название, и логотип, и история. В этом году клубу 30 лет. Если все сложится, то обязательно будем отмечать. Клуб имеет свои традиции, является преемником куйбышевского «Маяка», считаю, что важно все сохранить в самарском клубе. Возможно, что кардинально изменить ситуацию сможет только крупный спонсор, который будет диктовать уже свои условия. Поживем, увидим.

Ставку сделают на самарских хоккеистов. Фото: ХК ЦСК ВВС.

Где ЦСК ВВС будет проводить домашние матчи в следующем сезоне?

- Однозначно во Дворце спорта на Молодогвардейской. Мы обсуждали эти вопросы с тренерским штабом и решили, что тренировочная база будет на «Маяке», жить команда будет в «Грации», а играть – во Дворце спорта.

Будет ли ЦСК ВВС взаимодействовать с «Ладой»?

- «Лада» ставит перед собой высокие задачи, у команды впереди большие амбициозные планы. Если они будут заинтересованы во взаимном сотрудничестве, то почему нет. Все возможно, мы открыты для диалога.

Что будете делать с инвентарем? У клубов есть проблемы с покупкой амуниции зарубежных брендов.

- Будем покупать у российских брендов. Какое-то количество клюшек «Заряд» уже отложил для нас. На самом деле, с амуницией все не так плохо, мы живем в России, всегда найдется тот, кто готов будет сделать не хуже импортных производителей. Одним словом, готовы поддерживать отечественных предпринимателей.

В социальных сетях многие недоумевают, зачем вам все это нужно? Ведь так сложилось, что у ЦСК ВВС репутация проблемного клуба…

- Мне это интересно, я люблю хоккей. Не пугает ли меня сложившаяся ситуация? Нет, не пугает. Если грамотно выстроить работу, отношения с подчиненными, то и результат придет. Я уверен, что справлюсь, ведь трудности только закаляют. Часто к успеху приходят те, у кого в жизни было не мало проблем.

Готовы встретиться с болельщиками?

- Готов. Мы понимаем, что у них появилось много вопросов. Когда у меня будут ответы на них, тогда и проведем встречу.

Сейчас все понятно – надо вывести клуб из кризиса. Каким вы видите ЦСК ВВС через пять лет?

- Пять лет – это большой срок. Не хочется загадывать на будущее, поэтому будем ставить поэтапные цели. Для начала достойно провести предстоящий сезон и завоевать поддержку болельщиков.