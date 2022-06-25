«Ставка на молодых российских футболистов»: «Крылья Советов» перезаключили контракты с 7 основными игроками команды

"Крылья" заключили контракты с семью игроками основы Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

"Основу не теряем"

«Крылья Советов» продлили соглашения с 7 футболистами. Новые контракты с командой подписали голкиперы Иван Ломаев и Богдан Овсянников, защитники Александр Солдатенков и Юрий Горшков, полузащитники Роман Ежов и Максим Витюгов, нападающий Дмитрий Цыпченко. Соглашения с этими футболистами рассчитаны до конца сезона 2024/2025. Об этом в субботу, 25 июня, сообщил официальный сайт самарского клуба.

- Продлив соглашения с большой группой футболистов, мы сделали важный шаг в долгосрочном развитии клуба, это вектор, заданный губернатором. «Крылья» продолжают делать ставку на молодых российских игроков. Мы рассчитываем на то, что «Крылья» продолжат демонстрировать тот футбол, который полюбился всем болельщикам, и будет и дальше добиваться задач, поставленных руководством клуба, - отметил спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко.

Он также подчеркнул, что к новым вершинам команда будет стремиться во главе с тренером Игорем Осинькиным, с которым также продлено соглашение. К нему, как и к множеству игроков команды, был интерес со стороны российских клубов. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявлял, что перед руководством «Крыльев» поставлена задача сохранить тренерский штаб и основных игроков команды. В итоге с главным тренером было заключено новое соглашение до конца сезона 2024\2025, сегодня новые контракты были подписаны с 7 основными игроками.

Предложения от ТОП-клубов России приняли два футболиста "Крыльев". В "Спартак" перешел Антон Зиньковский, в "Сочи" - Владислав Сарвели. Они очень по-доброму попрощались с фанатами. Антон отметил, что хочет попробовать себя на новом уровне и пожелал удачи клубу. Оба клуба входят в число наиболее богатых клубов России и, очевидно, предложили игрокам гораздо более выгодные контракты, чем могли себе позволить «Крылья». Игроки ушли из «Крыльев» не бесплатно – за их переход самарский клуб получит компенсацию, предусмотренную в соглашении футболистов.

- Всем лидерам команды клуб сделал предложения о новых контрактах. Причем на улучшенных условиях – исходя из тех возможностей, которыми располагают «Крылья». В том числе – Зиньковскому и Сарвели. На мой взгляд, предложения – хорошие и достойные. «Крылья» со своей стороны сделали все возможное, чтобы сохранить ведущих игроков. Проделана большая работа. Вместе с тем, мы не можем в финансовом плане конкурировать с топ-клубами РПЛ, которые в состоянии предложить нашим футболистам условия на порядок выше, - высказывал свое мнение Игорь Осинькин.

"Ставка на молодых"

При этом стоит отметить, что руководству удалось сохранить большинство ведущих футболистов. Также контракт подписали с защитниками Матео Барачем и Ильей Гапоновым, которые в прошлом сезоне выступали за волжан на правах аренды. Было продлено на 2 года сотрудничество с голкипером Евгением Фроловым.

Как отметили эксперты, место Антона Зиньковского в команде может занять Сергей Пиняев, один из самых талантливых молодых игроков России. Линию нападения укрепит форвард Максим Глушенков, игравший за «Крылья» на условиях аренды. С ним «Крылья» заключили трехлетний контракт. По ряду потенциальных новичков самарский клуб ведет работу.

Не забывают «Крылья» и про свой молодежный резерв и воспитание новых игроков. Так в главную команду на предсезонный сбор приглашены 2 игрока молодежного состава «Крыльев Советов» - защитник Владислав Тепляков и форвард Егор Тоцкий. Также в составе «Крыльев» Богдан Овсянников - воспитанник «Академии Коноплева», дебютировавший за основной состав в 2019 году и игравший в главной команде в прошлом сезоне.

Команда работает по плану

Напомним, что 2 года назад после очередного вылета «Крыльев» в ФНЛ Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров инициировал совещание по вопросам развития «Крыльев Советов», на котором им был принят ряд решений и поставлены задачи навести порядок в клубе, сформировать долгосрочную стратегию развития команды. Перед сезоном 2020\2021 в «Крылья» был назначен новый главный тренер Игорь Осинькин, а костяк команды составили молодые российские игроки.

По итогам сезона 2020\2021 «Крылья» триумфально выиграли первенство ФНЛ, установив ряд рекордов, и вышли в финал Кубка России. В первом после возвращения в премьер-лигу сезоне самарская команда стала настоящей сенсацией. «Крылья» были самой молодой командой сезона и одной из самых российских - с наименьшим количеством легионеров в составе. Самарская команда заняла высокое 8 место, показав яркую игру и борясь на равных с лидерами российского футбола. Это наилучший результат «Крыльев» за последние 14 лет.

Высокими результатами и качественной игрой клуб вернул на трибуны болельщиков. Так, домашний матч «Крыльев» с «Динамо» вошел в число наиболее посещаемых в прошлом чемпионате РПЛ – на «Самара Солидарность Арене» собралось 32,3 тыс. зрителей.

За последние годы «Крыльям» удалось заметно увеличить объем спонсорской поддержки и привлечь новых партнеров.

«Крылья» усилили поддержку системы подготовки резерва и молодежного футбола. Сегодня обеспечивается достойное финансирование «Академии «Крыльев Советов», обновляется ее материально – техническая база. Кроме того, Правительство Самарской области в начале июня договорилось с «Акрон Холдинг» о совместном развитии знаменитой «Академии Коноплева» в Тольятти. Инвестор вложит серьезные средства в модернизацию и содержание «Академии», что позволит повысить эффективность подготовки в регионе юных футболистов.

- В том, что мы выбрали правильную стратегию два года назад, когда я принял в том числе и кадровые решения, - не сомневаюсь. Сделали ставку на молодых футболистов, на их развитие. Эта модель для регионального клуба является оптимальной. У нас есть планы развивать команду. Очень надеюсь, что «Крылья» будут прогрессировать и дальше, - отметил губернатор Дмитрий Азаров.