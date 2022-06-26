Иномарка вспыхнула, как спичка: страшная авария унесла жизни пяти человек в Самарской области

"Опель" въехал в постройку и загорелся / Фото: ГУ МВД по Самарской области

В воскресенье, 26 июня 2022 года, на территории Самарской области произошло жуткое ДТП, ставшее причиной гибели пяти человек. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Ужасная трагедия случилась в 02:15 в селе Камышла. Водитель «Опеля» вместе с четырьмя пассажирами ехал по улице Нагорной. По предварительным данным, он не справился с управлением и съехал в левый кювет. На пути оказался сарай, и автомобиль влетел прямо в него на полной скорости. После столкновения иномарка вспыхнула, как спичка.

- Пожарно-спасательные подразделения проводили деблокирование погибших. В 03:05 пожар на площади 25 квадратных метров был ликвидирован, - сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Из-за возгорания автомобиль остался без крыши, кузов сильно обгорел. Выгорела не только сама машина, но и возникшее на ее ее пути препятствие - сарай буквально превратился в угли. Спасателям пришлось доставать иномарку при помощи техники.

К сожалению, авария оказалась смертельной. Все пять человек, ехавших в «Опеле», погибли на месте.

- Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции установили очевидцев аварии. В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП, - рассказал инспектор по пропаганде ОГИБДД МО МВД России «Клявлинский», старший лейтенант полиции Александр Дубников.

Правоохранительным органам предстоит провести проверку по факту произошедшего.

«Комсомольская правда» выражает свои соболезнования родным и близким погибших.