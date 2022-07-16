Двойное убийство произошло в Тольятти в ночь на 16 июля 2022 года

Тело одного из погибших нашли на детской площадке Фото: СУ СК России

В ночь на субботу, 16 июля 2022 года, в 15-м квартале Тольятти произошло двойное убийство. Возле дома № 55 по улице 70 лет Октября нашли тела двух мужчин. Один из погибших находился на детской площадке.

— Пошел с утра за сигаретами и обомлел: у дома лежат два трупа. При этом ночью никаких криков слышно не было, — поделился в соцсетях один из местных жителей.

По предварительным данным, мужчинам нанесли ножевые ранения. Одного преступник ударил в грудь, а другого — в шею. По словам очевидцев, сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Тела накрыли белыми простынями, но пока не убрали.

Информацию о случившемся подтвердили в СУ СК по Самарской области. Следователи уже организовали проверку.

— Личности погибших установлены. Это мужчины 43 и 40 лет. Подозреваемый уже установлен и задержан, — сообщили правоохранители.

Стражи порядка предполагают, что к двойному убийству может быть причастен 36-летний местный житель. Что стало причиной кровавой расправы, пока не ясно. Тольяттинцы предполагают, что это могли быть пьяные разборки.