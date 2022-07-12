Погода в Самаре на неделю до 15 июля 2022: жара спадет, начнутся дожди

В Самаре жара спадет, начнутся дожди Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области на этой неделе изменится погода. Как сообщают в Приволжском УГМС, спадет жара и пройдут дожди. Рассказываем, какая погода ожидается в Самаре на предстоящей неделе.

По данным синоптиков, в ближайшие дни температура уверенно будет преодолевать тридцатиградусную отметку, воздух прогреется до +32, +34 градусов. В ночное время ожидается от 16 до 22 градусов тепла.

Но если в первой половине недели будут держаться высокие температуры, то к выходным характер погоды изменится. Через территорию Самарской области пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет в регион дожди и сильный ветер. Местами по области в конце рабочей недели ожидается град. Прогнозируются порывы ветра до 15-20 м/с.

В жаркую погоду в прошедшие выходные самарцы предпочитали проводить время на пляже и ездили за Волгу.

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