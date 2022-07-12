«Стоял голенький и улыбался»: в Самаре транспортные полицейские спасли малыша, который чуть не выпал с пятого этажа

Евгения Чугунова, Марина Илясова и Людмила Абовян немедленно подоспели на помощь.

Жаркая погода, установившаяся в Самаре в последние дни, заставляет местных жителей открывать окна в своих домах и это чревато последствиями. Так, 8 июля, в минувшую пятницу, на улице Спортивной едва не погиб маленький ребенок. К счастью, неравнодушные люди и полицейские смогли его спасти.

- Днем наши сотрудницы сидели и занимались документами. Внезапно раздался стук в окно. «Помогите, ребенок гибнет!» - рассказывает корреспонденту «КП-Самара» начальник отделения по делам несовершеннолетних Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте Алла Нечесова.

Инспектор ПДН Евгения Чугунова, сотрудница патрульно-постовой службы Марина Илясова и стажер из Уфимского юридического института МВД РФ Людмила Абовян сразу выскочили на улицу. Их служебный кабинет располагался в том же самом доме.

- Там глухой забор, здание им отгорожено от привокзальной площади. И увидели, как над ним, на пятом этаже, маленький мальчик. Стоял голенький в окне и улыбался. Годика полтора ему. Стали кричать - «Зайди, зайди!». А он все стоит и улыбается, - продолжает Нечесова.

То самое оно, из которого мог выпасть мальчик.

Одна из стражей порядка осталась внизу, а две другие побежали в подъезд. Соседи уже начали ломать дверь в квартиру, потому что никто не реагировал на стук.

- В итоге дверь все-таки открыли. На пороге стоял мальчик, лет 12. Заспанный. Ему сказали - «У тебя ребенок на подоконнике!», - делится наша собеседница. - Малыша схватили, он уже сидел на подоконнике. Если бы он упал, он бы погиб.

Оказалось, что мама сыновей ушла в магазин. Папа - уехал на работу. Они думали, что такая ситуация невозможна и даже не поверили, когда узнали о случившемся. На взрослых составили административный протокол.

Многоэтажка в которой чуть не случилась трагедия.

- Родители раскаиваются, говорят, что такое больше не повторится. Но нужно понять главное. Любите своих детей! Забота о детях - самое важное. Таких ситуаций не должно возникать. Нельзя оставлять их без присмотра, - уверена Алла Нечесова.

Сейчас указанная семья находится под наблюдением правоохранителей и социальных служб. В подразделении ПДН надеются, что они сделают вывод из этой истории, которая чудом не закончилась трагедией.