В Самаре можно провести медобследование в одной из самых современных лабораторий в стране

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Медицинские анализы - это основа верного диагноза в работе любого врача, с какой бы проблемой вы к нему ни обратились. Лабораторная диагностика важна и для профилактики, и для эффективного лечения, и для отслеживания динамики выздоровления. От качества выполненных анализов часто зависит не просто самочувствие пациента, а его жизнь.

Во многом это показала пандемия. В это нелегкое время и открылась Самарская централизованная клинико-диагностическая лаборатория (Самарская ЦКДЛ).

Система работы ЦКДЛ выстроена таким образом, чтобы обеспечить медицинские учреждения региона высокоточными результатами огромного спектра исследований. В основе качественных услуг - строгие стандарты работы, постоянное обучение сотрудников, внедрение последних технологий.

Ресурсы лаборатории позволяют выполнять тысячи различных исследований в сутки, в разгар пандемии здесь делали около 7000 тысяч ПЦР-тестов в сутки (и это только ПЦР!). В планах довести показатель мощности до 15 тысяч анализов.

Полная автоматизация процесса позволяет наращивать обороты, но при этом никак не страдает качество, а сроки выполнения анализов минимальны. Самарская ЦКДЛ выполняет биохимические, гематологические, иммунохимические исследования, исследования системы гемостаза и гормонального уровня.

Современное оборудование и автоматизация позволяют сделать сроки ожидания минимальными. Некоторые пациенты просто в шоке от того, что они получают результат уже в день обращения (а так бывает в 90 процентах случаев). Сложные генетические исследования проводят дольше (2-4 дня), но оперативно.

Самарская централизованная клинико-диагностическая лаборатория находится в Новокуйбышевске. Она представляет собой двухэтажное здание площадью 937,7 квадратных метра. Попав внутрь, можно подумать, что вы на космическом корабле - светло, стерильно, повсюду современное сложное оборудование. Лабораторные исследования выполняются на оборудовании экспертного класса от ведущих мировых производителей. Если говорить коротко - это оборудование минимизирует участие человека, а значит, снижает человеческий фактор и риск ошибки.

Интересно, что в лаборатории шлюзовая система передачи биоматериала, то есть сотрудник не носит пробирки из одного помещения в другое, не перемещается с ними по лаборатории. Это минимизирует риск распространения патогенных микроорганизмов.

Разработали в ЦКДЛ и собственную систему логистики, ведь крайне важно, в каком виде материал поступает на исследование. Поэтому все пробы из разных медучреждений поступают сюда в специальных, строго регламентированных условиях в термоконтейнерах.

Самарская ЦКДЛ входит в группу компаний «Лайт», которая занимается лабораторной диагностикой с 2004 года. Лучшей рекомендацией для компании является ее репутация - медицинские учреждения со всей страны (как частные, так и государственные) выбрали «Лайт» как максимально надежного и ответственного подрядчика, который выполняет все виды лабораторных исследований.

Постоянное обучение сотрудников, внедрение новых технологий и стандартов работы гарантирую то, что качество оказываемых «Лайтом» услуг только повышается.

Телефоны: 88462501501; 88462503503

ckdl.ru

info@samara.ckdl.ru

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