Квас, вода с солью и пенное: как известные самарцы утоляют жажду в невероятную летнюю жару

Известные самарцы рассказали, чем утоляют жажду в жару Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самару, на смену дождям и холодному июню, пришла аномальная жара. Столбики термометров показывают +35, жители региона изнывают от палящего солнца и ищут различные способы укрыться от него. Конечно, пекло иногда разбавляется дождем с градом или грозой, но прохлада после них держится недолго. В такую жару хочется не ходить по улицам, а лежать дома под кондиционером или вентилятором и поедать мороженое. Ну или спасаться прохладительными напитками.

Споры о том, что же лучше всего пить в жару, не утихают до сих пор – кто-то говорит о пользе горячего чая, кто-то спасается соленой минералкой, а некоторые уверены, что лучше всего от жажды помогает пиво. Журналисты «КП – Самара» решили узнать у самарских актеров, поваров, политиков и врачей, что же, по их мнению, лучше пить в жару и какими лайфхаками они могут поделиться.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн любит квас с самого детства

Александр Хинштейн, депутат государственной думы РФ

Мой любимый летний напиток в жару – квас, конечно. Я его с детства люблю. Как сейчас помню – 3 копейки маленькая кружка, 6 копеек 0.5 литра и 12 копеек литр в бидоне.

Повар Михаил Дюзимов рекомендует смешивать воду с гранатовым соком или вином

Михаил Дюзимов, старший повар бара «Другой Z»

Самое простое это минералка «Борская». Она есть везде. Ее плюс в том, что она подсоленная, что позволяет меньше пить и поддерживать нормальный минеральный баланс организма. Если чуть сложнее и есть время и возможность походить по магазину, то можно пить фильтрованную воду с солью и лаймом с добавлением льда. Ещё, как вариант – на 800 грамм любой минералки 200 грамм гранатового сока. А для тех, кто не за рулем – можно смешать 900 грамм воды и 100 грамм сухого белого вина.

Музыкант и актер Максим Самодуров из всех напитков в жару предпочитает пиво

Максим Самодуров, актер театра и кино, музыкант

Способов утолить жажду много, но есть один рецепт, который проверен годами и поколениями. Это пиво. Именно холодное пиво. Обязательно из стаканчика. И пьется большими глотками. Таким образом достигается максимальный эффект, а иногда и наступает просветление. Или затемнение, в зависимости от сорта пива, которое вы пьете.

Актриса Елена Фадеичева предпочитает домашний лимонад, который готовит ее подруга

Елена Фадеичева, актриса театра драмы «Камерная сцена»

На самом деле, никакого секретного рецепта нет. Мне хорошо заходит чай с мятой и мелиссой. Конечно, иногда можно и пиво. Моя подруга Алиса делает домашний лимонад – смешивает минералку, мяту, лимон, апельсин и лайм. Получается и вкусно и полезно. А еще было время, когда я смешивала воду, лимон и имбирь, а после ставила это в холодильник. Очень спасает в жару.

Поэт и Музыкант Сергей Лысенко по-настоящему напиться может только холодной водой

Сергей Лысенко, музыкант, поэт

По-настоящему напиться я могу только холодной водой. Обычной водой. Но, конечно, и холодные пиво и лимонад никто не отменял. Однако, вода для меня все равно остается на первом месте.

А чем вы утоляете жажду?