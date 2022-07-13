Гора трупов у всех на виду: под Самарой дачники обнаружили страшную находку

Фермер выбрасывает трупы и внутренности животных у всех на виду. Фото: предоставлено "Комсомольской правде"

Под Самарой дачники обнаружили на земле горы трупов. Жители села Черноречье пожаловались в редакцию «Комсомолки» на местного фермера, который разводит овец и коров прямо посреди села. А отходы мясопереработки коммерсант выбрасывает в непосредственной близости от жилых домов и соседних участков.

«Село заполонили крысы и бордячие собаки»

Конфликт местного фермера и жителей села Черноречье начался еще в 2020 году.

- Изначально это фермерское хозяйство работало на окраине села, - рассказала журналисту «КП-Самара» жительница Черноречья Оксана. –Однако село активно разрасталось, застраивалось, и сейчас получается, что фермер разводит овец и коров прямо посреди жилого квартала. Стало в 200 или 300 голов каждый день ходит по улицам, соседние дома и участки утопают в фекалиях, от едкого запаха просто слезятся глаза.

Село разрослось, и ферма оказалась окружена жилыми домами. Фото: предоставлено "Комсомольской правде"

Однако еще больше жителей волнуют многочисленные отходы мясопереработки, которые сосед-бизнесмен выбрасывает прямо на территории села.

- Он складирует мертвых животных, шкуры, головы вблизи жилых домов, внутренности лежат у всех на виду, - возмущается Оксана. – В результате вокруг этих куч всегда полным-полно мух, крыс и огромные стаи бродячих собак, которые не дают прохода жителям села. Полчища крыс тоже потом бегут и в другие дома и дворы.

Жители требуют, чтобы фермер убрал за собой. Фото: предоставлено "Комсомольской правде"

«Пусть уберет за собой и уезжает»

На многочисленные претензии соседей фермер не реагирует.

- Он не общается с жителями, стоит сделать замечание – кидается с вилами,- рассказывает Оксана. – Мы писали многочисленные обращения и в администрацию, и в правоохранительные органы, но пока ситуация не сдвинулась с мертвой точки. В апреле у нас в селе было собрание, на котором мы пожаловались на сложившуюся ситуацию. Администрация пообещала нам, что фермеру подберут другой земельный участок и он съедет. Но этого пока не произошло. По нашим данным, ему предложили альтернативный участок, но он не захотел уезжать из центра села. Более того, после того, как мы стали активно жаловаться, он стал отвозить останки животных на другой конец села, и теперь против него ополчились еще и жители тех улиц. Пусть убирает за собой и уезжает.

После того, как разгневанные сельчане написали обращение в мобильную приемную губернатора, чиновники пообещали решить ситуацию в кратчайшие сроки.

- Администрацией Черноречья предпринимаются все необходимые меры для решения данного вопроса, - говорится в опубликованном в соцсети ответе властей. – В случае игнорирования требований администрации собственник будет привлечен к административной ответственности.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.